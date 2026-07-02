உலகக் கோப்பை வெற்றிக் கொண்டாட்டத்தில் சோகம்: மெக்சிகோ கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 4 பேர் உயிரிழப்பு
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் 'ரவுண்ட் ஆஃப் 32' நாக்அவுட் போட்டியில், மெக்சிகோ அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஈக்வடார் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
Published : July 2, 2026 at 3:37 PM IST
ஹைதராபாத்: ஈக்வடார் அணிக்கு எதிராக மெக்சிகோ அணி பெற்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றியைத் தொடர்ந்து, தலைநகர் மெக்சிகோ சிட்டியில் நடைபெற்ற கொண்டாட்டங்களின்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி நான்கு பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடர் 2026 அமெரிக்கா, மெக்சிகோ மற்றும் கனடாவில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதன் குரூப் சுற்று போட்டிகள் நிறைவடைந்த நிலையில், நாக்-அவுட் சுற்றான ரவுண்ட் ஆஃப் 32 ஆட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் நேற்று நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில் மெக்சிகோ அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஈக்வடார் அணியை வீழ்த்தி, காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது.
இதன் மூலம் உலகக் கோப்பை கால்பந்து வரலாற்றில், 40 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மெக்சிகோ அணி நாக்-அவுட் சுற்றுப் போட்டியில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது. இதையடுத்து மெக்சிகோ அணி ரசிகர்கள் நாடு முழுவதும் உற்சாகக் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். குறிப்பாக, தலைநகர் மெக்சிகோ சிட்டி வீதிகளில் 14 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ரசிகர்கள் ஒன்று திரண்டு வெற்றிக் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
ரசிகர்கள் உற்சாகமாகக் கொண்டாடிக்கொண்டிருந்த வேளையில், கூட்டத்தின் ஒரு பகுதியில் திடீரென பட்டாசுகள் வெடிக்கப்பட்டன. இதனால் ஏற்பட்ட பீதியில் மக்கள் நாலாபுறமும் சிதறி ஓட முயன்றதால், அங்கு கடுமையான கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது. இந்த நெரிசலில் சிக்கி பலர் கீழே விழுந்து மிதிபட்ட நிலையில், 19 வயது இளம் பெண் உட்பட நான்கு பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
Mexico is the definition of a football mad country. Look at that. 🤯 pic.twitter.com/Y1FgD78IdK https://t.co/sgPMiH02XE— HLTCO (@HLTCO) July 1, 2026
அதிலும் குறிப்பாக, கூட்ட நெரிசலின் போது ஏற்பட்ட மூச்சுத்திணறல் காரணமாக 19 வயது இளம் பெண் மற்றும் 44 வயது நபர் ஆகிய இருவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். மேலும், காயமடைந்த மற்றொருவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்த வேளையில், நான்காவது நபர் கடுமையான கூட்ட நெரிசலால் ஏற்பட்ட உடல்நலக்குறைவு மற்றும் வலிப்பு காரணமாக உயிரிழந்துள்ளார்.
இந்தத் துயரச் சம்பவத்திற்கு மெக்சிகோ நாட்டுத் தலைவர்கள் பலரும் தங்களது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். இதுகுறித்து மெக்சிகோ அதிபர் கிளாடியா ஷீன்பாம் கூறுகையில், "இச்சம்பவம் குறித்து தலைமை அரசு வழக்கறிஞர் அலுவலகம் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறது. மேலும், அடுத்ததாக இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக நடக்கவிருக்கும் முக்கியப் போட்டிக்கு முன்னதாக, நகரின் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகள் முழுமையாக மறுஆய்வு செய்யப்பட்டு பலப்படுத்தப்படும்" என்று உறுதியளித்துள்ளார்.
MEXICO CITY 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/WR7oSb7TAZ— LakeShowYo (@LakeShowYo) July 1, 2026
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இந்த சம்பவம் ஒட்டுமொத்த மெக்சிகோ கால்பந்து ரசிகர்களையும் பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இதனையடுத்து, மெக்சிகோ அணியானது காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில் வலிமை வாய்ந்த இங்கிலாந்து அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இப்போட்டியானது மெக்சிகோவின் புகழ்பெற்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க எஸ்டாடியோ அஸ்டெகா மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.