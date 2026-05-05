கம்பேக் கொடுத்த ரோகித் சர்மா - மும்பை இந்தியன்ஸ் ’த்ரில்’ வெற்றி

காயத்தில் இருந்து மீண்ட ரோகித் சர்மா லக்னோ அணிக்கு எதிராக 44 பந்துகளில் 84 ரன்கள் எடுத்து அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய பங்களிப்பை அளித்தார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 5, 2026 at 8:06 AM IST

மும்பை: லக்னோ அணிக்கு எதிரான போட்டியில் மும்பை அணி அதிரடி பேட்டிங் மூலம் த்ரில் வெற்றி பெற்றது. வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஐபிஎல் தொடரின் 47வது லீக் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் மோதின. இரு அணிகளும் இந்த சீசனில் தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து வரும் நிலையில், வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற முனைப்பில் களமிறங்கியது.

இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற மும்பை அணி பவுலிங் தேர்வு செய்தது. முதலில் பேட்டிங் செய்த லக்னோ அணிக்கு தொடக்க ஆட்டக்காரர் மிட்செல் மார்ஷ் வேகமாக ரன்கள் சேர்த்தார். லக்னோ அணிக்காக தனது முதல் போட்டியில் விளையாடிய ஜாஷ் இங்கிலிஷ் 13 ரன்களில் அவுட்டானார். இந்த சீசனில் மோசமான பார்மில் உள்ள பூரன், நேற்று அதிரடியாக ரன்கள் சேர்த்தார். சிக்சர் மழை பொழிந்த பூரன் 21 பந்துகளில் 63 ரன்கள் எடுத்தார். லக்னோ அணி 8 ஓவர்களில் 123 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில், பூரன் 63 (8 சிக்சர்கள், 1 பவுண்டரி) ரன்களுக்கு அவுட்டானார்.

தொடர்ந்து மிட்செல் மார்ஷ் 44 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். பின்னர் வந்த பண்ட் (15), ரகுவன்ஷி (11) ஆகியோர் சொற்ப ரன்களில் அவுட்டான நிலையில், லக்னோ அணி 20 ஓவர்களில் 228 ரன்கள் எடுத்தது. இமாலய இலக்கை விரட்டிய மும்பை அணிக்கு ரியான் ரிக்கல்டன், காயத்தில் இருந்து மீண்டு களமிறங்கிய ரோகித் சர்மா அபார தொடக்கத்தை அளித்தனர். முதல் ஓவரில் இருந்து இருவரும் சிக்சர், பவுண்டரிகளாக விளாசினர்.

முதல் விக்கெட்டிற்கு 143 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில், ரிக்கல்டன் 83 ரன்களுக்கு (6 பவுண்டரி, 8 சிக்சர்) அவுட்டானார். தொடர்ந்து ரோகித் சர்மா 84 ரன்களுக்கு (6 பவுண்டரி, 7 சிக்சர்) அவுட்டானார். பின்னர் வந்த திலக் வர்மா (11), சூர்யகுமார் யாதவ் (12) பெரிய அளவில் சோபிக்கவில்லை. இறுதிக்கட்டத்தில் நம்ன் திர் (23*)அதிரடியாக ரன்கள் சேர்த்தார். அவருக்கு துணை நின்ற வில் ஜேக்ஸ் (10*) சிக்சர் அடித்து மும்பை அணியை வெற்றி பெற செய்தார். இந்த வெற்றியின் மூலம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி புள்ளிப்பட்டியலில் 6 புள்ளிகளுடன் 9 இடத்திற்கு முன்னேறியது.

