சிஎஸ்கே பவுலர்களை துவம்சம் செய்த டிம் டேவிட்: பல்வேறு சாதனைகளை முறியடித்த ஆர்சிபி

ஆர்சிபி அணி கடைசி 5 ஓவர்களில் 97 ரன்களை குவித்தது. இதன்மூலம் கடைசி 5 ஓவர்களில் அதிக ரன்களை குவித்த அணிகள் வரிசையில் இரண்டாவது இடம் பிடித்துள்ளது

Published : April 6, 2026 at 8:58 AM IST

பெங்களூரு: சென்னைக்கு எதிரான போட்டியில் ஆரம்பம் முதலே அதிரடியாக ஆடிய ஆர்சிபி அணி பல்வேறு சாதனைகளை முறியடித்தது. டிம் டேவிட் சிக்சர் மழையில் சின்னசாமி மைதானமே அதிர்ந்தது என கூறலாம்.

ஐபிஎல் தொடரின் 11வது லீக் போட்டியில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் மோதின. இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த பெங்களூரு அணி தொடக்கம் முதலே ஒவ்வொரு பந்தையும் பவுண்டரி, சிக்சர்களாக விளாசினர். பெங்களுரு அணியின் தொடக்க வீரர்கள் கோலி (28) சால்ட் (48) அதிரடியாக விளையாடி அவுட்டாகினர்.

பின்னர் களமிறங்கிய ரஜத் பட்டிதார், டிம் டேவிட் ஜோடி சென்னை பவுலர்களை பதம் பார்த்தனர். ஒவ்வொரு பந்தையும் பவுண்டரி, சிக்சர்களாக பறக்கவிட்டனர். ஒருபக்கம் பட்டிதார் சற்று பொறுமை காட்டினால், மறுபக்கம் டிம் டேவிட் சிக்சர் மழை பொழிந்தார். 21 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்த டிம் டேவிட் இன்னிங்ஸின் 18வது ஓவரில், 30 ரன்கள் விளாசினார். அதுமட்டுமின்றி அந்த ஓவரில் 105மீ மைதானத்திற்கு வெளியில் சிக்சர் அடித்து மிரட்டினார். இறுதியில் ஆர்சிபி அணி 20 ஓவர்களில் 250 ரன்களை எடுத்தது. ரஜத் பட்டிதார் 19 பந்துகளில் 48 ரன்களும் (6 சிக்சர், 1 பவுண்டரி), டிம் டேவிட் 25 பந்துகளில் 70 ரன்களும் (8 சிக்சர்கள், 3 பவுண்டரிகள்) எடுத்து அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.

பின்னர் இமாலய இலக்கை விரட்டிய சென்னை அணி ஆரம்பம் முதலே வேகமாக ரன்கள் சேர்க்கும் முனைப்பில் விக்கெட்களை வரிசையாக இழந்தது. அணியில் சர்ப்ராஸ் கான் (50), பிரசாந்த் வீர் (43) ஜேமி ஓவர்டன் (37) ஆகியோர் மட்டும் ஓரளவு ரன்கள் சேர்த்தனர். இறுதியில் சென்னை அணி 207 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டாகி 43 ரன்களில் படுதோல்வி அடைந்தது. மேலும் நேற்றைய போட்டியில் பெங்களூரு அணி பல்வேறு சாதனைகளை முறியடித்துள்ளது.

  • நேற்று ஆர்சிபி அணி 250 ரன்கள் அடித்ததன் மூலம் ஐபிஎல் வரலாற்றில் 36 முறை 200க்கும் அதிகமான ரன்களை எடுத்த அணிகள் சாதனை பட்டியலில் இரண்டாவது இடம் பிடித்துள்ளது. முதலிடத்தில் 37 முறை 200க்கும் அதிகமான ரன்களை எடுத்து சென்னை அணி முதலிடத்தில் உள்ளது.
  • ஐபிஎல் போட்டிகளில் சிஎஸ்கே அணிக்கு எதிராக தொடர் வெற்றியை பெற்ற அனிகள் வரிசையில் பெங்களூரு அணி 4 வெற்றிகளுடன் 5வது இடம் பிடித்துள்ளது. 2024 முதல் 2026 வரை 4 வெற்றிகளை பெற்றுள்ளது.
  • பெங்களூரு அணி 250 ரன்கள் எடுத்தது ஐபிஎல் போட்டிகளில் 3வது அதிகபட்ச ஸ்கோராகும். மேலும் சென்னை அணிக்கு ஐபிஎல் போட்டிகளில் எடுக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ரன்கள் என்ற சாதனையையும் ஆர்சிபி அணி நிகழ்த்தியுள்ளது.
  • ஆர்சிபி அணி இதுவரை மூன்று முறை 250 மற்றும் அதற்கும் அதிகமான ரன்களை குவித்துள்ளது. ஐபிஎல் வரலாற்றில் இந்த ரன்களை பதிவு செய்யும் இரண்டாவது அணி என்ற சாதனையை படைத்துள்ளது. முதலிடத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 5 முறை 250 ரன்களை குவித்து முதலிடத்தில் உள்ளது.
  • டிம் டேவிட்டின் மரண அடியில் ஆர்சிபி அணி கடைசி 5 ஓவர்களில் 97 ரன்களை குவித்தது. இதன்மூலம் கடைசி 5 ஓவர்களில் அதிக ரன்களை குவித்த அணிகள் வரிசையில் இரண்டாவது இடம் பிடித்துள்ளது. இந்த வரிசையில் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு 112 ரன்கள் குவித்து பெங்களூரு அணியே முதலிடத்தில் உள்ளது.
  • ஆர்சிபி வீரர்கள் கடைசி 10 ஓவர்களில் 16 சிக்சர்கள் அடித்தனர். இது ஐபிஎல் வரலாற்றில் 11-20 ஓவர்களில் அடிக்கப்பட்ட இரண்டாவது அதிகபட்ச சிக்சர்களாகும். இந்த சாதனை பட்டியலில் முதலிடத்தில் 18 சிக்சர்களுடன் ஆர்சிபி அணியே இடம்பெற்றுள்ளது.
  • டிம் டேவிட் நேற்று 15வது ஓவரில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கி 70 ரன்களுக்கு மேல் குவித்தார். இதன்மூலம் டி20 வரலாற்றில் 15 ஓவர்களுக்கும் மேல் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கி அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் இரண்டாவது இடம்பிடித்துள்ளார்.
  • மேலும் டிம் டேவிட் டெத் ஓவர்கள் (death overs) என கருதப்படும் 17 முதல் 20 ஓவர்களில் 68 ரன்களை குவித்தார். ஐபிஎல் வரலாற்றில் டெத் ஓவர்களில் எடுக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ரன்களாகும்.

