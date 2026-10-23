ஆசிய பாரா விளையாட்டு 2026 | ஒரே நாளில் 3 பதக்கங்கள் வென்று துளசிமதி சாதனை; முதலமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து!
ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளின் ஆடவர் ஒற்றையர் 'SL4' பாரா பேட்மிண்டன் இறுதிப் போட்டியில் தமிழக வீரர் நவீன் சிவகுமார் தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
Published : October 23, 2026 at 3:24 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில், ஒரே நாளில் ஒரு தங்கம் மற்றும் இரண்டு வெள்ளிப் பதக்கங்களை வாரிக்குவித்து தமிழக வீராங்கனை துளசிமதி முருகேசன் வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார்.
ஜப்பானின் ஐச்சி-நகோயா நகரில் நடைபெற்று வரும் 2026 ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில், இந்திய அணி தொடர்ந்து பதக்கங்களை வென்று சாதனைகளைப் படைத்து வருகிறது. இதில் இன்றைய தினம் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வீரர், வீராங்கனைகள் அபாரமாகச் செயல்பட்டு தங்கம், வெள்ளி மற்றும் வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்று நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ளனர்.
நவீன் சிவகுமார் தங்கம்
பாரா பேட்மிண்டன் ஆடவர் ஒற்றையர் 'SL4' பிரிவின் இறுதிப் போட்டி இன்று நடைபெற்றது. இதில் இந்தியாவின் நவீன் சிவகுமார், இந்தோனேசியாவின் பிரெடி செட்டியாவனை எதிர்கொண்டார். போட்டியின் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாகச் செயல்பட்ட நவீன் சிவகுமார், 21-9, 21-17 என்ற கணக்கில் நேர் செட்களில் இந்தோனேசிய வீரரை வீழ்த்தித் தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார்.
GOLDEN DEBUT FOR NAVEEN SIVAKUMAR! 🇮🇳🥇🏸 World Championship silver medallist and TOPS athlete Naveen Sivakumar is the NEW ASIAN PARA GAMES CHAMPION! 🇮🇳🏆 On his debut, Naveen defeated Indonesia’s Fredy Setiawan 2–0 (21–9, 21–17) in the Men’s Singles SL4 final to claim GOLD! 🔥👏 INDIA DOMINATES THE SL4 PODIUM! 🇮🇳🥇🥉🥉 🥇 Naveen Sivakumar (TOPS) 🥉 Suhas L. Yathiraj (TOPS) 🥉 Abhijeet Sakhuja (Khelo India Athlete) India’s SL4 medal tally rises from 1 Gold & 1 Bronze in 2022 to 1 Gold & 2 Bronze in 2026! 💥🇮🇳 A golden debut. A champion’s performance. A proud moment for India! 🇮🇳✨ #Cheer4Bharat #AsianParaGames2026 #ParaBadminton #TOPS #KheloIndia #TeamIndia #GoldMedal— SAI Media (@Media_SAI) October 23, 2026
துளசிமதி முருகேசன் அபாரம்
அதேபோல், பாரா பேட்மிண்டன் மகளிர் இரட்டையர் 'SL3-SU5' பிரிவில் தமிழக வீராங்கனை துளசிமதி முருகேசன் தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார். இதுதவிர, மகளிர் ஒற்றையர் ‘SU5’ பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கமும், நிதீஷ் குமாருடன் இணைந்த கலப்பு இரட்டையர் பிரிவிலும் வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்று, இன்றைய ஒரே நாளில் ஒரு தங்கம், இரண்டு வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
மற்றொரு நட்சத்திர வீராங்கனையான நித்ய ஸ்ரீ சிவன், மகளிர் ஒற்றையர் ‘SH6’ பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று நாட்டின் பதக்கப் பட்டியலை உயர்த்தினார். பாரா டேபிள் டென்னிஸ் ஆடவர் இரட்டையர் ‘MD4’ பிரிவில் தமிழகத்தின் ஜெஹான் டொரப் மதன், சுபம் வாத்வாவுடன் இணைந்து வெண்கலப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்தார்.
