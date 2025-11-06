ETV Bharat / sports

ஆசிய மாஸ்டர்ஸ் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2025: போட்டிகளைத் தொடங்கி துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின்!

தமிழ்நாடு அரசு விளையாட்டு வீரர்களுக்கு உதவும் வகையில் மாநிலத்தில் உள்ள விளையாட்டு உட்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்தி வருவதாக துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்

ஆசிய மாஸ்டர்ஸ் தடகள சாம்பியன்ஷிப் தொடரை தொடங்கி வைத்த துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்
ஆசிய மாஸ்டர்ஸ் தடகள சாம்பியன்ஷிப் தொடரை தொடங்கி வைத்த துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 6, 2025 at 12:21 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் மற்றும் இந்திய மாஸ்டர்ஸ் தடகள கூட்டமைப்பு இணைந்து நடத்தும் 23ஆவது ஆசிய மாஸ்டர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் சென்னை நேரு விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெறவுள்ளன. மொத்தம் 88 பிரிவுகளில் நடைபெறும் போட்டிகளில் இந்தியா, சீனா, ஜப்பான், இந்தோனேஷியா, இலங்கை, வங்கதேசம் உள்ளிட்ட 27 நாடுகளைச் சேர்ந்த 3,500க்கும் அதிகமான வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளன.

இந்த நிலையில், ஆசிய மாஸ்டர்ஸ் தடகள சாம்பியன்ஷிப் தொடரை தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், நடிகர் ஆர்யா ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர். மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில், அமைச்சர்கள் சேகர்பாபு, மா சுப்ரமணியன், சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறை செயலாளர் அதுல்யா மிஸ்ரா, விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய உறுப்பினர் செயலர் மேகநாத ரெட்டி மற்றும் இந்திய மாஸ்டர்ஸ் தடகள கூட்டமைப்பின் உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்நிகழ்ச்சியின் போது பேசிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், "விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில், 23aaவது ஆசிய மாஸ்டர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கி உள்ளோம். இப்போட்டிகள் சென்னையில் நடப்பது மிகப் பெரிய பெருமை. 23 நாடுகளில் இருந்து வந்துள்ள வீரர், வீராங்கனைகளை தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக வரவேற்கிறேன்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இங்கு 35 வயதிலிருந்து 100 வயதுள்ள வீரர்கள் கலந்து கொண்டுள்ளனர், இதைப் பார்க்கும்போது வயது என்பது வெறும் நம்பர் தான் என்று தோன்றுகிறது. எல்லா வகையான போட்டிகளையும் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் ஆதரித்து வருகிறது. எங்களுடைய இலக்கு தமிழ்நாட்டை உலகின் விளையாட்டு மையமாக மாற்றுவதுதான்" என்றார்.

மேலும், "தமிழ்நாடு அரசு விளையாட்டு வீரர்களுக்கு உதவும் வகையில் மாநிலத்தில் உள்ள விளையாட்டு உள்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்தி வருகிறது. இதன் காரணமாக தமிழக வீரர்கள் மாநில, தேசிய மற்றும் உலகளாவிய விளையாட்டு போட்டிகளில் அதிக பதக்கங்களை வென்று வருகின்றனர், இந்த போட்டிகளை இங்கு நடத்துவதால் தமிழ்நாட்டின் விளையாட்டு கலாச்சாரம் இன்னும் மேம்படும்" என தெரிவித்தார்.

இந்நிகழ்வுக்கு பின் பேசிய அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், "தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களிடையே விளையாட்டு துறையில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் முயற்சியில் உதயநிதி ஸ்டாலின் மாபெரும் வெற்றியை பெற்றுள்ளார். கண்ணகி நகர் கார்த்திகாவை போல ஏராளமானோர் உலகப்புகழ் பெறுவதற்காக தமிழ்நாட்டிலிருந்து தயாராகி வருகிறார்கள், அவர்களுக்கு தமிழக அரசும் உறுதுணையாக இருந்து வருகிறது" என தெரிவித்தார்.

நடிகர் ஆர்யா கூறுகையில், "நானும் ஒரு தடகள வீரர் தான். பல நாடுகளிலிருந்து ஏராளமான வீரர்கள் கலந்து கொண்டதில் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி. அடுத்த வருடமும் இதேபோல போட்டி நடக்கும், அடுத்த வருடத்தில் நானும் உங்களோடு போட்டிகளில் கலந்து கொள்ளலாம் என நினைக்கிறேன். போட்டியின் போது காயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. வீரர்கள் போட்டிகளில் கவனத்துடன் விளையாட வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.

