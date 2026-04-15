பேட்மிண்டன் ஜாம்பவான் விக்டர் ஆக்செல்சன் ஓய்வு; ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி

தொழில்முறை விளையாட்டில் இருந்து நான் ஓய்வை அறிவித்தாலும், இந்த விளையாட்டை விட்டு முழுமையாக விலகிவிடமாட்டேன் என்று விக்டர் ஆக்செல்சன் தெரிவித்துள்ளார்.

பேட்மிண்டன் ஜாம்பவான் விக்டர் ஆக்செல்சன்
பேட்மிண்டன் ஜாம்பவான் விக்டர் ஆக்செல்சன் (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 15, 2026 at 5:53 PM IST

ஹைதராபாத்: டென்மார்க்கைச் சேர்ந்த நட்சத்திர பேட்மிண்டன் வீரர் விக்டர் ஆக்செல்சன், தொழில்முறை பேட்மிண்டன் விளையாட்டிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.

டென்மார்க்கின் நட்சத்திர பேட்மிண்டன் வீரர் விக்டர் அக்செல்சன். இவர் இரண்டு முறை ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகளில் தங்கப் பதக்கத்தையும், இரண்டு முறை உலக சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தையும் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார். மேற்கொண்டு உலகின் முன்னணி பேட்மிண்டன் தொடர்களில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ள அக்செல்சன், பேட்மிண்டன் வீரர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலிலும் நம்பர் 1 வீரராக நீண்ட காலம் இருந்து சாதனை படைத்துள்ளார்.

இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் தான், விக்டர் ஆக்செல்சன் தொழில்முறை பேட்மிண்டன் விளையாட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக இன்று அறிவித்துள்ளார். கடந்தாண்டு அக்டோபரில் நடைபெற்ற பிரஞ்சு ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் பங்கேற்ற அவர், அதன்பின் முதுகு வலி காரணமாக பேட்மிண்டன் தொடர்களில் பங்கேற்க முடியாமல் அவதிப்பட்டு வந்தார். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் தான் தொழில்முறை விளையாட்டின் அழுத்தத்தைத் தாங்கும் நிலையில் தனது உடல் இல்லாததால் ஓய்வு முடிவை எடுத்துள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

பேட்மிண்டனுடன் இணைந்தே இருப்பேன்

இதுகுறித்து அவர் தனது இஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள ஓய்வு அறிக்கையில், "இன்று எனக்கு எளிதான நாள் அல்ல. எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் முதுகு பிரச்சனை காரணமாக, என்னால் இனி தொழில்முறை விளையாட்டில் பங்கேற்க முடியாது. கடந்த ஆண்டு ஏப்ரலில் எண்டோஸ்கோபிக் அறுவை சிகிச்சை செய்தும், பல ஊசிகள், புதிய பயிற்சி முறைகள் மற்றும் பல்வேறு சிகிச்சைகளை மேற்கொண்ட பிறகும், நான் எடுத்த முயற்சிகள் பலனளிக்கவில்லை.

இந்த முடிவை எடுப்பது எனக்கு மிகவும் கடினமாக இருந்தது. ஆனால், எனது உடல் இனியும் என்னை விளையாட அனுமதிக்காது என்ற நிலையை இப்போது எட்டிவிட்டேன். தொழில்முறை விளையாட்டில் இருந்து நான் ஓய்வை அறிவித்தாலும், இந்த விளையாட்டை விட்டு நான் முழுமையாக விலகிவிட மாட்டேன். ஏதோ ஒரு வகையில் நான் இதனுடன் இணைந்தே இருப்பேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார். விக்டர் ஆக்செல்சனின் ஓய்வு அறிவிப்பானது அவரது ரசிகர்களை பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

விக்டர் ஆக்செல்சனின் சாதனைகள்

விக்டர் ஆக்செல்சன் கடந்த 2020 டோக்கியோ மற்றும் 2024 பாரிஸ் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் அடுத்தடுத்து தங்கப் பதக்கங்களை வென்று அசத்தினார். இதன் மூலம், லின் டானுக்குப் பிறகு ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் தனது பட்டத்தை தக்கவைத்த இரண்டாவது வீரர் என்ற பெருமையையும் பெற்றார்.

இதுதவிர, 2016ஆம் ஆண்டு தனது அறிமுக ஒலிம்பிக் தொடரின்போது வெண்கலப் பதக்கத்தையும் வென்று அசத்தி இருந்தார். பின்னர் 2017 மற்றும் 2022ஆம் ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற உலக சாம்பியன்ஷிப் பேட்மிண்டன் தொடரிலும் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி அசத்தினார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

