ETV Bharat / sports

காயத்தை சந்தித்த திலக் வர்மா; உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்பதில் சிக்கல்?

இந்திய அணியின் நட்சத்திர மிடில் ஆர்டர் பேட்டர் திலக் வர்மா காயம் காரணமாக அவதிப்பட்டு வருவதாகவும், அதற்காக அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளவுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

திலக் வர்மா
திலக் வர்மா (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 8, 2026 at 12:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் பெங்கால் அணிக்கு எதிரான போட்டியின் போது ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்ட திலக் வர்மா காயத்தை சந்தித்துள்ளார்.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது எதிர்வரும் பிப்ரவரி 07ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் இந்தியா, தென்னாப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து உள்பட மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. இதனையடுத்து அணிகள் அனைத்து 4 குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு குழுவிலும் தலா 5 அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

இதில் குரூப் 'ஏ' பிரிவில் அங்கம் வகிக்கும் இந்தியாவுடன், பாகிஸ்தான், நமிபியா, நெதர்லாந்து, அமெரிக்க அணிகளும் இடம் பெற்றுள்ளன. மேலும் போட்டிகள் அனைத்தும் இந்தியாவில் சென்னை, டெல்லி, கொல்கத்தா, அகமதாபாத் மற்றும் மும்பையிலும், இலங்கையில் கண்டி, கொழும்பு மைதானங்களிலும் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. குறிப்பாக சென்னையில் 7 போட்டிகள் நடக்கவுள்ளன. ஆனால், இதில் எதிலும் இந்திய அணி விளையாடவில்லை.

மேலும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ சமீபத்தில் அறித்தது. சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்த அணியில் அக்ஸர் படேல் துணைக் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேசமயம் சஞ்சு சாம்சனுடன், இஷான் கிஷான் கூடுதல் விக்கெட் கீப்பர் இடத்தை பிடித்துள்ளார். இதனால் இந்திய அணி மீண்டும் டி20 உலகக் கோப்பையை வெல்லும் என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்புடன் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

இந்த நிலையில் தான் உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன்னதாக இந்திய அணிக்கு மிகப்பெரும் சோகச்செய்தி ஒன்று வந்துள்ளது. அதன்படி, இந்திய அணியின் நட்சத்திர மிடில் ஆர்டர் பேட்டர் திலக் வர்மா காயம் காரணமாக அவதிப்பட்டு வருவதாகவும், அதற்காக அவர் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளவுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் அவர் எதிர்வரும் நியூசிலாந்து தொடரை தவறவிடுவதுடன், டி20 உலகக் கோப்பை தொடரையும் தவறவிடும் அபாயம் எற்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தகவல்களின் அடிப்படியில், விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டனாக திலக் வர்மா செயல்பட்டார். இதில் பெங்கால் அணிக்கு எதிரான போட்டியின் போது அவருக்கு இடுப்பு பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டது. இதனையடுத்து அவர் பிசிசிஐ ஆலோசனையின் பேரில் மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். ஆனால் தற்சமயம் அவரது காயம் தீவிரமடைந்துள்ளதால், அவர் இன்று நடைபெறும் ஜம்மு காஷ்மீர் அணிக்கு எதிரான போட்டியிலும் விளையாடவில்லை.

இந்த நிலையில், திலக் வர்மா அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் அவர் தனது காயத்தில் இருந்து முழுமையாக குணமடைய 4 முதல் 6 வாரங்கள் ஆகலாம் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஒருவேளை தகவல் உண்மையாகும் பட்சத்தில், அவர் எதிவரும் நியூசிலாந்து டி20 தொடரை தவறவிடக்கூடும். அதுமட்டுமில்லாமல் உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடுவதும் சந்தேகமாகும். இது தற்சமயம் இந்திய அணிக்கு பெரும் தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஏனெனில் சர்வதேச டி20 பேட்டர்கள் தரவரிசையில் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ள திலக் வர்மா, இந்திய அணியின் மிக முக்கிய பேட்டர்களில் ஒருவராக பார்க்கப்படுகிறார். மேலும் அவர் இதுவரை 40 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர் 2 சதங்கள், 6 அரைசதங்கள் என 1,183 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளார். இதுப்பொன்ற நிலையில் அவர் அணியில் இடம்பெறாமல் போனால் அது இந்திய அணிக்கு பெரும் சிக்கலை உருவாக்கும் என்று கருதப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க

டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்ஸர் படேல் (துணை கேப்டன்), இஷான் கிஷான், ரிங்கு சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, வாஷிங்டன் சுந்தர்.

TAGGED:

TILAK VARMA INJURY
TILAK VARMA SUFFERS ABDOMEN INJURY
ICC T20 WORLD CUP 2026
திலக் வர்மா டி20 உலகக் கோப்பை
ICC T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.