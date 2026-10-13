ஆசிய சதுரங்கப் போட்டியில் கலக்கிய திருப்பத்தூர் வீராங்கனை யாக்ஷினி - குவியும் பாராட்டுகள்!
ஆசிய பள்ளிகள் சதுரங்கப் போட்டியில் இந்தியாவின் சார்பில் பங்கேற்ற திருப்பத்தூர் சிறுமி யாக்ஷினி, குழு மற்றும் தனிநபர் பிரிவுகளில் மொத்தம் 4 பதக்கங்கள் (2 தங்கம், 2 வெள்ளி) வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
Published : October 13, 2026 at 6:58 PM IST
திருப்பத்தூர்: ஆசிய அளவிலான சதுரங்கப் போட்டியில் 2 தங்கம் மற்றும் 2 வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்று தாயகம் திரும்பிய திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 11 வயது சிறுமி யாக்ஷினிக்கு, மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் உள்ளிட்டோர் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம், தர்மராஜா கோவில் தெரு பகுதியில் வசிக்கும் பொன்முடி - சுகுணா தம்பதியினரின் 11 வயது மகள் யாக்ஷினி. இவர் சென்னை முகப்பேர் மேற்கு பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் 6ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். சமீபத்தில் ரஷ்யாவில் நடைபெற்ற 20ஆவது ஆசிய பள்ளிகள் சதுரங்க சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியாவின் சார்பில் யாக்ஷினி பங்கேற்றார்.
இதில் குழுக்கள் பிரிவில் நடைபெற்ற போட்டிகளில் யாக்ஷினி மற்றும் அவரது குழுவினர் 1 தங்கம் மற்றும் 1 வெள்ளிப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி அசத்தினர். அதுமட்டுமன்றி, தனிநபர் பிரிவிலும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய யாக்ஷினி, 1 தங்கம் மற்றும் 1 வெள்ளிப் பதக்கம் என வென்று சாதனை படைத்தார். இதையடுத்து தாயகம் திரும்பிய யாக்ஷினிக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் உற்சாக வரவேற்பும் அளிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், சென்னையில் இருந்து திருப்பத்தூரில் உள்ள தனது வீட்டிற்குத் திரும்பிய யாக்ஷினியை, திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் திருப்பதி மற்றும் திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் நல்லசிவம் ஆகியோர் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தனர். மேலும், ரஷ்யாவில் அவர் வென்ற பதக்கங்களை யாக்ஷினிக்கு மீண்டும் அணிவித்து, அவரது சாதனையை மாவட்டத்தின் பெருமையாகக் கொண்டாடி நன்றி பாராட்டினர்.
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சதுரங்க விளையாட்டில் அதீத ஆர்வம் கொண்ட யாக்ஷினி, ஆரம்பத்தில் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளியில் படித்து வந்தார். சதுரங்கப் போட்டிகளில் அவர் தொடர்ந்து சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வந்ததை அடுத்து, சென்னையில் உள்ள தனியார் பள்ளி நிர்வாகம், தாமாக முன்வந்து தங்களது பள்ளியில் யாக்ஷினியைச் சேர்த்து அவருக்குத் தேவையான உதவிகளைச் செய்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.