ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026: ஐந்தாம் நாள் போட்டிகள் & உத்தேச வீரர்கள் பட்டியல்

டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் நாளைய தினம் தென்னாப்பிரிக்கா vs ஆஃப்கானிஸ்தான், ஆஸ்திரேலியா vs அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

இங்கிலாந்து vs வெஸ்ட் இண்டீஸ்
இங்கிலாந்து vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் (AFP)
ஹைதராபாத்: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 10ஆவது சீசன் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தொடரில் இதுவரையிலும் தினசரி மூன்று போட்டிகள் என மொத்தமாக 12 லீக் போட்டிகள் நடைபெற்று முடிந்துள்ளன. இந்நிலையில் நளையும் மூன்று லீக் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. அதன்படி நாளை நடைபெறும் போட்டிகள் மற்றும் அணிகளின் உத்தேச வீரர்கள் பட்டியல் குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

தென்னாப்பிரிக்கா vs ஆஃப்கானிஸ்தான்

இதில் காலை 11 மணிக்கு நடைபெற இருக்கும் 13 ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் டி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளும் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 3 முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. அதில் தென்னாப்பிரிக்கா அணி மூன்றிலும் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.

உத்தேச லெவன்

  • தென்னாப்பிரிக்கா: ஐடன் மார்க்ரம்(கேப்டன்), குயின்டன் டி காக், ரியான் ரிக்கெல்டன், டெவால்ட் பிரெவிஸ், டேவிட் மில்லர், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், மார்க்கோ ஜான்சன், கார்பின் போஷ், காகிசோ ரபாடா, கேசவ் மஹாராஜ், லுங்கி இங்கிடி.
  • ஆஃப்கானிஸ்தான்: ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ், இப்ராஹிம் ஜத்ரான், குல்பதின் நைப், செதிகுல்லா அடல், தார்விஷ் ரசூலி, முகமது நபி, அஸ்மதுல்லா ஒமர்ஸாய், ரஷித் கான் (கேப்டன்), நூர் அஹ்மத்., முஜீப் உர் ரஹ்மான், ஃபசல்ஹக் ஃபரூக்கி.

ஆஸ்திரேலியா vs அயர்லாந்து

நாளை மதியம் 3மணிக்கு நடைபெற இருக்கும் உலகக் கோப்பை தொடரின் 14ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் பி பிரிவில் இடம்பிடித்திருக்கும் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் அயர்லாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இந்த போட்டியானது கொழும்புவில் உள்ள ஆர்.பிரேமதாசா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இரு அணிகளும் இரண்டு முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், இரண்டிலும் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. இதனால் இந்த போட்டியிலும் ஆஸ்திரேலியாவின் ஆதிக்கம் தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

உத்தேச லெவன்

  • ஆஸ்திரேலியா: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), டிராவிஸ் ஹெட், கேமரூன் க்ரீன், கூப்பர் கனொலி, ஜோஷ் இங்கிலிஸ், கிளென் மேக்ஸ்வெல், மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ், மேத்யூ ரென்ஷா, ஆடம் ஜாம்பா, பென் துவார்ஷுயிஸ், நாதன் எல்லிஸ்.
  • அயர்லாந்து: பால் ஸ்டிர்லிங் (கேப்டன்), ரோஸ் அதிர், ஹாரி டெக்டர், லோர்கன் டக்கர், கர்டிஸ் காம்பெர், கரெத் டெலானி, ஜோஷுவா லிட்டில், ஜார்ஜ் டெக்ரோல், மார்க் அதிர், பேரி மெக்கர்த்தி, மேத்யூ ஹம்ப்ரிஸ்

இங்கிலாந்து vs வெஸ்ட் இண்டீஸ்

நாளை இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும் லீக் ஆட்டத்தில் முன்னாள் உலகக் கோப்பை சாம்பியன்களும், இந்த தொடரில் அதிக முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற அணிகளுமான வெஸ்ட் இண்டீஸ் மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் நேருக்கு நேர் மோதவுள்ளனர். இந்த இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரையில் 35 முறை நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தியுள்ளனர். இதில் இங்கிலாந்து அணி 16 போட்டிகளிலும், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 18 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளனர். ஒரு போட்டியில் முடிவு எட்டப்படவில்லை. இரு பெரும் ஜாம்பவான் அணிகள் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளதால், இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

உத்தேச லெவன்

  • இங்கிலாந்து (பிளேயிங் லெவன்): ஜோஸ் பட்லர், பில் சால்ட், ஜேக்கப் பெத்தெல், டாம் பாண்டன், ஹாரி ப்ரூக் (கேப்டன்), வில் ஜேக்ஸ், சாம் கரண், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஜேமி ஓவர்டன், லியாம் டௌசன், ஆதில் ரஷித்.
  • வெஸ்ட் இண்டீஸ்: பிராண்டன் கிங், ஷாய் ஹோப் (கேப்டன்), ஷிம்ரான் ஹெட்மையர், ரோவ்மன் பாவெல், ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட், ஜேசன் ஹோல்டர், ரொமாரியோ ஷெஃபர்ட், ரோஸ்டன் சேஸ், அகீல் ஹொசைன், ஜெய்டன் சீல்ஸ், ஷமார் ஜோசப்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

