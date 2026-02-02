டி20 உலகக் கோப்பை பயிற்சி போட்டிகளுக்கான இந்திய ஏ அணி அறிவிப்பு; திலக் வர்மாவுக்கு இடம்
அமெரிக்கா மற்றும் நமீபியா அணிகள் உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன்னதாக இந்திய ஏ அணியுடன் பயிற்சி ஆட்டங்களில் விளையாடவுள்ளன.
Published : February 2, 2026 at 3:26 PM IST
ஹைதராபாத்: உலகக் கோப்பை பயிற்சி ஆட்டங்களில் பங்கேற்கவுள்ள ஆயுஷ் பதோனி தலைமையிலான இந்திய ஏ அணியை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது
இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் எதிர்வரும் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி முதல் ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் நடைபெறவுள்ளது. இந்த தொடருக்காக அனைத்து அணிகளும் தங்களின் தீவிர தயாரிப்புகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. அதன் ஒருபகுதியாக உலகக் கோப்பை அணிகள் பயிற்சி போட்டிகளிலும் விளையாடவுள்ளது.
அந்தவகையில், அமெரிக்கா மற்றும் நமீபியா அணிகள் உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன்னதாக இந்திய ஏ அணியுடன் பயிற்சி ஆட்டங்களில் விளையாடவுள்ளன. இந்த நிலையில் ஆயுஷ் பதோனி தலைமையிலான இந்திய ஏ அணியை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது. இதில் தமிழக வீரர் நாராயண் ஜெகதீசன் விக்கெட் கீப்பராக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
மேற்கொண்டு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வீரர் உர்வில் படேலுக்கும் அணியில் விக்கெட் கீப்பராக வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது தவிர நட்சத்திர வீரர்கள் ரியான் பராக், ரவி பிஷ்னேய், கலீல் அஹ்மத் மற்றும் மயங்க் யாதவ் உள்ளிட்டோருக்கும் இந்திய ஏ அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Presenting India A squad for the warm-up matches ahead of the ICC Men’s T20 World Cup 2026. India A will play two warm-up matches against USA and Namibia.— BCCI (@BCCI) February 2, 2026
🙌
Note: Tilak Varma will feature in one warm-up match before joining #TeamIndia for the #T20WorldCup pic.twitter.com/LIVpMvI6v6
மேற்கொண்டு ஐபிஎல் தொடரின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த அஷுதோஷ் சர்மா, விப்ராஜ் நிகம், பிரியன்ஷ் ஆர்யா ஆகியோருடன் காயத்திலிருந்து மீண்டு வரும் திலக் வர்மாவுக்கும் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் திலக் வர்மா ஏதேனும் ஒரு பயிற்சி ஆட்டத்தில் மட்டுமே பங்கேற்பார் என்பதையும் பிசிசிஐ தெளிவு படுத்தியுள்ளது.
முன்னதாக திலக் வர்மா நடைபெற்று முடிந்த விஜய் ஹசாரே கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் போது காயத்தை சந்தித்திருந்தார். மேலும் அவர் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டதன் காரணமாக, நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான தொடரில் இருந்து முழுமையாக விலகியதுடன், காயத்திலிருந்து மீளும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வந்தார்.
இதனையடுத்து அவர் பெங்களூருவில் உள்ள தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமியில் தனது உடற்தகுதியை மேம்படுத்தி வரும் நிலையில், தற்சமயம் அவர் இந்திய ஏ அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். ஒருவேளை அவர் முழு உடற்தகுதியை எட்டும் பட்சத்தில் உலகக்கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியிலும் இணைவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மறுபக்கம் உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியில் இடம் பிடித்திருந்த வாஷிங்டன் சுந்தரும் காயத்தால் அவதிப்பட்டு வருகிறார். அவரும் தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமியில் தனது உடற்தகுதியை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியில் உள்ள நிலையில், இந்திய ஏ அணியில் சேர்க்கப்படாதது ரசிகர்கள் மத்தியில் சந்தேகங்களை கிளப்பியுள்ளது.
ஒருவேளை வாஷிங்டன் சுந்தர் உடற்தகுதியை நிரூபிக்காத பட்சத்தில் அவர் டி20 உலகக் கோப்பை அணியில் இருந்து நீக்கப்படுவதுடன், அவருக்கு பதிலாக ரியான் பராக் அல்லது ரவி பிஷ்னோய்க்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதையும் படிங்க
இந்திய ஏ அணி: ஆயுஷ் பதோனி (கேப்டன்), திலக் வர்மா, நமன் திர், அஷுதோஷ் சர்மா, பிரியன்ஸ் ஆர்யா, நாராயண் ஜெகதீசன், ரியான் பராக், மனவ் சுதர், அசோக் ஷர்மா, உர்வில் படேல், குர்ஜப்னீத், விப்ராஜ் நிகம், ரவி பிஷ்னோய், கலீல், மயங்க் யாதவ்.