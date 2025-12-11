ஐசிசி யு19 உலகக் கோப்பை: ஆஸ்திரேலிய அணியில் இந்திய வம்சாவளி வீரர்களுக்கு இடம்
ஐசிசி அண்டர்19 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டனாக ஆலிவர் பீக் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : December 11, 2025 at 2:34 PM IST
ஹைதராபாத்: அண்டர்19 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ஆர்யன் சர்மா மற்றும் ஜான் ஜேம்ஸ் ஆகியோர் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் சார்பில் அண்டர்19 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 15ஆம் தேதி முதல் நமீபியா மற்றும் ஜிம்பாப்வேவில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த தொடரில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்க உள்பட மொத்தம் 16 அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளன.
இந்த அணிகள் நான்கு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளது. அதன்படி குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா, வங்கதேசம, அமெரிக்கா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் இடம் பிடித்துள்ளன. குரூப் பி பிரிவில் ஜிம்பாப்வே, பாகிஸ்தான், இங்கிலாந்து மற்றும் ஸ்காட்லாந்து அணிகள் உள்ளனர்.
குரூப் சி பிரிவில் ஆஸ்திரேலியா, அயர்லாந்து, ஜப்பான் மற்றும் இலங்கை அணிகளும், குரூப் டி பிரிவில் தான்சியா, வெஸ்ட் இண்டீஸ், ஆஃப்கானிஸ்தான் மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க அணிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. இத்தொடரின் முதல் போட்டியில் இந்திய அணி அமெரிக்காவை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.
After winning the 2024 #U19WorldCup as an injury-replacement, left-handed batter Oliver Peake returns as skipper for Australia's defence 👇https://t.co/Jtx3Z9YOGm— ICC (@ICC) December 11, 2025
இதனையடுத்து இந்த தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகளை அந்தந்து நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் அறிவித்து வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் அண்டர்19 உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடும் 15 பேர் கொண்ட அணியை இன்று அறிவித்துள்ளது. இந்த அணியின் கேப்டனாக ஆலிவர் பீக் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
அதேசமயம் தற்சமயம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த அணியில் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ஆர்யன் சர்மா மற்றும் ஜான் ஜேம்ஸ் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஆர்யன் சர்மா இடதுகை ஆல் ரவுண்டராகவும், ஜான் ஜேம்ஸ் வலதுகை ஆல் ரவுண்டராகவும் அணியில் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Australia U19 coach Tim Nielsen believes the reigning champions are ready to defend the title with a balanced squad for the #U19WorldCup 💪— ICC (@ICC) December 11, 2025
More ➡️ https://t.co/Jtx3Z9YOGm pic.twitter.com/QMaXngCMg9
இதுதவிர இந்த ஆஸ்திரேலிய அணியில் இலங்கை வம்சாவளியைச் சேர்ந்த நடேன் கூரே மற்றும் நிதீஷ் சாமூவேல் ஆகியோருக்கும், சீனாவை பூர்வீகமாகக் கொண்ட அலெக்ஸ் லீ ஆகியோருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கொண்டு உள்ளூர் போட்டிகளில் கலக்கி வரும் , ஸ்டீவன் ஹோகன், தாமஸ் ஹோகன் ஆகியோரும் அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
இந்த தொடரில் நடப்பு சாம்பியன் என்ற அந்தஸ்துடன் களமிறங்க உள்ள ஆஸ்திரேலிய அணி, மீண்டும் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதிக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. அதற்கேற்றவகையில் ஆஸ்திரேலிய அணி தங்களுடைய முதல் லீக் ஆட்டத்தில் அயர்லாந்தை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Oliver Peake will lead Australia U19 World Cup title defence next month: https://t.co/hzXH9US2TH pic.twitter.com/fsjbE0rAHH— cricket.com.au (@cricketcomau) December 11, 2025
இதையும் படிங்க:
ஆஸ்திரேலிய யு19 அணி: ஆலிவர் பீக், கேசி பார்டன், நாடன் கூரே, ஜெய்டன் டிரேப்பர், பென் கார்டன், ஸ்டீவன் ஹோகன், தாமஸ் ஹோகன், ஜான் ஜேம்ஸ், சார்லஸ் லாக்மண்ட், வில் மலாஜ்சுக், நிதேஷ் சாமுவேல், ஹேடன் ஷில்லர், ஆர்யன் ஷர்மா, வில்லியம் டெய்லர், அலெக்ஸ் லீ யங்.