ஆசிய பாரா விளையாட்டு 2026| சாதனை படைத்த பேபி சஹானா ரவிக்கு ரூ.30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை - அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா அறிவிப்பு!
இந்திய பாரா டேபிள் டென்னிஸ் வரலாற்றிலேயே, நின்றுகொண்டு விளையாடும் தடகளப் பிரிவில் (Standing Category) பதக்கம் வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற வரலாற்று சாதனையை பேபி சஹானா ரவி படைத்துள்ளார்.
Published : October 20, 2026 at 11:32 AM IST
ஹைதராபாத்: ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில், மகளிருக்கான ஒற்றையர் கிளாஸ் 9 பிரிவில் அவர் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த தமிழக வீராங்கனை பேபி சஹானா ரவிக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ரூ.30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 2026 ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில், மகளிருக்கான ஒற்றையர் கிளாஸ் 9 பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று தமிழக வீராங்கனை பேபி சஹானா ரவி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார். இந்திய பாரா டேபிள் டென்னிஸ் வரலாற்றில், நின்றுகொண்டு விளையாடும் தடகளப் பிரிவில் முதன்முறையாகப் பதக்கம் வென்று அவர் இந்த வரலாற்று மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார்.
இன்று நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான அரையிறுதிப் போட்டியில், ஐந்து முறை பாராலிம்பிக் தங்கம் வென்ற சீன நட்சத்திர வீராங்கனை மாவோ ஜிங்டியானை எதிர்த்து சஹானா மிகக் கடுமையாகப் போராடினார். இறுதியில் 8-11, 2-11, 4-11 என்ற கணக்கில் தோல்வியைத் தழுவிய போதிலும், அரையிறுதி வரை முன்னேறியதன் மூலம் இந்தியாவுக்கான வெண்கலப் பதக்கத்தை அவர் உறுதி செய்தார்.
Heartiest congratulations to Baby Sahana Ravi on winning the Bronze Medal in Women’s Singles Class 9 Para Table Tennis at the Asian Para Games 2026. #Cheer4Bharat #AsianParaGames2026 https://t.co/xLkfRrXYDs— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) October 20, 2026
ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கம் வென்று வரலாறு படைத்துள்ள பேபி சஹானா ரவிக்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற பேபி சஹானாவின் சாதனையைத் தகுந்த முறையில் கௌரவிக்கும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ரூ.30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் எனத் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா அறிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பதிவில், "ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் 'மகளிருக்கான டேபிள் டென்னிஸ் ஒற்றையர் கிளாஸ் 9' பிரிவில், இந்தியாவிற்காக வெண்கலப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ள தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வீராங்கனை பேபி சஹானா ரவி அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் (SDAT) 'சாம்பியன்ஸ் மேம்பாட்டுத் திட்டம்' மூலம் நிதியுதவி மற்றும் பயிற்சிகள் பெற்றுப் பயன்பெற்று வரும் பேபி சஹானா ரவி, தனது அசாத்திய தன்னம்பிக்கை மற்றும் தன்னிகரற்ற விளையாட்டுத் திறனால் இந்தியாவுக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் உலக அரங்கில் பெரும் பெருமை சேர்த்துள்ளார்.
ஜப்பானில் நடைபெற்றுவரும் பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் - 'மகளிருக்கான டேபிள் டென்னிஸ் ஒற்றையர் கிளாஸ் 9' (Women’s Singles Class 9) பிரிவில், இந்தியாவிற்காக வெண்கலப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ள தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வீராங்கனையர் பேபி சஹானா ரவி அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் Champions Development Scheme திட்டத்தில் பயன்பெற்று வரும் பேபி சஹானா ரவி, தனது தன்னம்பிக்கை மற்றும் தன்னிகரற்ற விளையாட்டுத் திறனால் இந்தியாவுக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளார். பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெண்கலப் பதக்கம் வெல்பவர்களுக்குத் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தால் வழங்கப்படும் ரூ.30 லட்சம் உயரிய ஊக்கத் தொகையினை (High Cash Incentive) பெறும் பேபி சஹானா ரவி, மேலும் பல உலக சாதனைகள் படைக்க எனது பாராட்டுகள்.— Aadhav Arjuna (@AadhavArjuna) October 20, 2026
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பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெண்கலப் பதக்கம் வெல்பவர்களுக்குத் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தால் வழங்கப்படும் ரூ.30 லட்சம் உயரிய ரொக்க ஊக்கத் தொகையினைப் பெறும் பேபி சஹானா ரவி, எதிர்காலத்தில் மேலும் பல உலக சாதனைகளைப் படைக்க எனது மனமார்ந்த பாராட்டுகள்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.