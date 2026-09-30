ETV Bharat / sports

ஆசிய விளையாட்டில் பதக்க வேட்டை: காணொளி மூலம் மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்த தமிழக வீரர், வீராங்கனைகள்!

ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்த தமிழக தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜுக்கு, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் ரூ.75 லட்சம் ஊக்கத்தொகை அறிவித்துள்ளார்.

தமிழக தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ்
தமிழக தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 4:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் பதக்கங்களை வென்று நாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்த தமிழக தடகள வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகள் தங்களது எல்லையற்ற மகிழ்ச்சியையும் பெருமிதத்தையும் காணொளி வாயிலாகப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளனர்.

ஜப்பானின் ஐச்சி-நகாயா நகரில் நடைபெற்று வரும் 2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், இந்திய அணி சார்பில் பங்கேற்றுப் பதக்கங்களை வென்று குவித்த தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த தடகள வீரர்களான வித்யா ராம்ராஜ், ராஜேஷ் மற்றும் விஷால் ஆகியோருக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.

இந்தத் தொடரில் 400 மீட்டர் தடை ஓட்டம், 400 மீட்டர் ஓட்டம் மற்றும் தொடர் ஓட்டப் போட்டிகளில் இந்திய தடகள அணி பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.

இதில் தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ் மிக முக்கிய வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ளார். மகளிர் 400 மீட்டர் தடை ஓட்டப் போட்டியில், இலக்கை வெறும் 54.75 விநாடிகளில் கடந்து அவர் வெண்கலப் பதக்கத்தைத் தட்டிச் சென்றார். இதன் மூலம், கடந்த 1984-ஆம் ஆண்டு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் போட்டியில் இந்தியாவின் தடகள ஜாம்பவான் பி.டி. உஷா படைத்திருந்த 42 ஆண்டுகால தேசிய சாதனையை (55.42 வினாடிகள்) வித்யா ராம்ராஜ் முறியடித்துள்ளார்.

பி.டி. உஷாவின் சாதனையை முறியடித்து, 55 விநாடிகளுக்கும் குறைவான நேரத்தில் இந்த இலக்கை எட்டிய முதல் இந்திய வீராங்கனை என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றுள்ளார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, தடகளப் போட்டிகளில் சிறப்பான சாதனை படைத்த வித்யா ராம்ராஜுக்கு, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் அவர்கள் ரூ.75 லட்சம் ஊக்கத்தொகை அறிவித்துள்ளார்.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் பங்கேற்றுப் பதக்கங்களை வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ள தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த தடகள வீரர், வீராங்கனைகள் 4 பேரும் தங்களது இந்த எல்லையற்ற மகிழ்ச்சியை வீடியோ வெளியிட்டு பகிர்ந்து கொண்டுள்ளனர்.

இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், பேசிய வித்யா ராம்ராஜ், "நாங்கள் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் பங்கேற்றுப் பதக்கங்களை வென்றுள்ளோம். இதனால் நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம். மைதானத்தில் எங்கள் வெற்றியின் காரணமாக இந்தியாவின் தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்டதும், தேசியக் கொடி ஏற்றி வைக்கப்பட்டதும் எங்களுக்கு அளப்பரிய பெருமையையும் சந்தோஷத்தையும் அளிக்கிறது" என்று தெரிவித்தார்.

இதையும் படிக்கவும்

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நாங்கள் இவ்வளவு பெரிய சர்வதேச மேடைக்கு வந்து சாதனை படைப்பதற்கு உறுதுணையாக இருந்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் (SDAT), மாநில விளையாட்டுச் சங்கம் மற்றும் ஆதரவளித்த அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அவர்களின் ஆதரவு இல்லாமல் நாங்கள் இந்த நிலையை அடைந்திருக்க முடியாது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

ஆசிய விளையாட்டில் பதக்கம்
வித்யா ராம்ராஜ் சாதனை
தமிழ்நாடு தடகள வீரர்கள்
MEDALS AT ASIAN GAMES
TN ATHLETES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.