69 பந்துகளில் சதம்.. 123 ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்த டிராவிஸ் ஹெட்!

ஆஸ்திரேலியாவுக்காக டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக சதம் அடித்த மூன்றாவது வீரர் என்ற டேவிட் வார்னரின் சாதனையையும் டிராவிஸ் ஹெட் சமன் செய்தார்.

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 23, 2025 at 1:01 PM IST

2 Min Read
பெர்த்: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்டில் ஆஸ்திரேலியாவின் டிராவிஸ் ஹெட் 69 பந்துகளில் அதிவேகமாக சதம் விளாசி, ஆஷஸ் வரலாற்றில் அதிவேக சதம் விளாசிய இரண்டாவது வீரர் என்ற சாதனையைப் படைத்தார்.

ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டி பெர்த் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 172 ரன்களையும், அதனைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி 132 ரன்னிலும் என ஆல் அவுட்டானது. இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 40 ரன்கள் முன்னிலைப் பெற்றது.

பின்னர் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இங்கிலாந்து அணியில் பேட்டர்கள் சிறப்பாக செயல்பட தவறியதன் காரணமாக 164 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானதுடன், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு 205 ரன்கள் என்ற இலக்கை நிர்ணயித்தது. இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணியில் டிராவிஸ் ஹெட் அபாரமாக விளையாடி 69 பந்துகளில் சதமடித்து அசத்தியதுடன், 123 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார்.

இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. இப்போட்டியில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய மிட்செல் ஸ்டார்க் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார். இந்நிலையில் டிராவிஸ் ஹெட் சில சாதனைகளையும் படைத்துள்ளார்.

டிராவிஸ் ஹெட் சாதனை

பெர்த் டெஸ்ட் போட்டியில் 69 பந்துகளில் சதம் விளாசியதன் மூலம், இங்கிலாந்து - ஆஸ்திரேலியா இடையேயான டெஸ்ட் தொடர்களில் நான்காவது இன்னிங்ஸில் அதிவேக சதம் விளாசிய ஆஸ்திரேலிய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரார் என்ற சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார். இதற்கு முன்பாக, கடந்த 1902ஆம் ஆண்டு லண்டனில் நடைபெற்ற போட்டியில் கில்பர்ட் ஜோசப் 76 பந்துகளில் சதம் விளாசியதே சாதனையாக இருந்தது.

இந்நிலையில் தற்சமயம் டிராவிஸ் ஹெட் 69 பந்துகளில் சதத்தைப் பதிவு செய்ததுடன், 123 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்த இந்த சாதனையை டிராவிஸ் ஹெட் இன்று முறியடித்துள்ளார். இதுதவிர, ஆஸ்திரேலியாவுக்காக டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக சதம் அடித்த மூன்றாவது வீரர் என்ற டேவிட் வார்னரின் சாதனையையும் டிராவிஸ் ஹெட் சமன் செய்தார். முன்னதாக கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு பெர்த்தில் நடைபெற்ற இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் டேவிட் வார்னர் 69 பந்துகளில் சதம் விளாசினார்.

ஆஸ்திரேலியாவுக்காக அதிவேக சதமடித்த வீரர்கள் (டெஸ்டில்)

  • ஆடம் கில்கிறிஸ்ட் - 57 பந்துகளில் vs இங்கிலாந்து
  • ஜேக் கிரிகோரி - 67 பந்துகளில் vs தென்னாப்பிரிக்கா
  • டேவிட் வார்னர் - 69 பந்துகளில் vs இந்தியா
  • டிராவிஸ் ஹெட்- 69 பந்துகளில் vs இங்கிலாந்து

