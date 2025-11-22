டிராவிஸ் ஹெட் மிரட்டல் சதம்! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலியா அபார வெற்றி!!
அபாரமாக விளையாடிய டிராவிஸ் ஹெட் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது 10ஆவது சதத்தை பதிவு செய்து அணியின் வெற்றிக்கு உதவினார்.
Published : November 22, 2025 at 3:24 PM IST|
Updated : November 22, 2025 at 3:35 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியா-இங்கிலாந்து இடையேயான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டியில், ஆஸ்திரேலிய அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
ஆஸ்திரேலியா-இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டி பெர்த் மைதானத்தில் நேற்று (நவ.21) தொடங்கியது. இதில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி 172 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்த நிலையில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக ஹாரி ப்ரூக் 52 ரன்களை சேர்த்தார். ஆஸ்திரேலியா தரப்பில் மிட்செல் ஸ்டார்க் 7 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
பின்னர் முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி வீரர்களும் இங்கிலாந்தின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் வந்த நட்சத்திர வீரர்களும் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 132 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இங்கிலாந்து தரப்பில் பென் ஸ்டோக்ஸ் 5 விக்கெட்டுகளையும், பிரைடன் கார்ஸ் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
இதையடுத்து 40 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடர்ந்த இங்கிலாந்து அணியில், தொடக்க வீரர் ஜாக் கிரௌலி மீண்டும் ரன்கள் ஏதுமின்றி ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் இணைந்த பென் டக்கெட் - ஆலி போப் இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் அணியின் ஸ்கோரையும் மளமளவென உயர்த்தினர். இதில் டக்கெட் 28 ரன்னிலும், ஆலி போப் 33 ரன்னிலும் ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினர்.
அடுத்து களமிறங்கிய ஜோ ரூட், ஹாரி ப்ரூக், கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ், ஜேமி ஸ்மித் உள்ளிட்டோரும் சொற்ப ரன்களில் நடையை கட்டினர். பின்னர் இணைந்த பிரைடன் கார்ஸ் - கஸ் அட்கின்சன் இணை அபாரமாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இருவரும் இணைந்து 50 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், பிரைடன் கார்ஸ் 20 ரன்களிலும், கஸ் அட்கிசன் 37 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர்.
இதனால் இங்கிலாந்து அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 164 ரன்களை சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. ஆஸ்திரேலிய தரப்பில் ஸ்காட் போலண்ட் 4 விக்கெட்டுகளையும், மிட்செல் ஸ்டார்க், பிராண்டன் டகெட் தலா 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 204 ரன்கள் என்ற இலக்கை ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு நிர்ணயித்தது.
இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு டிராவிஸ் ஹெட் - ஜேக் வெதர்லட் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 75 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருந்த நிலையில், வெதர்லட் 23 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து டிராவிஸ் ஹெட்டுடன் இணைந்த மார்னஸ் லபுஷாக்னேவும் பொறுப்புடன் விளையாட அணியின் ஸ்கோரும் உயர்ந்தது.
இதில் அபாரமாக விளையாடிய டிராவிஸ் ஹெட் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது 10ஆவது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். இப்போட்டியில் அவர் 83 பந்துகளை எதிர்கொண்டு 16 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 123 ரன்களைச் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தார். மறுபக்கம் நிதானமாக விளையாடி வந்த மார்னஸ் லபுஷாக்னே தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்ததுடன் அணிக்கு வெற்றியையும் தேடிக்கொடுத்தார்.
இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. இப்போட்டியில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய மிட்செல் ஸ்டார்க் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.