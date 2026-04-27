தாமஸ் கோப்பை பேட்மிண்டன்: ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறியது இந்தியா
இந்திய அணி நாளை மறுநாள் நடைபெற இருக்கும் குரூப் நிலையின் வெற்றியாளரை தீர்மானிக்கும் ஆட்டத்தில் பலம் பொருந்திய சீனாவை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
Published : April 27, 2026 at 7:41 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய அணி 5-0 என்ற கணக்கில் வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், நடப்பு தாமஸ் கோப்பை பேட்மிண்டன் தொடரின் காலிறுதிச்சுற்றுக்கும் முன்னேறி உள்ளது.
தாமஸ் கோப்பை பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பு சீசன் டென்மார்க்கில் ஊள்ள ஹார்சென்ஸில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்றைய ஆட்டத்தில் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள முன்னாள் சாம்பியன்களான இந்திய அணியும், ஆஸ்திரேலிய அணிகளும் பலப்பரீட்சை நடத்தின. போட்டிகளின் முடிவில் இந்திய அணி 5-0 என்ற கணக்கில் ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது.
🇮🇳India 5 - 0 Australia🇦🇺
A Total Shutout 🔥
Absolute clinical precision from the Indian contingent in Round 2 of the Thomas Cup Finals 2026. Five matches played, five matches won, all in straight games 💯
📸 @badmintonphoto pic.twitter.com/Tu1rQmmwBo
போட்டி முடிவுகள்
- ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் அட்சத்திர வீரர் லக்ஷயா சென் 21-14, 21-16 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஸ்டீபன் சாம்-ஐ வீழ்த்தி அணியின் வெற்றி கணக்கை தொடங்கி வைத்திருந்தார்.
- பின்னர் மற்றொரு ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் ஆயுஷ் செட்டி 21-08, 21-06 என்ற கணக்கில் ஷ்ரே தண்ட்-யை வீழ்த்தி அணியை 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை படுத்தினர்.
- அதன்பின் நடைபெற்ற இரட்டையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி மற்றும் சிராக் ஷெட்டி ஜோடி 21-14, 21-16 என்ற செட் கணக்கில் ரிஸ்கி ஹிதாயத் மற்றும் ஜாக் யு இணையை வீழ்த்தி இந்திய அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தனர்.
- தொடர்ந்து நடைபெற்ற ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தி எச்.எஸ்.பிரனாயும், இரட்டையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் ஹரிஹரன் அம்சகருணன், எம்.ஆர்.அர்ஜுன் ஜோடியும் அபாரமாக விளையாடி வெற்றியை பதிவு செய்ததன் மூலம், இந்திய அணி 5-0 என்ற கணக்கில் ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியது.
காலிறுதியில் இந்தியா
இந்த வெற்றியின் மூலம் இத்தொடரின் காலிறுதிச்சுற்றுக்கும் இந்திய அணி முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. மேற்கொண்டு அடுத்தடுத்த வெற்றிகள் காரணமாக தொடரின் குரூப் ஏ புள்ளிப்பட்டியலில் இந்திய அணி முதலிடத்தையும் பிடித்து அசத்தியுள்ளது. அதேசமயம் நடப்பு சாம்பியன்களான சீன அணி இரண்டாம் இடத்தையும், ஆஸ்திரேலியா மற்றும் கனடா அணிகள் கடைசி இரண்டு இடங்களையும் பிடித்துள்ளன.
தனது முதல் ஆட்டத்தில் கனடாவை 4-1 என வீழ்த்திய இந்தியா, ஆஸ்திரேலியாவையும் 5-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி அசத்தியுள்ளது. மறுபக்கம் சீன அணியும், ஆஸ்திரேலியாவை 5-0 எனவும், திங்களன்று கனடாவை 4-1 எனவும் தோற்கடித்திருந்தது. இதனையடுத்து, குரூப் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் ஆட்டத்தில் பலம் பொருந்திய சீனாவை இந்திய அணி எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
கடந்த தாமஸ் கோப்பை தொடரின் போது இந்திய அணியானது காலிறுதிச்சுற்றில் சீன அணியிடம் தோல்வியை தழுவி பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டிருந்தது. ஆனால் தற்சமயம், இந்திய அணி அடுத்தடுத்து அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. இதன் காரணமாக சீனாவுக்கு எதிரான போட்டியிலும் இந்தியா வெற்றியை பதிவு செய்து, முந்தைய தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.