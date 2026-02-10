ETV Bharat / sports

அயர்லாந்துக்கு எதிரான போட்டியிலிருந்து விலகிய டிம் டேவிட்

காயத்தில் இருந்து மீண்ட நாதன் எல்லிஸ் சக அணி வீரர்களுடன் இணைந்து தனது பயிற்சியை தொடங்கியுள்ளதாக ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.

டிம் டேவிட்
டிம் டேவிட் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 10, 2026 at 4:50 PM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: அயர்லாந்துக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் டிம் டேவிட் பங்கேற்க மாட்டார் என்று ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில் தற்சமயம் லீக் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதிலிருந்து எந்த 8 அணிகள் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

அந்த வகையில் முன்னாள் சாம்பியன்களான ஆஸ்திரேலிய அணியானது தங்களின் முதல் லீக் போட்டியில் அயர்லாந்து அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டியில் கொழும்புவில் உள்ள ஆர்.பிரேமதாசா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் மதியம் 3 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது. இதற்காக இரு அணி வீரர்கள் தயாராகி வருகின்றன.

இந்த நிலையில் முதல் போட்டிக்கு முன்னதாக ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு ஒரு நற்செய்தி மற்றும் ஒரு கெட்ட செய்தி வந்துள்ளது. இதில் நற்செய்தி யாதெனில், காயத்தால் அவதிப்பட்டு வந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் நாதல் எல்லிஸ் முழு உடற்தகுதியை எட்டியதுடன், ஆஸ்திரேலிய அணியுடன் இணைந்து பயிற்சியும் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

அதே சமயம் கெட்ட செய்தி யாதெனில், அணியின் அதிரடி வீரரான டிம் டேவிட் காயம் காரணமாக அயர்லாந்துக்கு எதிரான போட்டியை தவறவிடுவார் என்று ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரிய அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. முன்னதாக டிம் டேவிட் நடந்து முடிந்த பிக் பேஷ் தொடரின் போது காயத்தை சந்தித்திருந்தார்.

அதன் பின் அவர் பாகிஸ்தான் தொடரில் இருந்தும் விலகி இருந்த நிலையில், உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அவர் தனது முழு உடற்தகுதியை எட்டாத காரணத்தால் இந்த முடிவானது எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏற்கெனவே டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் பாட் கம்மின்ஸ், ஜோஷ் ஹேசில்வுட் ஆகியோர் காயம் காரணமாக விலகிய நிலையில், தற்சமயம் டிம் டேவிட்டும் காயம் காரணமாக முதல் போட்டியை தவறவிடுவார் என்ற அறிவிப்பானது அந்த அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஒருவேளை டிம் டேவிட் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் சரியாகவில்லை என்றால், அவரும் தொடரில் இருந்து விலகுவார் என்ற தகவல்களும் வெளியாகியுள்ளன. இதனால் எதிர்வரும் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணி எவ்வாறு சவால்களை சமாளிக்கும் என்ற கேள்விகள் அதிகரித்து வருகின்றன.

டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), சேவியர் பார்ட்லெட், கூப்பர் கொனோலி, டிம் டேவிட், பென் துவார்ஷுயிஸ், கேமரூன் கிரீன், நாதன் எல்லிஸ், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்லிஸ், மேத்யூ குன்னெமன், கிளென் மேக்ஸ்வெல், மேத்யூ ரென்ஷா, மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ், ஆடம் ஜாம்பா. ரிஸர்வ் வீரர்: சீன் அபோட்.

