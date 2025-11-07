ஐசிசி மகளிர் உலகக்கோப்பை 2025 - சாதனைப் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்த வோல்வார்ட், தீப்தி சர்மா!
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் அதிக ரன்கள், விக்கெட்டுகள், அதிக சிக்ஸர்கள், அதிக பவுண்டரிகளை அடித்த டாப்-5 வீராங்கனைகள் குறித்து இப்பதிவில் பார்ப்போம்.
Published : November 7, 2025 at 3:55 PM IST
ஹைதராபாத்: நடந்து முடிந்த ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் அதிக ரன்களைக் குவித்த வீராங்கனை என்ற பெருமையை லாரா வோல்வார்ட்டும், அதிக விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய வீராங்கனை என்ற பெருமையை தீப்தி சர்மாவும் பெற்றுள்ளனர்.
இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று முடிந்த ஐசிசி மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில், ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தது. இத்தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணியை 52 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியதன் மூலம், இந்திய மகளிர் அணி முதல்முறையாக உலகக் கோப்பையை வென்று அசத்தியது.
மேலும் இறுதிப்போட்டியில் பேட்டிங் மற்றும் பவுலிங்கில் அசத்திய ஷஃபாலி வர்மா ஆட்டநாயகியாகவும், தொடர் முழுவதும் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய தீப்தி சர்மா தொடர் நாயகியாகவும் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். கோப்பையை வென்று சாதனைப் படைத்த இந்திய மகளிர் அணிக்கு பல்வேறு தரப்புகளில் இருந்தும் வாழ்த்துகளும், பாராட்டுகளும் குவிந்தன. இந்நிலையில் இத்தொடரில் அதிக ரன்கள், விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய டாப்-5 வீராங்கனைகள் குறித்து இப்பதிவில் பார்ப்போம்.
Top of the world! 🌍🏏— Proteas Women (@ProteasWomenCSA) November 4, 2025
After an extraordinary #CWC25 campaign with 571 runs, Laura Wolvaardt rises to the summit as the No. 1 ranked ICC Women’s ODI Batter! 🏔️🔥
Captain fantastic proves her world-class talent once again! 💫#Unbreakable pic.twitter.com/1BvEjnTGaK
அதிக ரன்களை குவித்த பேட்டர்கள்
லாரா வோல்வார்ட்
நடந்து முடிந்த ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் அதிக ரன்களைக் குவித்த வீராங்கனையாக தென்னாப்பிரிக்க அணி கேப்டன் லாரா வோல்வார்ட் உள்ளார். அவர் இத்தொடரில் மொத்தமாக 9 இன்னிங்ஸ்களில் 2 சதங்கள், 3 அரைசதங்கள் உள்பட 571 ரன்களைக் குவித்து அசத்தியுள்ளார். மேலும் இதில் அவரது சராசரி 71.35ஆகும்.
ஸ்மிருதி மந்தனா
இந்த பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ள வீராங்கனை இந்திய மகளிர் அணி துணைக்கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா. இவர் 9 இன்னிங்ஸ்களில் ஒரு சதம் மற்றும் 2 அரைசதங்களுடன் 434 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். அவரது சராசரி 54.25.
ஆஷ்லே கார்ட்னர்
ஆஸ்திரேலிய அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனை ஆஷ்லே கார்ட்னர் இந்த பட்டியலில் மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். இத்தொடரில் அவர் விளையாடிய 7 இன்னிங்ஸ்களில் ஒரு அரைசதம், 2 சதங்களுடன் 82 என்ற சராசரியில் 328 ரன்களைக் குவித்துள்ளார்.
பிரதிகா ரவால்
இந்திய அணியின் மற்றொரு தொடக்க வீராங்கனையான பிரதிகா ராவலிற்கு இப்பட்டியலில் 4ஆம் இடம் கிடைத்துள்ளார். அவர் 7 இன்னிங்ஸ்களில் மட்டுமே விளையாடிய நிலையில் ஒரு சதம், ஒரு அரைசதம் என 51.33 என்ற சராசரியில் 308 ரன்களை எடுத்துள்ளார். மேலும் இவர் அரையிறுதிக்கு முன்னதாக ஏற்பட்ட காயத்தினால், எஞ்சிய போட்டிகளில் விலகினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
போப் லிட்ச்ஃபீல்ட்
இந்த பட்டியலில் 5ஆம் இடத்தைப் பிடிக்கும் வீரர் ஆஸ்திரேலியாவின் போப் லிட்ச்ஃபீல்ட். இவர் 7 இன்னிங்ஸ்களில் ஒரு சதம், ஒரு அரைசதம் என 50.67 சராசரியில் 304 ரன்களை எடுத்துள்ளார்.
