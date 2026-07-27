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தமிழ்நாட்டில் 2-வது சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்: கோவையிலா, சென்னையிலா? - TNPL சங்கத் தலைவர் தகவல்

மகளிருக்கு காட்சி கிரிக்கெட் போட்டி நடத்தப்பட்டு, அதில் கிடைக்கும் வரவேற்பை பொறுத்துதான் மகளிர் டி.என்.பி.எல் போட்டிகள் நடத்தலாமா? என்பது குறித்து முடிவு செய்யப்படும் என டிஎன்பிஎல் சங்க தலைவர் சீனிவாசராஜ் தெரிவித்தார்.

டிஎன்பிஎல் சங்க தலைவர் சீனிவாசராஜ் உள்ளிட்டோர் செய்தியாளர் சந்திப்பு
டிஎன்பிஎல் சங்க தலைவர் சீனிவாசராஜ் உள்ளிட்டோர் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 27, 2026 at 4:06 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இரண்டாவது சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் அமைப்பது சென்னையிலா அல்லது கோவையிலா என்பது இன்னும் முடிவு செய்யப்படவில்லை டிஎன்பிஎல் சங்க தலைவர் சீனிவாசராஜ் தெரிவித்தார்.

10-வது டிஎன்பிஎல் (TNPL) 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி ஆகஸ்ட் மாதம் 4 ஆம் தேதி தொடங்க உள்ளது. இந்நிலையில் டிஎன்பிஎல் போட்டி தொடர்பான செய்தியாளர் சந்திப்பு சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற்றது.

அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கத் தலைவர் சீனிவாசராஜ், “டி.என்.பி.எல் கிரிக்கெட் தொடர் ஒவ்வொரு வருடமும் நடைபெறக் கூடிய இடம் மாறும். தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா மாவட்டத்திலும் கிரிக்கெட்டிற்கு சமவாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் இந்த போட்டி நடத்தப்படுகிறது.

குறிப்பாக, இந்த ஆண்டு திண்டுக்கல், சென்னையில் போட்டி நடைபெறுகிறது என்றால், அடுத்த வருடம் மற்ற மாவட்டங்களில் போட்டி நடத்தப்படும். டி.என்.பி.எல் கிரிக்கெட் தொடர் மூலம் திறமையான வீரர்கள் உருவாகி வருகின்றனர்.

மேலும், தமிழ்நாடு முழுவதும் 7 கிரிக்கெட் மைதானங்கள் மாநில அளவிலான கிரிக்கெட் போட்டி நடத்துவதற்கு ஏற்ற மைதானங்களாக இருக்கின்றன" என தெரிவித்தார்.

மகளிர் டிஎன்பிஎல்

அப்போது மகளிர் டிஎன்பிஎல் போட்டித் தொடர் நடத்தப்படுமா? என நிருபர் ஒருவர் கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு பதிலளித்த அவர், “தமிழ்நாட்டில் நிறைய திறமையான மகளிர் கிரிக்கெட் வீராங்கனைகள் இருக்கிறார்கள். மகளிர் டி.என்.பி.எல் நடத்துவது குறித்து தீவிரமாக ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றோம்.

எனவே, மகளிருக்கு முதற்கட்டமாக காட்சி கிரிக்கெட் போட்டி நடத்தப்படும். அதில் கிடைக்கும் வரவேற்பை பொறுத்துதான், மகளிர் டி.என்.பி.எல் போட்டிகள் நடத்தலாமா என்பது குறித்து முடிவு செய்யப்படும்” என்றார்.

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2வது சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்

தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் இரண்டாவது சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் கடந்த திமுக ஆட்சியில் கோவையில் அமைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது அதற்கான திட்டமிடல் எந்த நிலையில் உள்ளது? என்ற கேள்விக்கு, “தமிழ்நாட்டில் இரண்டாவது சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் இன்னும் முழு வடிவம் பெறவில்லை.

அதனை சென்னையிலா அல்லது கோவையிலா அல்லது வேறு எங்கு அமைக்கலாம் என்று இன்னும் முடிவு செய்யப்படவில்லை என்று தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கத்தின் தலைவர் சீனிவாசராஜ் பதிலளித்தார்.

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TNPL
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