திலக் வர்மா அதிரடி அரைசதம்: நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி இந்தியா த்ரில் வெற்றி!
இந்த போட்டியின் 19ஆவது ஓவரில் இந்திய வீரர் திலக் வர்மா 3 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 18 ரன்கள் விளாசி ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றினார்.
Published : October 24, 2026 at 4:23 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில், திலக் வர்மாவின் அதிரடியான அரைசதத்தின் மூலம் இந்திய அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி கிறைஸ்ட்சர்ச்சில் உள்ள ஹாக்லி ஓவல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தார். அதன்படி முதலில் களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணி பிலிப்ஸ் மற்றும் ஜேக்கப்ஸின் அதிரடியான ஆட்டத்தால் 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 180 ரன்களைக் குவித்தது.
இதில் அதிகபட்சமாக கிளென் பிலிப்ஸ் 4 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 70 ரன்களையும், பெவான் ஜேக்கப்ஸ் 5 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 58 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இந்திய அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய அர்ஷ்தீப் சிங் 2 விக்கெட்டுகளையும், புவனேஷ்வர் குமார், பிரின்ஸ் யாதவ் மற்றும் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினர்.
Glenn Phillips gets hold of it and crunches it soaring over extra cover! 💥 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 2nd T20I LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND https://t.co/oBbYobODA6— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 24, 2026
அதன்பின் 181 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற சவாலான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் நிதானமான தொடக்கத்தை வழங்கிய சஞ்சு சாம்சன் ஒரு பவுண்டரி, ஒரு சிக்ஸருடன் 14 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய இளம் நட்சத்திர வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷியும் 4 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.
அவர்களைத் தொடர்ந்து அதிரடி தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா 27 ரன்களுக்கும், கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 7 ரன்களுக்கும், அக்ஸர் படேல் 10 ரன்களுக்கும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறினர். இதன் காரணமாக இந்திய அணி 70 ரன்களில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அப்போது ஜோடி சேர்ந்த திலக் வர்மா - நமன் திர் இணை ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது.
Almost a catch, definitely a SIX! Sanju Samson gets the maximum! 💣 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 2nd T20I LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND https://t.co/u9XNEMsULt— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 24, 2026
இதில் அதிரடியாக விளையாடி வந்த நமன் திர் ஒரு பவுண்டரி மற்றும் 3 சிக்ஸர்கள் என 31 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய நிதிஷ் குமார் ரெட்டியும் ரன்களைச் சேர்க்க முடியாமல் தடுமாறினார். அதேசமயம் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் அதிரடியாக விளையாடத் தொடங்கிய திலக் வர்மா, அடுத்தடுத்து பவுண்டரிகளை விளாசி அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றார்.
இருப்பினும் இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு கடைசி இரண்டு ஓவர்களில் 29 ரன்கள் தேவை என்ற நிலை ஏற்பட்டது. அப்போது நாதன் ஸ்மித் வீசிய இன்னிங்ஸின் 19ஆவது ஓவரை எதிர்கொண்ட திலக் வர்மா, அடுத்தடுத்து 3 பவுண்டரிகள் மற்றும் ஒரு சிக்ஸர் என விளாசி மொத்தமாக 18 ரன்களைச் சேர்த்தார். இதனால் இந்திய அணி வெற்றிக்கு கடைசி ஓவரில் 12 ரன்கள் மட்டுமே தேவை என்ற நிலை ஏற்பட்டது.
Tilak Varma stepping up when it matters most! 💙🔥 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 2nd T20I LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/95KJXn92it— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 24, 2026
இதில் அபாரமாக விளையாடி வந்த திலக் வர்மா 25 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்தார். மேற்கொண்டு இந்தப் போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த திலக் வர்மா 6 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 51 ரன்களையும், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஒரு பவுண்டரி, ஒரு சிக்ஸர் என 26 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.
|இதையும் படிங்க
இதன் மூலம் இந்திய அணி 19.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. மேற்கொண்டு 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும் இந்தியா 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. இந்தப் போட்டியில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அரைசதம் கடந்ததுடன், அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்த திலக் வர்மா ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.