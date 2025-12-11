டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான டிக்கெட் விற்பனை தொடக்கம்: விலையைக் கேட்டு வாயடைத்து போன ரசிகர்கள்
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி நடைபெறும் லீக் ஆட்டத்தில் இந்திய அணி பரம எதிரி பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக கொழும்புவில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.
Published : December 11, 2025 at 7:30 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டியின் போது ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடருக்கான டிக்கெட் விற்பனையை ஐசிசி தொடங்கியுள்ளது.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது அடுத்த அண்டு பிப்ரவரி மாதம் முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ளது. மேலும் இந்த தொடரை இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுபாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) நடத்தவுள்ளது. முன்னதாக போட்டிகள் அனைத்தும் இந்தியாவில் மட்டுமே நடத்தப்பட திட்டமிடப்பட்டிருந்த நிலையில், இந்தியா-பாகிஸ்தான் எல்லை பிரச்சனை காரணமாக, பாகிஸ்தான் அணி பங்கேற்கும் போட்டிகள் மட்டும் பொதுவான இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டிருந்தன.
𝗬𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗘𝗔𝗧 𝗜𝗦 𝗪𝗔𝗜𝗧𝗜𝗡𝗚 👀— ICC (@ICC) December 11, 2025
Grab your tickets to the ICC Men's #T20WorldCup 2026 when sales open on 11 December at 6:45 PM IST and join fans from around the world in the stands 🏆 pic.twitter.com/2pbjpYxrIk
அதன்படி, பாகிஸ்தான் அணி பங்கேற்கும் போட்டிகளை இலங்கையில் நடத்த ஐசிசி திட்டமிட்டுள்ளது. இம்முறை மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்க இருப்பதால், இதில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன. மேலும், டி20 உலகக்கோப்பை 2026-க்கான அட்டவணையையும் ஐசிசி சமீபத்தியில் வெளியிட்டது. அதன்படி, இந்த தொடரின் முதல் போட்டி பிப். 7ம் தேதி மும்பையில் தொடங்குகிறது.
அதனைத் தொடர்ந்து இந்த தொடரின் இறுதி போட்டி மார்ச் 8 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதில் நடப்பு சாம்பியன் இந்திய அணி குரூப் ஏ பிரிவில் அமெரிக்கா, பாகிஸ்தான், நெதர்லாந்து, நமீபியா அணிகளுடன் இடம் பிடித்துள்ளது. மேலும் முதல் போட்டியில் அமெரிக்காவை எதிர்கொள்ளும் இந்திய அணி, பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி பரம எதிரி பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக கொழும்புவில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.
𝗧𝗛𝗘 𝗧𝗜𝗖𝗞𝗘𝗧𝗦 𝗔𝗥𝗘 𝗢𝗨𝗧 🎟️— ICC (@ICC) December 11, 2025
At historic low entry-level prices, witness the world’s best in action at the ICC Men's #T20WorldCup 2026 in India and Sri Lanka ➡️ https://t.co/MSLEQzcObb pic.twitter.com/iMBPdpixMf
இதுதவிர்த்து, இந்த தொடரில் 40 லீக் போட்டிகளிலும், 12 சூப்பர் 8 போட்டிகள், 2 அரையிறுதி, ஒரு இறுதிப் போட்டி என மொத்தமாக 55 போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. இதில், இந்தியாவில் அகமதாபாத், கொல்கத்தா, மும்பை, சென்னை, டெல்லி ஆகிய இடங்களிலும் இலங்கையில் கொழும்பு மற்றும் கண்டியிலும் போட்டிகள் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் போட்டிகளுக்கான டிக்கெட் விற்பனையானது இன்று தொடங்கியுள்ளது.
அந்தவகையில், இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டியின் போது டிக்கெட் விற்பனையானது தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் இந்தியாவில் நடைபெறும் போட்டிகளுக்கான டிக்கெட்டின் ஆரம்ப விலையானது ரூ.100 ஆகவும், இலங்கையில் நடைபெறும் போட்டிகளுக்கான ஆரம்ப விலையானது LKR 1,000 (இலங்கை ரூபாயில்)மாகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான டிக்கெட்டை tickets.cricketworldcup.com இணைய தளத்தில் ரசிகர்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று ஐசிசி அறிவித்துள்ளது. இருப்பினும் முக்கிய போட்டிகளுக்கான டிக்கெட் விலையானது உயரக்கூடும். அதிலும் குறிப்பாக இந்தியா-பாகிஸ்தான், இந்தியா-ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டிகளுக்கு அது பொறுந்தும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.