ஆர்சிபி பவுலர்களை புரட்டி எடுத்த சூர்யவன்ஷி: ராஜஸ்தான் அபார வெற்றி
பெங்களூரு அணிக்கு எதிராக அபாரமாக விளையாடிய ராஜஸ்தான் அணியின் இளம் வீரர் சூர்யவன்ஷி 15 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்தார்.
Published : April 11, 2026 at 8:02 AM IST
கவுகாத்தி: வைபவ் சூர்யவன்ஷி, துருவ் ஜுரேல் ஆகியோரின் அபார ஆட்டத்தால் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி பெங்களூரு அணிக்கு எதிராக 6 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
ஐபிஎல் தொடரில் கவுகாத்தியில் நடைபெற்ற போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் மோதின. மழை பெய்ததால் போட்டி கிட்டதட்ட ஒரு மணி நேரம் தாமதமாக தொடங்கியது. இதில் டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் அணி பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது.
அனல் பறக்க வீசிய ஆர்ச்சரின் முதல் பந்திலேயே ஃபில் சால்ட் டக் அவுட்டானார். பின்னர் விராட் கோலி, தேவ்தட் படிக்கல் இருவரும் பவுண்டரிகளாக அடித்த நிலையில், ஆர்ச்சர் பந்தில் படிக்கல் 14 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். தொடர்ச்சியாக, ரவி பிஷ்னோய் பந்தில் கோலி 32 ரன்கள் எடுத்திருந்த போது போல்டானார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, க்ருணால் பாண்டியா (1), பிரிஜேஷ் சர்மா (5) ஆகியோர் வந்த வேகத்தில் அவுட்டாகினர். ஒரு பக்கம் விக்கெட் வீழ்ந்தாலும் கேப்டன் ரஜத் பட்டிதார் ஆர்சிபி அணிக்கு நம்பிக்கை அளித்தார். அணியை சரிவில் இருந்து மீட்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் 22 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். பின்னர் இம்பேக்ட் பிளேயராக களமிறங்கிய வெங்கடேஷ் ஐயர் பட்டிதாருடன் சேர்ந்து அதிரடியாக ரன்கள் சேர்த்தார். 4 பவுண்டரி, 4 சிக்சர்களுடன் 63 ரன்கள் எடுத்த பட்டிதார், 63 ரன்களுக்கு அவுட்டானார்.
76 RUNS IN 4 OVERS OF MAYHEM! 🤯— IndianPremierLeague (@IPL) April 10, 2026
A partnership of 108 from only 37 balls between Vaibhav Sooryavanshi and Dhruv Jurel 🔥🔥
வெங்கடேஷ் ஐயர் 29 ரன்களுடன் களத்தில் இருந்த நிலையில், 20 ஓவர்களில் 201 ரன்கள் சேர்த்தது. போட்டிக்கு முன்பு மழை பெய்ததால் 200 ரன்களுக்கு மேல் சேஸ் செய்வது கடினம் என கணிக்கப்பட்டது. ஆனால் நிலைமை வேறு, எப்போதும் போல ஜெய்ஸ்வால், சூர்யவன்ஷி ஜோடி தொடக்கம் முதலே ரன்கள் விளாசினர். ஹேசில்வுட் பந்துவீச்சில் தொடர்ச்சியாக இரண்டு சிக்சர் விளாசிய ஜெய்ஸ்வால் (13) அடுத்த பந்தில் கீப்பர் ஜிதேஷ் சர்மாவிடம் கேட்ச் கொடுத்து அவுட்டானார்.
பின்னர் ஆட்டத்தை கையில் எடுத்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆர்சிபி அணியின் ஒரு பவுலரையும் விட்டு வைக்காமல் விளாசினார். ஹேசில்வுட்டின் 3வது ஓவரில் 19 ரன்கள் எடுத்து மிரட்டினார். சிஎஸ்கே அணிக்கு எதிராக அதிவேக அரைசதம் அடித்த சூர்யவன்ஷி இந்த போட்டியிலும் 15 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்து சாதனை படைத்தார். இவர் ஒரு பக்கம் ஆர்சிபி பவுலர்களை புரட்டி எடுத்த நிலையில், துருவ் ஜுரேல் தன் பங்கிற்கு அதிரடியாக ஆடினார். இதனால் ராஜஸ்தான் அணி பவர்பிளே ஓவர்களில் (6 ஒவர்கள்) 97 ரன்கள் குவித்தது. இந்த ஜோடி 100 ரன்களுக்கு மேல் சேர்த்த நிலையில், அதிவேக சதம் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட சூர்யவன்ஷி 78 (8 பவுண்டரி, 7 சிக்சர்) ரன்களுக்கு அவுட்டானார்.
சூர்யவன்ஷி அதிரடி ஆட்டத்தால் ராஜஸ்தான் வெற்றி கிட்டதட்ட உறுதியானது. ஆனால் பின்னர் வந்த ஹெட்மயர் (0), கேப்டன் பராக் (3) அடுத்தடுத்து அவுட்டாக போட்டி சற்று ஆர்சிபி பக்கம் சாய்ந்தது. ஆனால் பின்னர் வந்த ஜடேஜா, ஜுரேலுடன் ஜோடி சேர்ந்து ராஜஸ்தான் வெற்றியை உறுதி செய்தார். இறுதியில் 18 ஓவர்களில் 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 202 ரன்கள் எடுத்து ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி வெற்றி பெற்றது. அபாரமாக விளையாடி துருவ் ஜுரேல் 81 ரன்களுக்கு அவுட்டாகாமல் இருந்தார். இதன்மூலம் இந்த தொடரில் விளையாடிய 4 போட்டிகளிலும் ராஜஸ்தான் வெற்றி பெற்று புள்ளி பட்டியலில் முதலிடம் பெற்றுள்ளது. மேலும் இந்த வெற்றியின் மூலம் ராஜஸ்தான் அணி பல சாதனைகள் படைத்தது.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் சாதனை
ஐபிஎல் போட்டிகளில் ராஜஸ்தான் அணி 5 முறை 200க்கும் அதிகமான ரன்களை சேஸ் செய்து சாதனை பட்டியலில் 3வது இடம் பிடித்துள்ளது. 200க்கும் அதிகமான ரன்களை சேஸ் செய்த அணிகள் பட்டியலில் பஞ்சாப் (9), முதலிடத்திலும், மும்பை (6) இரண்டாவது இடத்திலும் உள்ளது. நேற்று 15 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்த சூர்யவன்ஷி ஐபிஎல் தொடரில் 18 பந்துகளின் கீழ் 3 அரைசதம் அடித்த முதல் வீரர் என்ற சாதனை படைத்துள்ளார்.