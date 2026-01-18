ஆஸ்திரேலியா ஓபன் 2026: அல்காரஸ், ஸ்வெரெவ், சபலென்கா வெற்றி; வீனஸ் வில்லியம்ஸ் ஏமாற்றம்
உலகின் நம்பர் 1 டென்னிஸ் வீராங்கனையான அரினா சபலன்கா 6-4, 6-2 என்ற நேர் செட் கணக்கில் பிரான்ஸ் வீராங்கனையை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
மெல்போர்ன்: உலகின் நம்பர் 1 டென்னிஸ் வீரரான கார்லோஸ் அல்கார்ஸ் 6-3, 7-6, 6-2 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் ஆடம் வால்டனை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
டென்னிஸ் விளையாட்டின் பாரம்பரிய மற்றும் புகழ்பெற்ற கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடர்களில் ஒன்று ஆஸ்திரேலிய ஓபன். கடந்த 1905ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்த டென்னிஸ் தொடரானது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி மாதம் ஆஸ்திரேலியாவிலுள்ள மெல்போர்ன் நகரில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. உலகின் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் இந்த தொடரில் பங்கேற்பார்கள் என்பதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்தே காணப்படும்.
அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறிய அல்காரஸ்
அந்தவகையில் 2026ஆம் ஆண்டிற்கான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரானது இன்று கோலாகலமாக தொடங்கியது. இதில் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் உலகின் நம்பர் 1 வீரரான கார்லோஸ் அல்காரஸ், ஆஸ்திரேலியாவின் ஆடம் வால்டனை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தினார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் கார்லோஸ் அல்காராஸ் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக செயல்பட்ட புள்ளிகளை கைப்பற்றினர்.
இந்த போட்டியில் கார்லோஸ் அல்காரஸ் 6-3 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டையும், 7-6 என்ற கணக்கில் இரண்டாவது செட்டையும் கைப்பற்றிய நிலையில், 6-2 என்ற கணக்கில் மூன்றாவது செட்டையும் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் கார்லோஸ் அல்கார்ஸ் 6-3, 7-6, 6-2 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் ஆடம் வால்டனை வீழ்த்தி, நடப்பு ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
இரண்டாம் சுற்றில் ஸ்வெரெவ்
இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் உலகின் மூன்றாம் நிலை வீரரான ஜெர்மனியில் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ்-வை எதிர்த்து கனடாவின் கேப்ரியல் டயல்லோ பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இந்த போட்டியின் தொடக்கத்திலேயே இரு வீரர்களும் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஆட்டத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்தது. பின் கேப்ரியல் 7-6 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை கைப்பற்றி அசத்தினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் கம்பேக் கொடுத்த ஸ்வெரெவ் 6-1 என்ற கணக்கில் செட்டை வென்று பதிலடி கொடுத்தார். அதன்பின் நடைபெற்ற மூன்றாவது செட்டை 6-4 என்ற கணக்கிலும், 4ஆவது செட்டை 6-2 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றி அசத்திய அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ், கனடாவின் கேப்ரியல் டயல்லோவை வீழ்த்தி இரண்டாவது சுற்றிக்கு முன்னேறி அசத்தினார்.
வீனஸ் வில்லியம்ஸ் ஏமாற்றம்
இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீராங்கனை வீனஸ் வில்லியம்ஸ், செர்பியாவைச் சேர்ந்த ஓல்கா டானிலோவிச்சை எதிர்கொண்டார். கடந்த 2021ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு சர்வதேச டென்னிஸில் கம்பேக் கொடுத்த வீனஸ் வில்லியம்ஸ் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்திருந்தது. அதன்படி போட்டியின் முதல் செட்டை வீனஸ் வில்லியம்சன் 7-6 என்ற கணக்கில் போராடி வென்றிருந்தார்.
ஆனால் அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது செட்டில் அவர் சிறப்பாக செயல்பட தவறியதுடன், செட்டையும் இழந்தார். இதன் மூலம் ஓல்கா டானிலோவிச் 6-7, 6-3, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் வீனஸ் வில்லிம்சை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார். அதேசமயம் நடப்பு ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் கம்பேக் கொடுத்திருந்த வீனஸ் வில்லியம்ஸ் முதல் சுற்றிலேயே தோல்வியை தழுவி தொடரிலிருந்து வெளியேறினார்.
சபலென்கா அசத்தல்
மற்றொரு ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் உலகின் நம்பர் 1 வீராங்கனையான பெலாரசின் அரினா சபலென்கா, பிரான்சின் தியன்ஸோ சாராவை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே அபாரமாக விளையாடிய அரினா சபலென்கா முதல் செட்டை 6-4 என்ற கணக்கிலும் இரண்டாவது செட்டை 6-1 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் அவர் நேர் செட் கணக்கில் பிரான்ஸ் வீராங்கனையை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
நாளைய முக்கிய போட்டிகள்
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் நாளை நடைபெறும் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் நோவக் ஜோகோவிச், டேனியல் மெத்வதேவ், டாமி பவுல், காஸ்பர் ரூட், ஸ்டான் வாவ்ரிங்கா உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் விளையாடவுள்ளனர். அதேசமயம் மகளிர் ஒற்றைய பிரிவில் கோகோ கஃப், ஜெசிகா பெகுலா, அமண்டா அனிசிமோவா உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீராங்கனைகள் விளையாடவுள்ளனர்.