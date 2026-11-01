டிம் செய்ஃபெர்ட், கிளென் பிலிப்ஸ் அதிரடி...இந்தியாவை வீழ்த்தி ஆறுதல் வெற்றி பெற்ற நியூசிலாந்து!
இந்த போட்டியில் இந்திய அணி தோல்வியைத் தழுவிய போதிலும், தொடரின் முதல் மூன்று போட்டிகளில் பெற்ற வெற்றிகளின் மூலம் 3-2 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரைக் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
Published : November 1, 2026 at 4:21 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவுக்கு எதிரான 5ஆவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆறுதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 5-ஆவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி இன்று ஹாமில்டனில் உள்ள செட்டன் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணியில் இஷான் கிஷன் மற்றும் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆகியோர் அரைசதம் விளாசி அசத்தினர்.
இதன் மூலம் இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 191 ரன்களைச் சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக இஷான் கிஷன் 5 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்களுடன் 61 ரன்களையும், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 3 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்களுடன் 50 ரன்களையும் சேர்த்தனர். நியூசிலாந்து தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஆடம் மில்னே 4 விக்கெட்டுகளையும், நாதன் ஸ்மித், பிளெர் டிக்னர் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
Ishan Kishan came, saw and made the scoreboard move at a crazy pace! 😮💨 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 5th T20I, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND https://t.co/TabEgH89DM— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 1, 2026
அதன்பின், 192 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற சவாலான இலக்கை நோக்கி விளையாடிய நியூசிலாந்து அணிக்கு, இந்தப் போட்டியிலும் தொடக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர் ஃபின் ஆலன் 2 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்துக் களமிறங்கிய டேரில் மிட்செலும் 29 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியனுக்கு நடையைக் கட்டினார்.
இதையடுத்து ஜோடி சேர்ந்த டிம் செய்ஃபெர்ட் - கிளென் பிலிப்ஸ் இணை அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தியது. குறிப்பாக, இந்தத் தொடரில் பெரிய அளவில் ரன்களைச் சேர்க்கத் தடுமாறி வந்த டிம் செய்ஃபெர்ட், இந்தப் போட்டியில் அபாரமாக விளையாடித் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்து மிரட்டினார். தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடி செய்ஃபெர்ட் சதம் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 11 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்களுடன் 93 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார்.
CAMERAMAN, YOU GOOD? 🎥 Tim Seifert picked the same target and nailed it both times! ⚡ Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 5th T20I, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND https://t.co/1NKBF5ghQB— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 1, 2026
அதேசமயம், மறுமுனையில் தனது அதிரடியைக் கைவிடாத கிளென் பிலிப்ஸ், இந்தப் போட்டியிலும் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். இந்தத் தொடரில் அவர் விளாசும் 4-ஆவது 50+ ஸ்கோராகவும் இது பதிவானது. இந்தத் தொடரில் மட்டும் அவர் 3 அரைசதங்கள் மற்றும் ஒரு சதத்தை விளாசியதுடன், அதிக ரன்களைக் குவித்த வீரர்கள் பட்டியலிலும் முதலிடத்தைப் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளார்.
மேற்கொண்டு இப்போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த கிளென் பிலிப்ஸ் 8 பவுண்டரிகள் மற்றும் 3 சிக்ஸர்களுடன் 65 ரன்களை விளாசி அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 18 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி ஆறுதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
Give GP the room, and he’ll make it count. 😮💨🔥 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 5th T20I, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND https://t.co/aD3mhVXIIw— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 1, 2026
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இருப்பினும், இந்தத் தொடரின் முதல் மூன்று போட்டிகளில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றிருந்ததன் காரணமாக, 3-2 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரைக் கைப்பற்றியுள்ளது. இப்போட்டியில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்தி நியூசிலாந்து அணி வெற்றிக்கு உதவிய ஆடம் மில்னே ஆட்டநாயகன் விருதையும், தொடர் முழுவதும் அபாரமாக செயல்பட்ட கிளென் பிலிப்ஸ் தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்றானர்.