மைதானத்தில் காதலியுடன் சாட்டிங்; சர்ச்சையில் சிக்கி டிஎன்பிஎல் வாய்ப்பை இழந்த தமிழக வீரர்!
போட்டியின் போது விதிமீறலில் ஈடுபட்டதைத் தொடர்ந்து, அந்த வீரர் விளையாடி வந்த டிஎன்பிஎல் அணியில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : August 15, 2026 at 12:17 PM IST
ஹைதராபாத்: தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் (TNPL) டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் போது, விதிகளை மீறி மைதானத்திற்குள் மொபைல் போன் பயன்படுத்திய தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இளம் கிரிக்கெட் வீரர் ஒருவருக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரின் பிரம்மாண்ட வெற்றியைத் தொடர்ந்து, மாநில அளவில் இளம் திறமைகளை வெளிக்கொணர கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கத்தால் (TNCA), டிஎன்பிஎல் என்றழைக்கப்படும் தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் என்ற டி20 தொடரானது தொடங்கப்பட்டது. இத்தொடரின் மூலம் வாஷிங்டன் சுந்தர், வருண் சக்கரவர்த்தி, சாய் சுதர்சன் போன்ற சிறந்த வீரர்கள் இந்திய அணியில் இடம்பிடித்ததுடன், சர்வதேச அளவிலும் சாதனைகள் படைத்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், டிஎன்பிஎல் தொடரின் 10ஆவது சீசனானது ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. நடப்பு சாம்பியனான திருப்பூர் தமிழன்ஸ், சேப்பாக் சூப்பர் கில்லீஸ், நெல்லை ராயல் கிங்ஸ் உள்ளிட்ட 8 பலப்பரீட்சை அணிகள் பங்கேற்றுள்ள இந்தத் தொடர், கடந்த ஆகஸ்ட் 4ஆம் தேதி தொடங்கி விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சமில்லாமல் அரங்கேறி வருகிறது. இதில் எந்த அணி இந்த ஆண்டு சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், நடப்பு தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் போது, விதிகளை மீறி மைதானத்திற்குள் மொபைல் போன் பயன்படுத்திய தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இளம் கிரிக்கெட் வீரர் ஒருவருக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
அதன்படி, கடந்த ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் என்.பி.ஆர் கல்லூரி மைதானத்தில் நடைபெற்ற போட்டியின் போது இந்த விதிமீறல் நடந்துள்ளது. அந்த வீரர், போட்டி நடந்து கொண்டிருந்த போதே, வீரர்கள் தங்கும் பகுதியில் அமர்ந்து கொண்டு தனது காதலிக்கு மொபைல் போனில் குறுஞ்செய்தி அனுப்பியுள்ளார். இதை கவனித்த பிசிசிஐ-யின் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் அவரை பிடித்தனர்.
இந்த விதிமீறல் வெளிச்சத்திற்கு வந்த உடனே, அந்த வீரர் விளையாடி வந்த டிஎன்பிஎல் அணியில் இருந்து அவர் உடனடியாக நீக்கப்பட்டார். மேலும், போட்டி நடைபெறும் பகுதிக்குள் மொபைல் போன் பயன்படுத்துவது அப்பட்டமான விதிமீறல் என்பதால், அவருக்கு 2 ஆண்டுகள் வரை தடை விதிக்க தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கம் முதலில் ஆலோசித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
எனினும், இதில் சூதாட்டம் போன்ற எந்தவொரு ஊழல் பின்னணியும் இல்லாததாலும், காதலியுடன் மட்டுமே அவர் குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாலும், கடுமையான தடையில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டு ரூ.1 லட்சம் அபராதத்துடன் அந்த வீரர் தப்பியுள்ளார். அதேசமயம், இதுகுறித்த விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதால் அந்த வீரரின் பெயரை வெளியிட தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கம் மறுத்துவிட்டது. இருப்பினும், அவர் கடந்த ஆண்டு ரஞ்சி டிராபி தொடரில் தமிழக அணிக்காக அறிமுகமாகி, இரண்டு அரைசதங்கள் அடித்த 26 வயது இடதுகை பேட்ஸ்மேன் என்பது மட்டும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
டிஎன் பிஎல் தொடரில் நடந்துள்ள இதே போன்றதொரு விதிமீறல் சம்பவம், கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற ஐபிஎல் 2026 தொடரிலும் அரங்கேறியது குறிப்பிடத்தக்கது. குவஹாத்தியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற லீக் போட்டியின் போது, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் நீண்டகால மேலாளரான ரோமி பிந்தர், வீரர்கள் தங்கும் டக்-அவுட் பகுதிக்குள் அமர்ந்து மொபைல் போனைப் பயன்படுத்தியதாகத் தொலைக்காட்சி கேமராக்களில் வசமாகச் சிக்கினார்.
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பிசிசிஐ-யின் பிஎம்ஓஏ விதிமுறைகளின்படி, அணி மேலாளர்கள் வீரர்கள் தங்கும் டிரஸ்ஸிங் ரூமிற்குள் மட்டுமே அவசரத் தேவைகளுக்கு மொபைல் போன்களைப் பயன்படுத்த அனுமதி உண்டு, ஆனால், போட்டி நடக்கும் டக்-அவுட் பகுதிக்குள் எக்காரணம் கொண்டும் பயன்படுத்தக் கூடாது. இந்த அப்பட்டமான விதிமீறலுக்காக பிசிசிஐ-யின் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு அவரிடம் விளக்கம் கேட்டு, பின்னர் அவரது பதில் திருப்திகரமாக இல்லாததால் ரூ.1 லட்சம் அபராதமும், கடுமையான எச்சரிக்கையும் விதித்திருந்தது நினைவுகூரத்தக்கது