ETV Bharat / sports

2025-ல் அதிக ரன்களைக் குவித்த டாப் 5 வீரர்கள்: முதலிடத்தில் ஷுப்மன் கில்

2025ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் (ஒருநாள், டெஸ்ட் மற்றும் டி20) அதிக ரன்கள் குவித்த டாப் 5 வீரர்கள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

ஷுப்மன் கில் - விராட் கோலி
ஷுப்மன் கில் - விராட் கோலி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 27, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: 2025 ஆம் ஆண்டு சர்வதேச ஒருநாள், டெஸ்ட் மற்றும் டி20 என அனைத்து வடிவங்களிலும் அதிக ரன்களைக் குவித்த வீரர்கள் பட்டியலில் இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.

2025 ஆம் ஆண்டு இன்னும் சில தினங்களில் நிறைவடைவுள்ளது. இந்த ஆண்டு கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் மறக்க முடியாத ஆண்டாக இருந்தது என்றால் அது மிகையல்ல. ஏனெனில் இந்த ஆண்டில் இந்திய அணி சாம்பியன்ஸ் கோப்பை மற்றும் ஆசிய கோப்பை என இரண்டு தொடர்களிலும் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது. அதே போல் இதுவரை கோப்பையையே வெல்லாமல் இருந்த ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க அணிகள் முதல் முறையாக கோப்பையை வென்று ரசிகர்களுக்கு விருந்து படைத்திருந்தது.

அதே சமயம் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் பேட்டர்கள் மற்றும் பந்து வீச்சாளர்களும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ரசிகர்களின் கவனத்தையும் ஈர்த்திருந்தனர். அந்த வகையில் 2025 ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதவாவது ஒருநாள், டெஸ்ட் மற்றும் டி20 என அனைத்து வடிவிலான கிரிக்கெட்டையும் சேர்த்து அதிக ரன்கள் குவித்த டாப் 5 வீரர்கள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

ஷுப்மன் கில்

2025ஆம் ஆண்டு அதிக ரன்களைக் குவித்த வீரர்கள் பட்டியலில் இந்திய அணியின் ஷுப்மன் கில் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார். அவர் டெஸ்ட், ஒருநாள் மற்றும் டி20 என மூன்று வடிவங்களிலும் சேர்ந்து மொத்தமாக 35 போட்டிகளில் விளையாடி 49 என்ற சராசரியில் 1,764 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதில் 7 சதங்கள், 3 அரைசதங்களும் அடங்கும். இதுதவிர அவர் 27 சிக்ஸர்களையும், 209 பவுண்டரிகளையும் அடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வெஸ்ட் இண்டீஸின் ஷாய் ஹோப்
வெஸ்ட் இண்டீஸின் ஷாய் ஹோப் (IANS)

ஷாய் ஹோப்

இந்த பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்த வீரர் வெஸ்ட் இண்டீஸின் ஷாய் ஹோப். அவர் மொத்தமாக 42 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள நிலையில், அதில் 40 என்ற சராசரியுடன் 1,760 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளார். இதில் 5 சதங்கள் மற்றும் 9 அரைசதங்களையும் அடித்துள்ளதுடன், 54 சிக்ஸர்கள் மற்றும் 160 பவுண்டரிகளையும் விளாசியுள்ளார்.

இங்கிலாந்தின் ஜோ ரூட்
இங்கிலாந்தின் ஜோ ரூட் (IANS)

3-வது இடத்தில் ஜோ ரூட்

அதிக ரன்கள் குவித்த வீரர்கள் பட்டியலில் இங்கிலாந்து ஜாம்பவான் ஜோ ரூட்டின் பெயர் இல்லை என்றால் தான் ஆச்சரியப்பட வேண்டும். அவர் இந்த 2025ஆம் ஆண்டில் வெறும் 25 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி 53.76 என்ற சாராசரியுடன் 1,613 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதில் அவர் 7 சதங்களையும், 5 அரைசதங்களையும் பதிவு செய்துள்ளார். இருப்பினும் இவர் அடித்த பெரும்பாலான ரன்கள் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டி தான் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

ஜிம்பாப்வேவின் பிரையன் பென்னட்
ஜிம்பாப்வேவின் பிரையன் பென்னட் (AFP)

பிரையன் பென்னட்

இந்த பட்டியலில் நான்காம் இடத்தை பிடித்துள்ள வீரர் உங்களை ஆச்சரியப்படுத்தலாம். ஆம், அவர் ஜிம்பாப்வே அணியின் தொடக்க வீரர் பிரையன் பென்னட் தான். இவர் 2025 ஆம் ஆண்டு மூன்று வடிவ கிரிக்கெட்டிலும் சேர்த்து மொத்தமாக 39 போட்டிகளில் விளையாடிய நிலையில், 35.22 என்ற சராசரியுடன் 1,585 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளார். இதில் அவர் 3 சதங்கள் மற்றும் 8 அரைசதங்களை அடித்துள்ளார்.

சல்மான் அலி ஆகா

2025 ஆம் ஆண்டில் அதிக ரன்களைக் குவித்த டாப் 5 வீரர்கள் பட்டியலில் கடைசி இடத்தைப் பிடித்துள்ள வீரர் பாகிஸ்தான் அணியின் தற்போதைய கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகா தான். இவர் மொத்தமாக 56 போட்டிகளில் விளையாடி, 32.68 என்ற சராசரியில் 1,569 ரன்களை எடுத்துள்ளார். இதில் அவர் 2 சதங்கள் மற்றும் 9 அரைசதங்களையும் விளாசியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க

இந்த பட்டியலில் இந்திய வீரர்கள் கே.எல்.ராகுல் 1,180 ரன்களுடன் 14 ஆம் இடத்தையும், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 916 ரன்களுடன் 33-வது இடத்தையும், ரவீந்திர ஜடேஜா 870 ரன்களுடன் 36-வது இடத்தையும், விராட் கோலி 674 ரன்களுடன் 65-வது இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

TOP 5 RUN SCORERS IN 2025
GILL INTERNATIONAL RUNS 2025
MOST RUNS IN 2025 ALL FORMATS
அதிக ரன்கள் குவித்த டாப் 5 வீரர்கள்
TOP 5 RUN SCORERS 2025

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.