2026 ஆரம்பமே அசத்தல் தான்; சென்னையில் நடைபெறும் ட்ராக் ஏசியா கோப்பை!

ட்ராக் ஏசியா கோப்பையை முன்னிட்டு, இதுவரை 15 மிதிவண்டி வீரர்களுக்கு முதலமைச்சர் நிதியிலிருந்து ரூ.2 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அதுல்யா மிஸ்ரா ஐஏஎஸ் தெரிவித்தார்.

டிராக் ஏசியா கோப்பை லோகோ வெளியீட்டு விழாவில் உள்ள அதுல்யா மிஸ்ரா ஐஏஎஸ் உள்ளிட்டோர்
டிராக் ஏசியா கோப்பை லோகோ வெளியீட்டு விழாவில் உள்ள அதுல்யா மிஸ்ரா ஐஏஎஸ் உள்ளிட்டோர்
ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 24, 2025

சென்னை: 2026 ஜனவரியில் ட்ராக் ஏசியா கோப்பை தொடர் தமிழகத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

‎தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் (SDAT) சார்பில், சென்னை டிராக் ஏசியா கோப்பை 2026-க்கான லோகோ மற்றும் மாஸ்கோட் வெளியீட்டு விழா சென்னை தி.நகரில் இன்று நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக இளைஞர் நல்வாழ்வு மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் அதுல்யா மிஸ்ரா ஐ.ஏ.எஸ், SDAT உறுப்பினர் செயலாளர் மேகநாத ரெட்டி, CFI பொதுச் செயலாளர் மனிந்தர் பால் சிங், தமிழ்நாடு சைக்கிளிங் சங்கத் தலைவர் எம். சுதாகர் மற்றும் மிதிவண்டி ஓட்டும் 50க்கும் மேற்பட்ட சிறுவர், சிறுமியர்களும் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது, அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சென்னை டிராக் ஏசியா கோப்பைக்கான லோகோ மற்றும் மாஸ்கோட் வெளியிடப்பட்டது. தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதுல்யா மிஸ்ரா, “வரும் 2026 ஜனவரி மாதம் 29 ஆம் தேதி முதல் 31 ஆம் தேதி வரை மூன்று நாட்கள், ட்ராக் ஏசியா சைக்கிளிங் போட்டி சென்னையில் வெகு விமர்சையாக நடைபெற உள்ளது. ட்ராக் ஏசியா கோப்பையை தமிழகத்திற்கு எடுத்து வருவதில் பெருமிதம் கொள்கிறேன். கிட்டத்தட்ட 15 நாடுகள் இருந்து கலந்து கொள்ளும் இந்த போட்டிகளில், 100-க்கும் மேற்பட்ட மிதிவண்டி வீரர்கள் கலந்து கொள்ள உள்ளனர்.

மிதிவண்டி போட்டியில் கலந்து கொள்ள உற்சாகத்துடன் போஸ் கொடுத்த சிறுவர் சிறுமியர்
மிதிவண்டி போட்டியில் கலந்து கொள்ள உற்சாகத்துடன் போஸ் கொடுத்த சிறுவர் சிறுமியர்

நமது துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வழிகாட்டுதலின்படி, இந்நிகழ்வின் மூலம் தமிழகம் விளையாட்டுத்துறையில் மாபெரும் மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்தி, உலக அரங்கில் கவனம் பெறவுள்ளது. மேலும், ஈசிஆர் சாலை முழுவதும் சைக்கிள் ஓட்டுவதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதுவரை 15 மிதிவண்டி வீரர்களுக்கு முதலமைச்சர் நிதியிலிருந்து ரூ.2 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: மீத்தேன் திட்டத்தால் டெல்டா பகுதிகளை பாழாக்க நினைத்தவர் தான் ஸ்டாலின் - இபிஎஸ் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!

இன்னும் அதிகமான மிதிவண்டி வீரர்களை நாம் பெற்றிருக்கிறோம். இந்த நாட்டிற்கு அவர்கள் பெருமை சேர்த்துள்ளார்கள். மிதிவண்டி போட்டிகளில், இந்தியாவிலேயே தமிழகம் முதலிடமாகத் திகழ்கிறது. இந்த போட்டியின் மூலம், விளையாட்டு தொடர்பான விழிப்புணர்வு வெகுஜன மக்களிடம் நிச்சயமாக சென்றடையும்” எனத் தெரிவித்தார்.

டிராக் ஏசியா கோப்பை 2026-கான லோகோ மற்றும் மாஸ்கோட் வெளியீட்டு விழா c
டிராக் ஏசியா கோப்பை 2026-கான லோகோ மற்றும் மாஸ்கோட் வெளியீட்டு விழா

ட்ராக் ஏசியா கோப்பை ஆசியாவில் நடைபெறும் ஒரு சைக்கிளிங் போட்டி ஆகும். அந்த வகையில், கடந்த ஆண்டு (2025) தாய்லாந்தின் சுபன்புரியில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் கலந்து கொண்ட இந்தியா, ஒரு தங்கம், ஒரு வெள்ளி, 2 வெண்கலம் என மொத்தமாக 4 பதக்கங்களை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

TN SPORTS DEVELOPMENT AUTHORITY
TRACK ASIA CUP 2026
ட்ராக் ஆசியா கோப்பை
சைக்கிளிங் போட்டி
TRACK ASIA CUP 2026 HOST TO CHENNAI

