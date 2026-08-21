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உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் 2026 | 15 ஆண்டுகால காத்திருப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி; அரையிறுதிக்குள் நுழைந்து ட்ரீசா-காயத்ரி சாதனை!

உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் வரலாற்றில் மகளிர் இரட்டையர் பிரிவில் பதக்கத்தை உறுதி செய்த இரண்டாவது இந்திய ஜோடி என்ற பெருமையை ட்ரீசா - காயத்ரி பெற்றுள்ளனர்.

ட்ரீசா ஜாலி மற்றும் காயத்ரி கோபிசந்த்
ட்ரீசா ஜாலி மற்றும் காயத்ரி கோபிசந்த் (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2026 at 2:27 PM IST

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டெல்லி: உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் 2026 தொடரில் இந்தியாவின் நட்சத்திர மகளிர் இரட்டையர் ஜோடியான ட்ரீசா ஜாலி மற்றும் காயத்ரி கோபிசந்த் சீன வீராங்கனைகளை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளனர்.

ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், உலக பேட்மிண்டன் கூட்டமைப்பின் (BWF) உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் புதுடெல்லியில் உள்ள இந்திரா காந்தி உள்விளையாட்டு அரங்கில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில், இந்திய ஜோடியான ட்ரீசா ஜாலி - காயத்ரி கோபிசந்த் இணை, உலகின் 4ஆம் நிலை ஜோடியான சீனாவின் ஜியா யி ஃபேன் மற்றும் ஜாங் ஷு சியான் இணையை எதிர்கொண்டது.

இந்த ஆட்டத்தின் தொடக்கத்தில் சீன ஜோடி தங்களின் அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. இதனால் முதல் செட்டை சீன இணை 21-16 என்ற கணக்கில் எளிதாகக் கைப்பற்றியது. இருப்பினும், சற்றும் மனம் தளராத இந்திய வீராங்கனைகள், இரண்டாவது செட்டில் ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி கம்பேக் கொடுத்தனர். இதன் மூலம் இரண்டாவது செட்டை 21-15 என்ற கணக்கில் ட்ரீசா - காயத்ரி ஜோடி கைப்பற்றி அசத்தியது.

இதையடுத்து, வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது மற்றும் இறுதி செட்டிலும் இந்திய ஜோடி ஆரம்பம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்தியது. சீன வீராங்கனைகளின் தவறுகளைச் சாதகமாக்கிக் கொண்ட, இந்திய ஜோடி அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றியது. அதேசமயம், மறுபக்கம் விட்டுக்கொடுக்காமல் விளையாடிய சீன ஜோடியும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதால், யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்தது.

இறுதியில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்திய இணை, 21-13 என்ற கணக்கில் மூன்றாவது செட்டையும் வென்று சாதனை படைத்தது. இதன் மூலம் போட்டி முடிவில் ட்ரீசா ஜாலி மற்றும் காயத்ரி கோபிசந்த் இணை 16-21, 21-15, 21-13 என்ற செட் கணக்கில் சீனாவின் ஜியா யி ஃபேன் மற்றும் ஜாங் ஷு சியான் இணையை வீழ்த்தியதுடன், நடப்பு உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் அரையிறுதிக்கும் முன்னேறி பதக்கத்தை உறுதி செய்துள்ளது.

இந்த வரலாற்று வெற்றியின் மூலம், உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் வரலாற்றில் மகளிர் இரட்டையர் பிரிவில் பதக்கத்தை உறுதி செய்த இரண்டாவது இந்திய ஜோடி என்ற பெருமையை ட்ரீசா - காயத்ரி பெற்றுள்ளனர். இதற்கு முன்னதாக, கடந்த 2011-ஆம் ஆண்டு ஜுவாலா கட்டா - அஸ்வினி பொன்னப்பா ஜோடி வெண்கலப் பதக்கம் வென்றதே இப்பிரிவில் இந்தியாவின் சாதனையாக இருந்தது.

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தற்போது 15 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ட்ரீசா - காயத்ரி ஜோடி இந்த நீண்டகாலக் காத்திருப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து சாதனை படைத்துள்ளது. அண்மையில்தான் இவர்களுக்கு இந்திய நாட்டின் மிக உயரிய விளையாட்டு கௌரவங்களில் ஒன்றான அர்ஜுனா விருது அறிவிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

BWF WORLD CHAMPIONSHIPS 2026
TREESA JOLLY AND GAYATRI GOPICHAND
உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் 2026
ட்ரீசா ஜாலி காயத்ரி கோபிசந்த்
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