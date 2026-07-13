'திறமை மீதான நம்பிக்கையே வெற்றிக்கு காரணம்' சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஹைதராபாத் அணிக்கு உரிமையாளர்கள் பாராட்டு
கம்மம் ஏசஸ் அணிக்கு எதிரான டிஜி20 லீக் போட்டியில் ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளது.
Published : July 13, 2026 at 5:35 PM IST
ஹைதராபாத்: சாதிக்க துடிக்கும் கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கு முறையான வாய்ப்பளித்தால் எதிர்பார்த்ததை விட பெரிய வெற்றிகளை பெற முடியும் என்று 'ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ்' அணி நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஹைதராபாத் கிரிக்கெட் சங்கம் சார்பில் நடத்தப்பட்ட முதலாவது சீசன் 'டிஜி20' (TG20) என்றழைக்கப்படும் தெலங்கானா பிரீமியர் லீக் தொடர் நேற்றுடன் நிறைவடைந்தது. இதன் இறுதிப் போட்டியில் ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் மற்றும் கம்மம் ஏசஸ் அணிகள் மோதின. உப்பலில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.
அதன்படி, முதலில் பேட்டிங் செய்த கம்மம் ஏசஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 157 ரன்கள் எடுத்தது. தொடர்ந்து 158 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி ஆடிய ஹைதராபாத் ஈ-சாம்பியன்ஸ் அணி, 17.4 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து இலக்கை எட்டி, 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஹைதராபாத் அணி இத்தொடரின் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி சாதனை படைத்துள்ளது.
💙🧿#HyderabadEChampions #TG20 #Champions #Cricket #Finals pic.twitter.com/GBoMOvI3od— Hyderabadechampions (@HydeChampions) July 12, 2026
இந்த வரலாற்று வெற்றி குறித்து ஈடிவி இயக்குனர் சுஜய், மார்கதர்சி நிர்வாக இயக்குனர் ஷைலஜா கிரண் மற்றும் ஈடிவி பாரத் இயக்குனர் பிரஹதி ஆகியோர் தங்களது மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்து கொண்டனர். மேலும், ஈநாடு குழுமத்தின் கீழ் கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகச் செயல்பட்டு வரும் "லக்ஷ்யா" திட்டத்தின் நீட்சியே இந்த அணி என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
இதுகுறித்து பேசிய ஈடிவி இயக்குனர் சுஜய், "தொடர்ந்து ஏழு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற பிறகு, கிடைத்த ஒரேயொரு தோல்வியையும் அணி சாதகமாக எடுத்துக்கொண்டு, இறுதிப் போட்டியில் அதே எதிரணியைத் தோற்கடித்துப் பட்டத்தைக் கைப்பற்றியது. இது வீரர்களின் மன வலிமைக்குச் சான்றாகும். ஏற்கனவே பெரிய வீரர்களை அழைத்து வருவதை விட, கிரிக்கெட் வீரராக வேண்டும் என்ற லட்சியம் கொண்டவர்களை அடையாளம் கண்டு, அவர்களுக்கு முறையான பயிற்சியும் வழிகாட்டுதலும் வழங்கி மிக உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு செல்வதே எங்களது நோக்கம்.
ஒவ்வொரு போட்டிக்கு முன்னும் பின்னும் வீரர்களுடன் பேசி அவர்களின் நம்பிக்கையை அதிகரிக்க முயன்றோம். போட்டிகளின் போது வீரர்கள் பெற்ற விருதுகளுடன், டிரஸ்ஸிங் ரூமிலும் அவர்கள் சிறப்பாகப் பாராட்டப்பட்டு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. இத்தகைய தொடர் ஊக்கமும், பாராட்டும் வீரர்களிடையே அதிக உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியது. அதனால் இந்தச் சாம்பியன் பட்டத்தின் முழுப் பெருமையும் வீரர்களையே சேரும்" என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
The crown found its way home.#HyderabadEChampions #TG20 #AnvitaKhammamAces #Cricket #Final pic.twitter.com/jgKdcpbrU8— Hyderabadechampions (@HydeChampions) July 12, 2026
ஈடிவி பாரத் இயக்குனர் பிரஹதி கூறுகையில், "இந்த வெற்றியை வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது. தொடர் வெற்றிகளுக்குப் பிறகு ஒரு போட்டியில் தோற்றது அணியை மேலும் பலப்படுத்தியதே இறுதிப் போட்டியில் இந்த அற்புதமான மீள்வருகைக்குக் காரணம். வீரர்கள் தங்களின் தனிப்பட்ட சாதனைகளுக்காக விளையாடாமல், அணியின் வெற்றிக்காக மட்டுமே ஒருங்கிணைந்து விளையாடியதால் தான் இந்தச் சாம்பியன் பட்டம் சாத்தியமானது" என்றார்.
மார்கதர்சி நிர்வாக இயக்குனர் ஷைலஜா கிரண் பேசுகையில், "கிராமப்புறம் மற்றும் அரசுப் பள்ளிகளில் மறைந்திருக்கும் திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் என்ற உறுதியுடன் தலைவர் கிரண் கடந்த 20 ஆண்டுகளாகப் பல விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்து வருகிறார். ஹைதராபாத் ஈ சாம்பியன்களும் அந்த இலக்கின் ஒரு பகுதியாக உருவாக்கப்பட்டது தான்.
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தலைவர் கிரணுடன் சேர்ந்து அனைத்து வீரர்கள், பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் உதவி ஊழியர்கள் இந்த வெற்றிக்காக சமமாக உழைத்துள்ளனர். இறுதிப் போட்டியைக் காண ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்திருந்ததே விளையாட்டிற்கு மக்கள் கொடுக்கும் ஆதரவிற்கான சான்றாகும். திறமையான ஒவ்வொரு இளைஞருக்கும் வாய்ப்பளித்தால், தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் இன்னும் பல வெற்றிகளைப் பெற முடியும்" என்று கூறியுள்ளார்.