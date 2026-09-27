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ஆசிய விளையாட்டு 2026 | வெள்ளி வென்ற அபய் சிங்கிற்கு ரூ.50 லட்சம் ஊக்கத்தொகை - முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு!

தமிழக வீரர் அபய் சிங்கின் சாதனையைப் பாராட்டி, அவருக்கு அரசு சார்பில் ரூ.50 லட்சம் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் எனத் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.

அபய் சிங்
அபய் சிங் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2026 at 2:47 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஆசிய விளையாட்டு போட்டியின் ஆடவர் ஒற்றையர் ஸ்குவாஷ் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் அபய் சிங் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

ஜப்பானில் கோலாகலமாக நடைபெற்று வரும் 20ஆவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் 8ஆம் நாளான இன்று, இந்திய ரசிகர்களுக்குப் பெரும் ஏமாற்றமே மிஞ்சியுள்ளது. ஒட்டுமொத்த விளையாட்டு உலகமும் ஆவலோடு எதிர்பார்த்த ஆடவர் ஒற்றையர் ஸ்குவாஷ் இறுதிப் போட்டியில், இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற தமிழ்நாடு வீரர் அபய் சிங் தோல்வியடைந்து தங்கம் வெல்லும் வாய்ப்பைத் தவறவிட்டுள்ளார்.

இறுதிப்போட்டியில், மலேசியாவின் முன்னணி வீரர் இங் ஈன் யோவை எதிர்த்து அபய் சிங் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இப்போட்டியில் தொடக்கம் முதலே இரு வீரர்களும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ரசிகர்களுக்கு விருந்து படைத்தனர். இருப்பினும், கூடுதல் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய மலேசிய வீரர் முதல் செட்டை 11-9 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி போட்டியில் முன்னிலை பெற்றார்.

தொடர்ந்து நடைபெற்ற ஆட்டத்திலும் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட மலேசிய வீரர், இரண்டாவது செட்டை 11-5 என்ற கணக்கிலும், மூன்றாவது செட்டை 11-5 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் ஆட்டமுடிவில் இங் ஈன் யோ 3-0 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் அபய் சிங்கை வீழ்த்தித் தங்கப்பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார். இதன் காரணமாக அபய் சிங் வெள்ளிப்பதக்கத்தை வென்றார்.

இதுதவிர, இத்தோல்வி காரணமாக, தங்கம் வெல்லும் வீரருக்கு நேரடியாகக் கிடைக்கவிருந்த 2028 லாஸ் ஏஞ்சலஸ் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கான தகுதி வாய்ப்பையும் அபய் சிங் நூலிழையில் தவறவிட்டது ரசிகர்களைச் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இருப்பினும், ஆசிய விளையாட்டில் பதக்கம் வென்ற அபய் சிங்கிற்குத் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து தெரிவித்ததுடன், ரூ.50 லட்சம் பரிசுத்தொகையையும் அறிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பதிவில், "ஜப்பானில் நடைபெற்றுவரும் 20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் ஸ்குவாஷ் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று தமிழ்நாட்டிற்கும், இந்தியாவிற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ள ஸ்குவாஷ் வீரர் அபய் சிங் அவர்களுக்கு எனது நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுகளையும், நல்வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

அவரது சிறப்பான சாதனையைப் பாராட்டும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ரூ.50 லட்சம் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். ஸ்குவாஷ் வீரர் அபய் சிங் அவர்களின் இவ்வெற்றி, தமிழ்நாட்டின் இளம் விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகளுக்குப் புதிய உத்வேகத்தை அளிக்கும்" என்று பதிவிட்டுள்ளார். மேற்கொண்டு, வெள்ளிப்பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த அபய் சிங்கிற்குப் பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.

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மறுபுறம், மகளிர் ஒற்றையர் ஸ்குவாஷ் இறுதிப் போட்டியில், இந்தியாவின் இளம் நட்சத்திர வீராங்கனை அனாஹத் சிங், மலேசியாவின் முன்னணி வீராங்கனை சிவசங்கரி சுப்பிரமணியத்திடம் போராடித் தோல்வியடைந்தார். இப்போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சிவசங்கரி 11-4, 11-4, 11-7 என்ற செட் கணக்கில் அனாஹத் சிங்கை வீழ்த்தித் தங்கப்பதக்கத்தை வென்றார். இந்த அதிர்ச்சித் தோல்வி காரணமாக அனாஹத் சிங் வெள்ளிப்பதக்கத்துடன் தொடரை முடித்துள்ளார்.

TAGGED:

ASIAN GAMES SQUASH
அபய் சிங் ஸ்குவாஷ்
முதலமைச்சர் விஜய்
அனாஹத் சிங் தோல்வி
CM VIJAY ANNOUNCEMENT

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