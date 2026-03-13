ETV Bharat / sports

இந்தியன் வெல்ஸ் 2026: அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய அல்காரஸ், சின்னர்- ஜெசிகா, ஸ்வியாடெக் ஏமாற்றம்

இந்தியன் வெல்ஸ் டென்னிஸ் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் முன்னணி வீராங்கனைகள் ஈகா ஸ்வியாடெக் மற்றும் ஜெசிகா பெகுலா ஆகியோர் தோல்வியடைந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறினர்.

கார்லோஸ் அல்காரஸ்
கார்லோஸ் அல்காரஸ் (AP)
கலிஃபோர்னியா: இந்தியன் வெல்ஸ் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் முன்னணி நட்சத்திர வீரர்கள் கார்லோஸ் அல்காரஸ், ஜானிக் சின்னர், டேனில் மேத்வதேவ் உள்ளிட்டோர் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.

இந்தியன் வெல்ஸ் டென்னிஸ் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசனில் கலிஃபோர்னியாவில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்றைய தினம் ஆடவர் மற்றும் மகளிருக்கான காலிறுதி போட்டிகள் நடைபெற்றது. இதில் ஆடவர் பிரிவில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் உலகின் நம்பர் 1 வீரரான ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ், இங்கிலாந்தின் கேமரூன் நோர்ரியை எதிர்கொண்டார்.

அல்காரஸ், சின்னர் அசத்தல்

இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த அல்காரஸ் முதல் செட்டை 6-3 என்ற கணக்கிலும், இரண்டாவது செட்டை 6-4 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் கார்லோஸ் அல்காரஸ் நேர் செட் கணக்கில் கேமரூன் நோர்ரியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், இத்தொடரின் அரையிறுதிச் சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.

இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் 11ஆம் நிலை வீரரான ரஷ்யாவின் டேனில் மெத்வதேவ், இங்கிலாந்தின் ஜேக் டிராப்பரை எதிர்கொண்டார். இந்த ஆட்டத்தில் மெத்வதேவ் அபாரமாக செயல்பட்டதுடன் 6-1, 7-5 என்ற நேர் செட் கணக்கில் டிராப்பரை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார். இதனையடுத்து நாளை மறுநாள் நடைபெறும் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் அல்காராஸை எதிர்த்து மெத்வதேவ் விளையாடவுள்ளார்.

மற்றொரு காலிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் இரண்டாம் நிலை வீரரான இத்தாலியைச் சேர்ந்த ஜானிக் சின்னர், அமெரிக்காவின் லெர்னர் தியானை எதிர்கொண்டார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் ஜானிக் சின்னர் 6-1, 6-2 என்ற கணக்கில் லெர்னர் தியானை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தார். இதன் மூலம் அவர் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் அலெக்சாண்டன் ஸ்வெரேவை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார்.

ஜெசிகா, ஸ்வியாடெக் ஏமாற்றம்

இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் உலகின் இரண்டாம் நிலை வீராங்கனையான போலாந்தின் ஈகா ஸ்வியாடெக் - உலகின் 9ஆம் நிலை வீராங்கனையான உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினாவை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியின் முதல் செட்டை ஸ்விடோலினா 6-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்ற, இரண்டாவது செட்டில் கம்பேக் கொடுத்த ஸ்வியாடெக் 6-4 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார்.

இதன் மூலம் ஆட்டத்தின் முடிவு மூன்றாவது செட்டிற்கு சென்றது. இதில் இருவரும் வெற்றிக்காக கடுமையாக போராடினர். இறுதியில் ஸ்விடோலினா 6-4 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் ஸ்விடோலினா 6-2, 4-6, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் ஈகா ஸ்வியாடெக்கை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், அரையிறுதிச் சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

மற்றொரு காலிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் 3ஆம் நிலை வீராங்கனையான கஜகஸ்தானின் எலினா ரைபக்கினா, உலகின் 5ஆம் நிலை வீராங்கனையான அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலாவை எதிர்கொண்டார். பரபரப்புக்கு பஞ்சமின்றின் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் முதல் செட்டை 6-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய ரைபக்கினா, இரண்டாவது செட்டை 7-6 என்ற கணக்கில் போராடி கைப்பற்றினார்.

இதன் மூலம் எலினா ரைபக்கினா 6-1, 7-6 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஜெசிகா பெகுலாவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியும் அசத்தினார். இதனையடுத்து மார்ச் 14ஆம் தேதி நடைபெறும் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் எலினா ஸ்விடோலினாவை எதிர்கொள்ளவுள்ளார். மற்றொரு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் நம்பர் 1 வீராங்கனையான பெலாரசின் அரினா சபலெங்கா, செக் குடியரசின் லிண்டா நொஸ்கோவாவை எதிர்கொள்ளவுள்ளார்.

