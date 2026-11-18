இந்திய யு17 கேப்டனுக்கு எதிராக இனவெறி சைகை; ஆசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பிடம் AIFF புகார்!
தற்போது இந்த விவகாரம் ஆசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பின் பரிசீலனைக்குச் சென்றுள்ள நிலையில், வீடியோ ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் விரைவில் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் எனத் தெரிகிறது.
Published : November 18, 2026 at 2:39 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய யு17 அணியின் கேப்டன் காங்டேவுக்கு எதிராக பாலஸ்தீன வீரர் ஒருவர் இனவெறி சைகை காட்டிய சர்ச்சை எழுந்துள்ள நிலையில், அகில இந்திய கால்பந்து சம்மேளனம் (AIFF), ஆசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பிடம் அதிகாரப்பூர்வமாகப் புகார் அளித்துள்ளது.
ஆசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பு (AFC) சார்பில் நடத்தப்படும் யு17 ஆசிய கோப்பை தகுதிச்சுற்றுப் போட்டிகள் மலேசியாவில் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் கோலாலம்பூர் கால்பந்து மைதானத்தில் நேற்று (நவம்பர் 17) நடைபெற்ற 'குரூப் இ' பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்தியாவும் பாலஸ்தீனமும் மோதின. இந்தப் போட்டியில் இந்திய யு17 அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் பாலஸ்தீன அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
இந்த ஆட்டத்தின் 8ஆவது நிமிடத்தில் இந்திய வீரர் கம்கௌஹாவ் டூங்கல் கோல் அடித்து அணிக்கு முன்னிலை பெற்றுத் தந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 32ஆவது நிமிடத்தில் கிடைத்த பெனால்டி வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திப் பாலஸ்தீன அணியின் கேப்டன் யாசன் கலீஃபா கோல் அடித்து ஆட்டத்தை சமன் செய்தார். இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணிகளும் 1-1 என்ற கோல் கணக்கில் சமநிலை வகித்தன.
That's how it's done. 😮💨🇮🇳 After battling for more than four hours, our #BlueColts are now one step away from #AFCU17 qualification. 👊🏻 #PLEIND #AsiaDream #IndianFootball https://t.co/Imh6WyyS5z— Indian Football (@IndianFootball) November 17, 2026
தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் இந்திய அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது. அதன் பலனாக ஆட்டத்தின் 52ஆவது நிமிடத்தில் முகுந்தோ சிங்கும், ஆட்டத்தின் 59ஆவது நிமிடத்தில் கேப்டன் காங்டேவும், ஆட்டத்தின் 89ஆவது நிமிடத்தில் ஜோரம்தின்தாரா லால்ஹுன்மாவியாவும் கோல்களைப் பதிவு செய்து அசத்தினர். இதன் மூலம் இந்திய அணி இப்போட்டியில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
இந்த வெற்றியின் மூலம், 11ஆவது முறையாக ஆசிய கோப்பைத் தொடருக்குத் தகுதி பெறும் முனைப்பில் உள்ள இந்திய அணி, தனது கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் போட்டி நடத்தும் மலேசியாவை எதிர்கொள்கிறது. அப்போட்டியில் இந்திய அணி தோல்வியைத் தவிர்த்தாலே 2027 ஆசிய கோப்பைக்கான இடத்தை உறுதி செய்துவிடும். இதனால் அடுத்த போட்டிக்காக ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
Palestine No. 19 does a racist gesture towards India U17 captain Gangte. Referee takes no action. Racism has no place in football. AFC needs to investigate this 🚫 https://t.co/iUNBdLD1oE— Troll Football Media (@TrollFootball2) November 17, 2026
இந்நிலையில், பாலஸ்தீனத்திற்கு எதிரான போட்டியின் போது இந்திய அணி கேப்டன் டல்லால்முவான் காங்டே அருகே நின்று கொண்டிருந்த பாலஸ்தீன வீரர் ஒருவர், மூக்கைச் சுற்றி கைகளால் விசிறுவது போன்ற சைகையைச் செய்தார். நேரலை ஒளிபரப்பில் பதிவான இந்தக் காட்சி சமூக வலைதளங்களில் வைரலானதைத் தொடர்ந்து, கடும் விமர்சனங்கள் எழுந்தன.
இச்சம்பவம் குறித்து அகில இந்திய கால்பந்து சம்மேளனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "நவம்பர் 17 அன்று கோலாலம்பூர் கால்பந்து மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தியா மற்றும் பாலஸ்தீனம் அணிகளுக்கு இடையிலான ஆசிய கோப்பை தகுதிச்சுற்றுப் போட்டியின் போது, இந்திய கேப்டன் டல்லால்முவான் காங்டேவை நோக்கி பாலஸ்தீன வீரர் ஒருவர் இனவெறி சைகை காட்டியது குறித்து ஆசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பிடம் முறைப்படி புகார் அளித்துள்ளோம்.
The All India Football Federation has lodged a complaint with the Asian Football Confederation over an alleged racist gesture during the India-Palestine match in Kuala Lumpur, Malaysia, in the AFC U17 Asian Cup Qualifiers. https://t.co/syeUgyYasX— Indian Football (@IndianFootball) November 18, 2026
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இச்சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ ஆதாரங்களை ஆய்வு செய்து, விதிகளின்படி உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு AFC-யிடம் வலியுறுத்தியுள்ளோம். விளையாட்டில் இனவெறிக்கு இடமில்லை, இதை ஒருபோதும் சகித்துக்கொள்ள முடியாது" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப் புகார் தொடர்பாக ஆசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பு விரைவில் விசாரணை நடத்தி, சம்பந்தப்பட்ட வீரர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.