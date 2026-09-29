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சேப்பாக்கம் மைதானத்தின் புதிய கேலரிக்கு ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் உட்பட 3 தமிழக வீரர்களின் பெயரை சூட்ட முடிவு

சென்னை சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் டெஸ்ட் போட்டிகள், ஒருநாள் போட்டிகள், டி20கள், ஐ.பி.எல் போட்டிகள் உள்ளிட்ட ஏராளமான சர்வதேச மற்றும் உள்நாட்டு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

சென்னை சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானம்
சென்னை சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானம் (CSK)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2026 at 8:46 PM IST

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சென்னை: சென்னை சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் புதியதாக கட்டப்பட்டுள்ள பார்வையாளர் கேலரிகளுக்கு தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் முன்னோடிகளான எஸ்.வெங்கடராகவன், கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த், ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் ஆகியோரின் பெயர்களைச் சூட்ட தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கம் (TNCA) முடிவு செய்துள்ளது.

சென்னையின் முக்கிய அடையாளங்களில் ஒன்றாக சென்னை சேப்பாக்கம் எம்.ஏ சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானம் உள்ளது. 1916ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்ட இந்த கிரிக்கெட் மைதானத்திற்கு பிசிசிஐ முன்னாள் தலைவர் எம்.ஏ சிதம்பரத்தின் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.

கொல்கத்தாவில் உள்ள ஈடன் கார்டன் கிரிக்கெட் மைதானத்திற்கு அடுத்தப்படியாக இந்தியாவில் இரண்டாவது மிகவும் பழைமையான கிரிக்கெட் மைதானமாக இது விளங்குகிறது.

சென்னையின் மையப்பகுதியான வாலாஜா சாலையில் 77 ஆயிரம் சதுர அடி பரப்பளவில் அண்ணா பெவிலியன், கலைஞர் கருணாநிதி பெவிலியன் என மொத்தமாக 11 ஸ்டான்ஸ் (Stands) உடன், 38 ஆயிரம் பார்வையாளர்கள் அமர்ந்து பார்க்கும் வகையில் இந்த மைதானம் அமைந்துள்ளது.

இந்த மைதானத்தில் டெஸ்ட் போட்டிகள், ஒருநாள் போட்டிகள், டி20, ஐ.பி.எல் போட்டிகள் உள்ளிட்ட ஏராளமான சர்வதேச மற்றும் உள்நாட்டு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. கிரிக்கெட் விளையாட்டில் பல்வேறு வரலாற்று நிகழ்வுகளை இந்த மைதானம் கண்டுள்ளது.

இங்கு நடைபெற்ற பல்வேறு போட்டிகளில் தங்களது திறமையை வெளிப்படுத்தி இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த கிரிக்கெட் வீரர்கள் சாதனை படைத்துள்ளனர். அந்த வரிசையில், இந்திய அணியின் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்களான கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த், எஸ்.வெங்கடராகவன், ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் ஆகியோர் முக்கியமானவர்களாக திகழ்கிறார்கள்.

குறிப்பாக, இந்திய அணியின் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் 1983ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் அதிரடி தொடக்க பேட்ஸ்மேனாக களம் கண்டு இந்திய அணிக்கு வெற்றியை பெற்றுத் தந்த தமிழக வீரர் ஆவார்.

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எஸ்.வெங்கடராகவன் 1975 மற்றும் 1979ஆம் ஆண்டுகளில் இந்திய கிரிக்கெட் அணிக்கு திறமையான கேப்டனாகவும், இந்திய அணியின் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிக சிறந்த சுழல் பந்துவீச்சாளராக விளங்கினார்.

மேலும், இந்திய அணியின் முன்னாள் சுழல் பந்துவீச்சாளர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 500-க்கும் மேற்பட்ட விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி சாதனைப் படைத்த தமிழக வீரர் ஆவார்.

மூன்று வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் இந்திய கிரிக்கெட்டில் சிறந்து விளங்கிய தமிழக வீரர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் திறக்கப்படும் புதிய கேலரிகளுக்கு இவர்களின்
பெயர்களை சூட்ட தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த தகவல் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

TNCA
RAVICHANDRAN ASHWIN
சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானம்
CHEPAUK STADIUM NEW STANDS

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