தேசிய அளவிலான மல்லர் கம்பம் போட்டி: சிறப்பிடம் பெற்ற தமிழக பழங்குடியின மாணவர்கள்
மாணவர்கள் சால்வை, மலர்மாலை, சந்தன மாலை ஆகியவற்றை அணிவித்து வரவேற்கப்பட்டனர்.
Published : April 7, 2026 at 9:19 AM IST
மயிலாடுதுறை : சத்தீஸ்கரில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான பழங்குடியினருக்கான மல்லர் கம்பம் போட்டியில் தமிழ்நாடு அணி சார்பில் கலந்துகொண்டு சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவர்களுக்கு பொதுமக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
பழங்குடியின மாணவர்களின் திறமையை வெளிப்படுத்தும் விதமாக, 'கேலோ இந்தியா' திட்டத்தின் கீழ் தேசிய அளவிலான போட்டிகளை மத்திய அரசு நடத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், பழங்குடியின மாணவர்களுக்கான தேசிய மல்லர் கம்பம் போட்டி, சத்தீஸ்கர் மாநிலம் அம்பிகாபூரில் அண்மையில் நடைபெற்றது.
மல்லர் கம்பம் என்பது ஒரு மரத்தூண் அல்லது தடிமனான கயிற்றைப் பயன்படுத்தி யோகாசன நிலைகளை செய்யும் பாரம்பரிய இந்திய விளையாட்டு ஆகும். இப்போட்டியில், தமிழ்நாடு அணி சார்பில் 16 வீரர்-வீராங்கனைகள் பங்கேற்றனர். இவர்களில் மயிலாடுதுறையில் இருந்து மட்டும் 8 பேர் பங்கேற்றனர்.
இதில் மயிலாடுதுறை பல்லவராயன்பேட்டையில் உள்ள சுபாஷ் சந்திரபோஸ் உண்டு - உறைவிடப் பள்ளியில் தங்கிப் பயிலும் பழங்குடியினர் மாணவர்கள் 7 பேர் மற்றும் செம்பனார்கோவிலில் உள்ள கலைமகள் மெட்ரிக் தனியார் பள்ளியில் பயிலும் ஒரு மாணவர் என 8 பேர் பங்கேற்றனர்.
இந்நிலையில், மல்லர் கம்பம் போட்டியில் பங்கேற்ற தமிழக மாணவர்கள், குறைந்த புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி வாய்ப்பை தவறவிட்டு 4-வது இடம் பிடித்தனர். இருப்பினும், தேசிய அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டியில் பங்கேற்று, தமிழகத்தை பெருமைப்படுத்திய பழங்குடியின மாணவர்களுக்கு ஊர்மக்கள் ஊற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
மயிலாடுதுறைக்கு திரும்பிய மாணவர்களுக்கு, ரயில் நிலையத்தில் திரண்டிருந்த ஊர் மக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். மாணவ- மாணவிகளுக்கு சால்வை, மலர்மாலை, சந்தன மாலை ஆகியவற்றை அணிவித்தும் வரவேற்றனர். மேலும், மாணவர்களை தங்கள் தோள்களில் தூக்கிக்கொண்டும், விசில் அடித்தும் மக்கள் உற்சாகப்படுத்தினர்.
இதுகுறித்து பேசிய மாணவர்களின் பயிற்சியாளர், “ சிறிது காலத்திலேயே மாணவர்கள் சிறப்பாக கற்றுக்கொண்டு விளையாடினார்கள். மாணவர்கள் பயிற்சி பெற தேவையான உபகரணங்கள் பற்றாக்குறை உள்ளது. தேவையான பயிற்சி உபகரணங்கள் ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தால், வரும் காலங்களில் மேம்பட்ட அளவிலான பயிற்சியை பெறுவார்கள். இதன் மூலம் வரும் காலங்களில் தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் தங்கம் வெல்வது மட்டுமின்றி, சர்வதேச அளவில் சென்று விளையாடும் அளவு திறன் பெறுவார்கள்” என தெரிவித்தார்.