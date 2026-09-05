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'ஜப்பானில் வென்று இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்ப்போம்' - தூத்துக்குடி கராத்தே மாணவர்கள் உறுதி!

ஜப்பானில் நடைபெறவுள்ள சர்வதேச கராத்தே போட்டியில் வென்று இந்தியாவிற்கும் தமிழகத்திற்கும் பெருமை சேர்ப்போம் என தேசிய கராத்தே போட்டியில் சாதனை படைத்த தூத்துக்குடி மாணவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஜப்பான் சர்வதேச கராத்தே போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ள மாணவர்களுக்குப் பாராட்டு விழா
ஜப்பான் சர்வதேச கராத்தே போட்டிக்கு தகுதி பெற்ற மாணவர்களுக்குப் பாராட்டு விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2026 at 12:19 PM IST

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தூத்துக்குடி: மைசூரில் நடைபெற்ற தேசிய கராத்தே போட்டியில் 35 பிரிவுகளில் பதக்கங்களை வென்று, ஜப்பானில் நடைபெறவுள்ள சர்வதேச கராத்தே போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ள தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.

கர்நாடக மாநிலம் மைசூரில் கடந்த ஜூலை 25, 26 ஆகிய தேதிகளில் 29-வது அகில இந்திய ஷிட்டோ ரியூ கராத்தே சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் பங்கேற்று, தங்களது திறமையை வெளிப்படுத்தி பதக்கங்களை வென்றனர். தேசிய அளவிலான இந்த போட்டியில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டதன் மூலம், அடுத்தகட்டமாக ஜப்பானில் நடைபெறவுள்ள சர்வதேச கராத்தே போட்டிகளுக்கும் இம்மாணவர்கள் தேர்வாகியுள்ளனர்.

இதையடுத்து, சாதனை படைத்த மாணவர்களை கௌரவிக்கும் விதமாக தூத்துக்குடியில் உள்ள கராத்தே அகாடமியில் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது. தூத்துக்குடி மாவட்ட ஷிட்டோ ரியூ கராத்தே சங்க செயலாளரும், அகாடமியின் நிறுவனர் மற்றும் இயக்குநருமான மாஸ்டர் ரத்னகுமார் தலைமையில் இவ்விழா நடைபெற்றது. இதில் மாணவர்களுக்குச் சிறப்பான பயிற்சி அளித்து, தேசிய அளவிலான வெற்றிக்கு வழிகாட்டிய பயிற்சியாளர்கள் ஆனந்த், சரவணகுமார், சுபாஷ், விஷ்ணுகுமார், ராஜேஷ் ஆகியோர் விழாவில் பாராட்டப்பட்டனர்.

தொடர்ந்து, ஜப்பான் சர்வதேச போட்டிக்கான வாய்ப்பைப் பெற்ற சுஜன் குமார், ஹரி நாகராஜ், ரித்வின் கற்குவேல், மாரி முத்து மணிஷ், சாதனா, முத்துலட்சுமணன், ஏஞ்சல், விஷ்வ தேவ், சேராஃபின், சித்தார்த், பிரணவ், ஹல்லன் ரூஃபஸ், சக்தி வடிவேல் முருகன், வர்ஷர், செல்வா உள்ளிட்ட மாணவர்களுக்கு நினைவுப் பரிசுகள், பதக்கங்கள் மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழ்கள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டன.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தூத்துக்குடி மாவட்ட ஷிட்டோ ரியூ கராத்தே சங்க செயலாளர் ரத்னகுமார், "இப்போட்டியில் தூத்துக்குடியிலிருந்து 15 மாணவ, மாணவியர்கள் பங்கேற்றனர். அவர்கள் 35 பிரிவுகளில் நடைபெற்ற போட்டிகளில் தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர். குறிப்பாக, 6 வயது முதல் பல்வேறு வயது பிரிவுகளில் மாணவர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு, ஜப்பானில் நடைபெறவுள்ள சர்வதேச கராத்தே போட்டிக்குத் தேர்வு பெற்றுள்ளனர்.

மாணவர்களின் திறமையை ஊக்கப்படுத்தும் வகையிலும், அவர்களுக்கு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் இந்த பாராட்டு நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது. இதற்கு உறுதுணையாக இருந்த மாணவர்களின் பெற்றோர்கள், பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்" என்றார்.

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தொடர்ந்து மாணவர்கள் கூறுகையில், "ஜப்பான் சர்வதேச கராத்தே போட்டிக்குத் தேர்வு பெற்றது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. எங்களுக்குச் சிறப்பாகப் பயிற்சி அளித்த பயிற்சியாளர்கள், தொடர்ந்து ஆதரவளித்த பெற்றோர்களுக்கும் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஜப்பான் சென்று அங்கு நடைபெறும் போட்டியில் வெற்றி பெற்று, இந்தியாவிற்கும் தமிழகத்திற்கும் பெருமை சேர்ப்போம்" என்று நம்பிக்கையுடன் தெரிவித்துள்ளனர்.

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