ETV Bharat / sports

குஜராத் அணிக்கு எதிராக 'விஸ்வரூபம்' எடுத்த திலக் வர்மா - அதிவேக சதம் அடித்து சாதனை

திலக் வர்மா 45 பந்துகளில் 101 ரன்கள் எடுத்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி சார்பில் அதிவேக சதம் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.

திலக் வர்மா (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 21, 2026 at 7:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மும்பை: குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் விஸ்வரூபம் எடுத்த திலக் வர்மா பல்வேறு சாதனைகளை படைத்துள்ளார். மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்த போது தொடக்கத்தில் திணறியது. 44 ரன்களுக்கு 3 விக்கெட்கள் இழந்த நிலையில், திலக் வர்மா களமிறங்கினார். முதல் 22 பந்துகளில் 19 ரன்கள் எடுத்த திலக் வர்மா, பின்னர் டாப் கியரில் வேகமெடுத்தார். குஜராத் பவுலர்கள் எவரையும் விட்டு வைக்காமல் சிக்சர்கள், பவுண்டரிகள் என விளாசினார். 14வது ஓவரில், ஒரு சிக்சர், இரண்டு பவுண்டரி அடித்த திலக் வர்மா, அசோக் சர்மா வீசிய 18வது ஓவரில் விஸ்வரூபம் எடுத்தார்.

அந்த ஓவரில் மட்டும் 3 சிக்சர், 3 பவுண்டரிகள் அடித்தார். கடைசி கட்ட ஓவர்களில் 23 பந்துகளில் 82 ரன்கள் எடுத்து சதம் அடித்தார். மொத்தம் 8 பவுண்டரிகள், 7 சிக்சர்கள் எடுத்த திலக் வர்மா 45 பந்துகளில் 101 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். இதன்மூலம் பல்வேறு சாதனைகளை முறியடித்தார். ஐபிஎல் தொடரில் இன்னிங்ஸின் கடைசி 6 ஓவர்களில் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர்கள் பட்டியலில் திலக் வர்மா முதலிடம் பிடித்துள்ளார். நேற்றைய போட்டியில் கடைசி 6 ஓவர்களில் 82 ரன்கள் எடுத்தார். இந்த பட்டியலில் குயிண்டன் டி காக் 80 ரன்களுடன் இரண்டாம் இடம் பிடித்துள்ளார்.

45 பந்துகளில் சதம் அடித்த திலக் வர்மா மும்பை அணி சார்பில் அத்வேக சதம் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் சனத் ஜெயசூர்யா சாதனையை சமன் செய்துள்ளார். முன்னதாக கடந்த 2008 ஐபிஎல் சீசனில் ஜெயசூர்யா 45 பந்துகளில் சதம் கடந்தார். குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 199 ரன்கள் எடுத்தது. திலக் வர்மாவை தொடர்ந்து நமன் திர் அதிகபட்சமாக 45 ரன்கள் எடுத்தார்.

அஷ்வனி குமார் மிரட்டல்

குஜராத் அணியின் ரபாடா அபாரமாக பந்துவீசி 33 ரன்கள் கொடுத்து 3 விக்கெட்கள் எடுத்தார். தொடர்ந்து கடினமான இலக்கை விரட்டிய குஜராத் அணி அஷ்வனி குமாரின் அபார பவுலிங்கை சமாளிக்க முடியாமல் 100 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. அஷ்வனி குமார் அதிகபட்சமாக 24 ரன்கள் கொடுத்து 4 விக்கெட்கள் கைப்பற்றினார். கடந்த சீசனில் அறிமுக போட்டியில் மிரட்டிய அஷ்வனி குமார் 24 ரன்கள் கொடுத்து 4 விக்கெட்கள் கைப்பற்றினார். அதேபோன்று இந்த சீசனிலும் சாதித்துள்ளார். நேற்றைய போட்டியில் 99 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் புள்ளி பட்டியலில் மும்பை அணி 4 புள்ளிகளுடன் 7வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

TILAK VARMA
ASHWANI KUMAR
திலக் வர்மா சாதனை
மும்பை இந்தியன்ஸ்
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.