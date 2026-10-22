ஆசிய பாரா விளையாட்டு 2026 | நித்யஸ்ரீ, மனிஷாவுக்கு ரூ.30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை - முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு!
தற்போது வரையிலும் இந்தியா 17 தங்கம், 22 வெள்ளி மற்றும் 34 வெண்கலம் என மொத்தம் 73 பதக்கங்களுடன் பட்டியலில் 5ஆவது இடத்தில் நீடிக்கிறது.
Published : October 22, 2026 at 1:03 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியின் பேட்மிண்டன் பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த தமிழக வீராங்கனைகள் நித்யஸ்ரீ மற்றும் மனிஷா ராமதாஸ் ஆகியோருக்கு, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் ஊக்கத்தொகை அறிவித்துக் கௌரவித்துள்ளார்.
ஜப்பானின் ஐச்சி-நகோயா நகரில் நடைபெற்று வரும் 5ஆவது ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியின் பேட்மிண்டன் பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த தமிழக வீராங்கனைகள் நித்யஸ்ரீ சிவன் மற்றும் மனிஷா ராமதாஸ் ஆகியோருக்குத் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து, ஊக்கத்தொகை அறிவித்துக் கௌரவித்துள்ளார்.
இப்போட்டியின் நான்காம் நாளான இன்றும் இந்திய வீரர்கள் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திப் பதக்கங்களைக் குவித்து வருகின்றனர். அதிலும் குறிப்பாகத் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த இரண்டு வீராங்கனைகள் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர். ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியின் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவுகளில் நித்யஸ்ரீ சிவன் மற்றும் மனிஷா ராமதாஸ் ஆகிய இருவரும் தனித்தனியே வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்று அசத்தியுள்ளனர்.
ஜப்பானில் நடைபெற்றுவரும் 5-வது பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பேட்மிண்டன் விளையாட்டில் கலப்பு இரட்டையர் SL3-SU5 பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற இந்திய அணிக்கும், அவ்வணியில் இடம்பெற்ற தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வீராங்கனை மனிஷா ராமதாஸ் அவர்களுக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுகளையும், வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வீராங்கனை மனிஷா ராமதாஸ் அவர்களின் சாதனையைப் பாராட்டும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் ரூ. 30 இலட்சம் உயரிய ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். விடாமுயற்சி மற்றும் கடின உழைப்பால் இச்சாதனையைப் படைத்துள்ள வீராங்கனை மனிஷா ராமதாஸ் அவர்களின் வெற்றி இளம்தலைமுறை பாரா விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகளுக்குப் புதிய நம்பிக்கையை அளிக்கும். அவர், எதிர்காலத்திலும் பல வெற்றிகளைப் பெற்று தமிழ்நாட்டிற்கும், இந்தியாவிற்கும் பெருமை சேர்க்க வாழ்த்துகள்! #CMJosephVijay— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) October 22, 2026
வீராங்கனைகளின் இந்த சாதனையைப் பாராட்டித் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் தனது அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் வாழ்த்துச் செய்தியைப் பகிர்ந்துள்ளார். மனிஷா ராமதாஸ் மற்றும் நித்யஸ்ரீ சிவன் ஆகியோரின் கடின உழைப்பும், சவால்களை எதிர்கொள்ளும் விடாமுயற்சியும் இளம் தலைமுறை விளையாட்டு வீரர்களுக்குப் பெரும் முன்மாதிரியாகத் திகழும் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
வீராங்கனை நித்யஸ்ரீ குறித்து முதலமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில், "ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 5-வது பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பேட்மிண்டன் விளையாட்டில் கலப்பு இரட்டையர் SH6 பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற இந்திய அணிக்கும், அவ்வணியில் இடம்பெற்றுள்ள தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வீராங்கனை நித்யஸ்ரீ அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள் மற்றும் பாராட்டுகள். வீராங்கனை நித்யஸ்ரீ அவர்களின் சாதனையைப் பாராட்டும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் ரூ.30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஜப்பானில் நடைபெற்றுவரும் 5-வது பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பேட்மிண்டன் விளையாட்டில் கலப்பு இரட்டையர் SH6 பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற இந்திய அணிக்கும், அவ்வணியில் இடம் பெற்றுள்ள தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வீராங்கனை நித்ய ஶ்ரீ அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள் மற்றும் பாராட்டுகள். வீராங்கனை நித்ய ஶ்ரீ அவர்களின் சாதனையைப் பாராட்டும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் ரூ. 30 இலட்சம் உயரிய ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். தன்னம்பிக்கை, விடாமுயற்சி, கடின உழைப்பு ஆகியவற்றின் மூலம் சாதனை படைத்துள்ள அவரது வெற்றி, தடைகளைத் தகர்த்து சாதிக்கத் துடிக்கும் இளம் தலைமுறையினருக்குப் புதிய ஊக்கத்தை அளிக்கிறது. வீராங்கனை நித்ய ஶ்ரீ அவர்கள், வருங்காலங்களிலும் வெற்றிகளைப் பெற்று, மேலும் பல புதிய உயரங்களைத் எட்ட வாழ்த்துகிறேன். #CMJosephVijay— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) October 22, 2026
அதேபோல் வீராங்கனை மனிஷா குறித்து வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில், "பேட்மிண்டன் விளையாட்டில் கலப்பு இரட்டையர் SL3-SU5 பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற இந்திய அணிக்கும், அவ்வணியில் இடம்பெற்றுள்ள தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வீராங்கனை மனிஷா ராமதாஸ் அவர்களுக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுகளையும், வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வீராங்கனை மனிஷா ராமதாஸ் அவர்களின் சாதனையைப் பாராட்டும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் ரூ.30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும்" என்று அறிவித்துள்ளார்.
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தற்போது வரையிலும் இந்தியா ஒட்டுமொத்தமாக 73 பதக்கங்களைக் குவித்து பதக்கப் பட்டியலில் 5ஆவது இடத்தைப் பிடித்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. இதில் இந்தியா 17 தங்கம், 22 வெள்ளி மற்றும் 34 வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்று அசத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, இந்தியாவின் வில்வித்தை நட்சத்திர வீராங்கனையான ஷீத்தல் தேவி இன்று மகளிருக்கான தனிநபர் பிரிவு மற்றும் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவு என அடுத்தடுத்து 2 தங்கப் பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.