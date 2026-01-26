ETV Bharat / sports

நியூசிலாந்து தொடரிலிருந்து முழுமையாக விலகிய திலக் வர்மா; அணியில் தொடரும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்

காயம் காரணமாக திலக் வர்மா நியூசிலாந்துக்கு எதிரான எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்து விலகியதன் காரணமாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் அணியில் தனது இடத்தை தக்கவைத்துள்ளார்.

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 26, 2026 at 3:30 PM IST

ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான கடைசி இரண்டு டி20 போட்டிகளுக்கான இந்திய அணியில் இருந்தும் திலக் வர்மா விலகியதாக பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் நியூசிலாந்து அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் மற்றும் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது, இதில் நடந்து முடிந்த ஒருநாள் தொடரை நியூசிலாந்து அணி 2-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியது. இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரானது தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.

இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதல் மூன்று டி20 போட்டிகளிலும் இந்திய அணி வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன் 3-0 என்ற கணக்கில் தொடரையும் கைப்பற்றியுள்ளது. இதனையடுத்து இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான நான்காவது டி20 போட்டி ஜனவரி 28ஆம் தேதி விசாகப்பட்டினத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் விசாகப்பட்டினம் விரைந்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், இப்போட்டிக்கு முன்னதாக பிசிசிஐ முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி காயம் காரணமாக தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமியில் சிகிச்சை பெற்றுவரும் திலக் வர்மா, நியூசிலாந்து தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளிலும் விளையாட மாட்டார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவர் பிப்ரவரி 3ஆம் தேதி நடைபெறும் உடற்தகுதி தேர்விலும் பங்கேற்கவுள்ளார் என்று கூறியுள்ளது.

இதன் காரணமாக அவருக்கு பதில் இந்திய டி20 அணியில் சேர்க்கப்பட்டிருந்த ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், அடுத்த இரண்டு போட்டிகளுக்கான இந்திய அணியில் தொடர்வார் என்பதை பிசிசிஐ தெளிவு படுத்தியுள்ளது. முன்னதாக விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரின் போது காயத்தை சந்தித்த திலக் வர்மா, நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் மூன்று போட்டிகளில் இருந்து விலகுவார் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

அதனால் அவருக்கு மாற்றாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு இந்திய டி20 அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தது. தற்சமயம் திலக் வர்மா எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்து விலகியதன் காரணமாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் அணியில் தனது இடத்தை தக்கவைத்துள்ளார். இருப்பினும் டி20 உலகக்கோப்பை தொடருக்கு முன்னதாக திலக் வர்மா முழு உடற்தகுதியை எட்டுவார் என்பதால், அது இந்திய அணிக்கு கூடுதல் பலத்தை வழங்கியுள்ளது.

இந்திய டி20 அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், ஹர்திக் பாண்டியா, சிவம் துபே, அக்சர் படேல், ரிங்கு சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், வருண் சகரவர்த்தி, இஷான் கிஷன், ரவி பிஷ்னோய்.

நியூசிலாந்து டி20 அணி: மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், மார்க் சாப்மேன், டெவான் கான்வே, ஜேக்கப் டஃபி, ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ், மேட் ஹென்றி, கைல் ஜேமிசன், பெவன் ஜேக்கப்ஸ், டேரில் மிட்செல், ஜேம்ஸ் நீஷம், கிளென் பிலிப்ஸ், ரச்சின் ரவீந்திரா, டிம் ராபின்சன், இஷ் சோதி.