2⃣1⃣5⃣ runs 👏— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
2⃣2⃣ wickets 💪
Leading wicket-taker of #CWC25 ✨
Presenting the Player of the Tournament in #TeamIndia's World Cup-winning campaign - The ever dependable Deepti Sharma 🥳
Scorecard ▶ https://t.co/TIbbeE4ViO#WomenInBlue | #INDvSA | #Final | @Deepti_Sharma06 pic.twitter.com/kF0tkf4f46
அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய பவுலர்கள்
தீப்தி சர்மா
நடந்து முடிந்த மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய வீராங்கனை என்ற பெருமையை தீப்தி சர்மா பெற்றுள்ளார். அவர் விளையாடிய 9 இன்னிங்ஸ்களில் மொத்தமாக 22 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தினார். இதில் ஒரு 4 விக்கெட் ஹாலும், ஒரு 5 விக்கெட் ஹாலும் அடங்கும். இதன் காரணமாக இத்தொடருக்கான தொடர் நாயகி விருதையும் அவர் வென்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அனபெல் சதர்லேண்ட்
இந்த பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ள வீராங்கனை ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த அனபெல் சதர்லேண்ட் ஆவார். இவர் 7 இன்னிங்ஸ்களில் 17 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார். இதில் அவர் ஒரு ஐந்து விக்கெட் ஹாலையும் கைப்பற்றியுள்ளார்.
சோஃபி எக்லெஸ்டோன்
அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய வீராங்கனைகள் பட்டியலில் இங்கிலாந்தின் முன்னணி வீராங்கனை சோஃபி எக்லெஸ்டோனுக்கு மூன்றாம் இடம் கிடைத்துள்ளது. அவர் 7 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடி இரண்டு 4 விக்கெட் ஹாலுடன் 16 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார்.
India wicketkeeper-batter Richa Ghosh redefined power-hitting at #CWC25 🚀— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) November 5, 2025
Watch all her sixes at the tournament 👉 https://t.co/QPSdLmbSLb pic.twitter.com/4GXkcXAkwB
ஸ்ரீ சாரணி
இந்த பட்டியலில் இந்திய வீராங்கனை ஸ்ரீ சாரணிக்கு நான்காம் இடம் கிடைத்துள்ளது. நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வெல்ல காரணமாக இருந்த வீராங்கனைகளில் இவரும் ஒருவர். சாரணி 9 இன்னிங்ஸ்களில் 14 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார்.
அலனா கிங்
ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த அலனா கிங், அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய வீராங்கனைகள் பட்டியலில் 5ஆம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். இத்தொடரில் அவர் 7 போட்டிகளில் விளையாடிய நிலையில் அதில் ஒரு 5 விக்கெட் ஹாலுடன் சேர்த்து 13 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Game-changers and history-makers at #CWC25 🙌— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) November 4, 2025
More 📲 https://t.co/H9FioSZkSI pic.twitter.com/lZDmeerhPR
அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த வீராங்கனைகள்
- ரிஷா கோஷ் (இந்தியா) - 12 சிக்ஸர்கள்
- நதின் டி கிளார்க் (தென் ஆப்பிரிக்கா) - 10 சிக்ஸர்கள்
- ஸ்மிருதி மந்தனா (இந்தியா) - 9 சிக்ஸர்கள்
- லாரா வோல்வார்ட் (தென் ஆப்பிரிக்கா) - 7 சிக்ஸர்கள்
- போப் லிட்ஃபீல்ட் (ஆஸ்திரேலியா) - 7 சிக்ஸர்கள்
அதிக பவுண்டரிகள் அடித்த வீராங்கனைகள்
- லாரா வோல்வார்ட் - 73 பவுண்டரிகள்
- ஸ்மிருதி மந்தனா - 50 பவுண்டரிகள்
- அலிசா ஹீலி - 47 பவுண்டரிகள்
- போப் லிட்ச்ஃபீல்ட் - 43 பவுண்டரிகள்
- ஆஷ்லே கார்ட்னர் - 39 பவுண்டரிகள்
அதிக ரன்கள் (ஒரு இன்னிங்ஸில்)
- லாரா வோல்வார்ட் - 169 ரன்கள்
- அலிசா ஹீலி - 142 ரன்கள்
- ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் - 27 ரன்கள்
- பிரதிகா ரவால் - 123 ரன்கள்
- போப் லிட்ச்ஃபீல்ட் - 119 ரன்கள்