THULASIMATHI & MANASI IS ASIAN PARA GAMES CHAMPION IN BADMINTON 🇮🇳🥇 - Defeats Yang & Xiao of China 🇨🇳 21-16, 21-13 in Women's Doubles SL3-SU5 💪 28TH GOLD MEDAL AGAYA HAI!!!! 🥹 https://t.co/RRWGh3d9zJ— The Khel India (@TheKhelIndia) October 23, 2026
முதலமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து
இந்நிலையில், பதக்கம் வென்ற வீரர், வீராங்கனைகளுக்குத் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், அவர்களுக்கான ஊக்கத்தொகைகளையும் அவர் அறிவித்துள்ளார். அதன்படி, தங்கம் வென்ற நவீன் சிவகுமாருக்கு ரூ. 75 லட்சமும், வெள்ளி வென்ற துளசிமதி முருகேசன் மற்றும் நித்ய ஸ்ரீ ஆகியோருக்கு தலா ரூ. 50 லட்சமும், வெண்கலம் வென்ற ஜெஹான் மதனுக்கு ரூ. 30 லட்சமும் வழங்கப்படும் என அறிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பதிவில், "பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், பேட்மிண்டன் விளையாட்டில், ஆண்கள் ஒற்றையர் SL4 பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற நவீன் சிவகுமாருக்கும், மகளிர் பிரிவில் SU5 பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற துளசிமதி முருகேசன் மற்றும் SH6 பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற நித்ய ஸ்ரீ, டேபிள் டென்னிஸ் MD4 பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற ஜெஹான் டொரப் மதன் ஆகியோருக்கு எனது பாராட்டுகளையும், நல்வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
ஜப்பானில் நடைபெற்றுவரும் 5-வது பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், பேட்மிண்டன் விளையாட்டில், ஆண்கள் ஒற்றையர் SL4 பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற வீரர் நவீன் சிவகுமார் அவர்களுக்கும், பெண்கள் ஒற்றையர் SU5 பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற வீராங்கனை துளசிமதி முருகேசன் அவர்களுக்கும், பெண்கள் ஒற்றையர் SH6 பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற நித்ய ஸ்ரீ அவர்களுக்கும், டேபிள் டென்னிஸ் விளையாட்டில், ஆண்கள் இரட்டையர் MD4 பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற ஜெஹான் டொரப் மதன் அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த பாராட்டுகளையும், நல்வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இம்மகத்தான சாதனைகளைப் பாராட்டும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் வீரர் நவீன் சிவகுமார் அவர்களுக்கு ரூ.75 இலட்சமும், வீராங்கனைகள் துளசிமதி முருகேசன் மற்றும் நித்ய ஸ்ரீ ஆகியோருக்கு தலா ரூ.50 இலட்சமும், வீரர் ஜெஹான் டொரப் மதன் அவர்களுக்கு ரூ.30 இலட்சமும் உயரிய ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும். நமது விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகள் தன்னம்பிக்கை, விடாமுயற்சி மற்றும் கடின உழைப்பால் இச்சாதனைகளை படைத்துள்ளதோடு, தமிழ்நாட்டின் பாரா விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகளுக்குப் புதிய ஊக்கத்தையும், உத்வேகத்தையும் அளித்துள்ளனர். இவ்வீரர், வீராங்கனைகள் தொடர்ந்து உயர்ந்த இலக்குகளை நோக்கிப் பயணித்து, சர்வதேச அரங்கில் பல வெற்றிகளைப் பெற்று தமிழ்நாட்டிற்கும், இந்தியாவிற்கும் பெருமை சேர்க்க எனது வாழ்த்துகள்! #CMJosephVijay— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) October 23, 2026
|இதையும் படிங்க
இவர்களின் சாதனைகளைப் பாராட்டும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் வீரர் நவீன் சிவகுமார் அவர்களுக்கு ரூ.75 லட்சமும், வீராங்கனைகள் துளசிமதி முருகேசன் மற்றும் நித்ய ஸ்ரீ ஆகியோருக்கு தலா ரூ.50 லட்சமும், வீரர் ஜெஹான் டொரப் மதன் அவர்களுக்கு ரூ.30 லட்சமும் உயரிய ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும். இவ்வீரர், வீராங்கனைகள் தொடர்ந்து உயர்ந்த இலக்குகளை நோக்கிப் பயணித்து, சர்வதேச அரங்கில் பல வெற்றிகளைப் பெற்று தமிழ்நாட்டிற்கும், இந்தியாவிற்கும் பெருமை சேர்க்க எனது வாழ்த்துகள்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.