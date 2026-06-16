ஒரே நாளில் 3 போட்டிகள்; மைதானங்களை ஆளக் காத்திருக்கும் இந்திய அணிகள்
இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் நாளை ஒரே நாளில் ஒன்று அல்ல, இரண்டு அல்ல, மொத்தம் மூன்று வெவ்வேறு இந்திய அணிகளின் சர்வதேசப் போட்டிகளைக் காண ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
Published : June 16, 2026 at 2:30 PM IST
ஹைதராபாத்: நாளை (ஜூன் 17) இந்திய ஆடவர் அணி, இந்திய மகளிர் அணி மற்றும் இந்திய ஏ அணி என மூன்று அணிகளும் வெவ்வேறு நாடுகளில் (மற்றும் இந்திய மைதானத்தில்), வெவ்வேறு எதிரணிகளுடன் மோதத் தயாராக உள்ளன.
இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் நாளைய (ஜூன் 17) தினம் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நாளாக அமையவுள்ளது. ஏனெனில் நாளைய தினம் இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் ஒரே நாளில் ஒன்று அல்ல, இரண்டு அல்ல, மொத்தம் மூன்று வெவ்வேறு இந்திய அணிகளின் சர்வதேசப் போட்டிகளைக் காணும் வாய்ப்பை பெற்றுள்ளன. அந்தவகையில் இந்திய ஆடவர் அணி, இந்திய மகளிர் அணி மற்றும் இந்திய ஏ அணி என மூன்று அணிகளும் வெவ்வேறு நாடுகளில், வெவ்வேறு எதிரணிகளுடன் மோதத் தயாராக உள்ளன.
INDA VS AFGA MATCH: இலங்கையில் நடைபெறும் முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரின் 5ஆவது லீக் போட்டியில் இந்திய ஏ அணி, ஆஃப்கானிஸ்தான் ஏ அணியை எதிர்கொள்கிறது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த லீக் போட்டி, தம்புள்ளையில் இந்திய நேரப்படி காலை 10 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளது. குறிப்பாக, இப்போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே முத்தரப்பு தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேற முடியும் என்பதால், ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
Dharamshala ✅— BCCI (@BCCI) June 15, 2026
Hello Lucknow! 👋👋#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/YIgOzGTFPz
IND VS AFG MATCH: இந்திய ஆடவர் அணி, ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது சர்வதேச ஒருநாள் போட்டியில் விளையாடவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இப்போட்டி, லக்னோவில் உள்ள ஏக்கனா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் மதியம் 1.30 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளது. ஏற்கனவே நடைபெற்ற முதல் ஒருநாள் போட்டியில் வெற்றி பெற்றுள்ள இந்திய அணி, இப்போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று 2-0 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரைக் கைப்பற்றும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
INDW VS NEDW MATCH: இங்கிலாந்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் மகளிர் டி20 உலகக்கோப்பை தொடரின் லீக் ஆட்டத்தில், இந்திய மகளிர் அணி நெதர்லாந்து அணியுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இப்போட்டி, லீட்ஸில் உள்ள ஹெடிங்லி மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்குத் நடைபெறவுள்ளது. ஏற்கனவே நடைபெற்ற தனது முதல் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தியுள்ள இந்திய மகளிர் அணி, இப்போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று தனது ஆதிக்கத்தைத் தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Birmingham ⏩ Leeds 🚌— BCCI Women (@BCCIWomen) June 16, 2026
🎥 Inseparable bonds & good vibes only as #TeamIndia hit the road for their second travel of the #T20WorldCup 💙#WomenInBlue | #INDvNED pic.twitter.com/wYVCYmGNF4
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அதிலும் குறிப்பாக, சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் மூன்று விதமான இந்திய அணிகளும் ஒரே நாளில் டி20 மற்றும் ஒருநாள் போட்டிகளில் பங்கேற்று விளையாடும் இந்த அரிய நிகழ்வைக் காண கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். எனவே, இப்போட்டிகளில் இந்திய அணிகள் வெற்றியைப் பதிவு செய்து ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்துவார்களா? என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.