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ஆசிய பாரா விளையாட்டு 2026 | ஒரே நாளில் 3 பதக்கங்கள் வென்று துளசிமதி சாதனை; முதலமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து!

ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளின் ஆடவர் ஒற்றையர் 'SL4' பாரா பேட்மிண்டன் இறுதிப் போட்டியில் தமிழக வீரர் நவீன் சிவகுமார் தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

ஆசிய பாரா விளையாட்டு 2026
ஆசிய பாரா விளையாட்டு 2026 (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 23, 2026 at 3:24 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில், ஒரே நாளில் ஒரு தங்கம் மற்றும் இரண்டு வெள்ளிப் பதக்கங்களை வாரிக்குவித்து தமிழக வீராங்கனை துளசிமதி முருகேசன் வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார்.

ஜப்பானின் ஐச்சி-நகோயா நகரில் நடைபெற்று வரும் 2026 ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில், இந்திய அணி தொடர்ந்து பதக்கங்களை வென்று சாதனைகளைப் படைத்து வருகிறது. இதில் இன்றைய தினம் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வீரர், வீராங்கனைகள் அபாரமாகச் செயல்பட்டு தங்கம், வெள்ளி மற்றும் வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்று நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ளனர்.

நவீன் சிவகுமார் தங்கம்

பாரா பேட்மிண்டன் ஆடவர் ஒற்றையர் 'SL4' பிரிவின் இறுதிப் போட்டி இன்று நடைபெற்றது. இதில் இந்தியாவின் நவீன் சிவகுமார், இந்தோனேசியாவின் பிரெடி செட்டியாவனை எதிர்கொண்டார். போட்டியின் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாகச் செயல்பட்ட நவீன் சிவகுமார், 21-9, 21-17 என்ற கணக்கில் நேர் செட்களில் இந்தோனேசிய வீரரை வீழ்த்தித் தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார்.

துளசிமதி முருகேசன் அபாரம்

அதேபோல், பாரா பேட்மிண்டன் மகளிர் இரட்டையர் 'SL3-SU5' பிரிவில் தமிழக வீராங்கனை துளசிமதி முருகேசன் தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார். இதுதவிர, மகளிர் ஒற்றையர் ‘SU5’ பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கமும், நிதீஷ் குமாருடன் இணைந்த கலப்பு இரட்டையர் பிரிவிலும் வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்று, இன்றைய ஒரே நாளில் ஒரு தங்கம், இரண்டு வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

மற்றொரு நட்சத்திர வீராங்கனையான நித்ய ஸ்ரீ சிவன், மகளிர் ஒற்றையர் ‘SH6’ பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று நாட்டின் பதக்கப் பட்டியலை உயர்த்தினார். பாரா டேபிள் டென்னிஸ் ஆடவர் இரட்டையர் ‘MD4’ பிரிவில் தமிழகத்தின் ஜெஹான் டொரப் மதன், சுபம் வாத்வாவுடன் இணைந்து வெண்கலப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்தார்.

முதலமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து

இந்நிலையில், பதக்கம் வென்ற வீரர், வீராங்கனைகளுக்குத் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், அவர்களுக்கான ஊக்கத்தொகைகளையும் அவர் அறிவித்துள்ளார். அதன்படி, தங்கம் வென்ற நவீன் சிவகுமாருக்கு ரூ. 75 லட்சமும், வெள்ளி வென்ற துளசிமதி முருகேசன் மற்றும் நித்ய ஸ்ரீ ஆகியோருக்கு தலா ரூ. 50 லட்சமும், வெண்கலம் வென்ற ஜெஹான் மதனுக்கு ரூ. 30 லட்சமும் வழங்கப்படும் என அறிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பதிவில், "பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், பேட்மிண்டன் விளையாட்டில், ஆண்கள் ஒற்றையர் SL4 பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற நவீன் சிவகுமாருக்கும், மகளிர் பிரிவில் SU5 பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற துளசிமதி முருகேசன் மற்றும் SH6 பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற நித்ய ஸ்ரீ, டேபிள் டென்னிஸ் MD4 பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற ஜெஹான் டொரப் மதன் ஆகியோருக்கு எனது பாராட்டுகளையும், நல்வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

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இவர்களின் சாதனைகளைப் பாராட்டும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் வீரர் நவீன் சிவகுமார் அவர்களுக்கு ரூ.75 லட்சமும், வீராங்கனைகள் துளசிமதி முருகேசன் மற்றும் நித்ய ஸ்ரீ ஆகியோருக்கு தலா ரூ.50 லட்சமும், வீரர் ஜெஹான் டொரப் மதன் அவர்களுக்கு ரூ.30 லட்சமும் உயரிய ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும். இவ்வீரர், வீராங்கனைகள் தொடர்ந்து உயர்ந்த இலக்குகளை நோக்கிப் பயணித்து, சர்வதேச அரங்கில் பல வெற்றிகளைப் பெற்று தமிழ்நாட்டிற்கும், இந்தியாவிற்கும் பெருமை சேர்க்க எனது வாழ்த்துகள்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

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ASIAN PARA GAMES 2026
முதலமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து
ஆசிய பாரா விளையாட்டு 2026
நவீன் சிவகுமார் தங்கம்
துளசிமதி முருகேசன் பாரா பேட்மிண்டன்

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