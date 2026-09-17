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சிறகடிக்கும் அஜர்பைஜான் 'ஆந்தைகள்': சபா எஃப்சி - வால்டாஸ் கூட்டணியின் கால்பந்து பயணம்!

ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிக்‌ஷன் திரைப்படத்தைக் காட்டிலும் கூடுதல் விறுவிறுப்பைக் கொடுக்கும் வால்டாஸ் டாம்ப்ராஸ்காஸ் - சபா எஃப்கே கூட்டணியின் அசுர வளர்ச்சி மற்றும் அவர்களின் பின்னணி குறித்து இந்தப் பதிவில் பார்ப்போம்.

வால்டாஸ் டாம்ப்ராஸ்காஸ்
வால்டாஸ் டாம்ப்ராஸ்காஸ் (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 9:00 AM IST

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BY- பாரதிகண்ணன் மணி

உலக அரங்கில் கால்பந்து விளையாட்டு பல விசித்திரமான மற்றும் வியக்கத்தக்க வெற்றிக் கதைகளைக் கண்டிருக்கிறது. ஆனால், அஜர்பைஜான் நாட்டின் பாகு நகரைத் தலைமையிடமாகக் கொண்ட ஒரு கால்பந்து கிளப், 'சாம்பியன்ஸ் லீக்' போன்ற உலகத்தரம் வாய்ந்த தொடரில் பங்கேற்கும் என்று தற்போதைய கால்பந்து ரசிகர்கள் கனவிலும் நினைத்துப் பார்த்திருக்க மாட்டார்கள்.

கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு சாபா எஃப்.கே. (Sabah FK) என்ற பெயரில் தொடங்கப்பட்ட அந்த அஜர்பைஜான் கால்பந்து கிளப்பும், அதன் தற்போதைய பயிற்சியாளரான வால்டாஸ் டாம்ப்ராஸ்காஸ் (Valdas Dambrauskas) ஆகியோரும் இணைந்து படைத்திருக்கும் இந்தச் சாதனை கூட்டணி, ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிக்‌ஷன் திரைப்படத்தைக் காட்டிலும் கூடுதல் விறுவிறுப்பைத் தருகிறது.

வினாடி-வினா மேடை

தற்போது சபா எஃப்.கே. (Sabah FK) அணியின் பயிற்சியாளராக இருக்கும் வால்டாஸ் டாம்ப்ராஸ்காஸின் வாழ்க்கை வரலாறு, கால்பந்து ரசிகர்களுக்கு ஒரு சிறந்த உத்வேகம் அளிக்கும் கதையாகும். ஏனெனில், இன்று உலகெங்கிலும் உள்ள பெரும்பாலான கால்பந்து கிளப்களின் மேலாளர்கள் முன்னாள் தொழில்முறை கால்பந்து வீரர்களாகவே இருக்கின்றனர். ஆனால், இந்த வால்டாஸ் ஒரு சாதாரண பொறியியல் மாணவராகவும், துப்புரவுப் பணியாளராகவும், கைவினைப் பொருட்களைத் தயாரிப்பவராகவும் தன் வாழ்க்கையைத் தொடங்கியவர்.

வால்டாஸ் டாம்ப்ராஸ்காஸ்
வால்டாஸ் டாம்ப்ராஸ்காஸ் (AFP)

மனித வாழ்க்கையில் 'அதிர்ஷ்டம்' என்ற வார்த்தையை நம்பாதவர்கள் யாராவது இருந்தால், அவர்கள் வால்டாஸின் கதையைக் கேட்டால் நிச்சயம் தங்கள் முடிவை மாற்றிக்கொள்வார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு திருப்புமுனை நிகழ்வுதான் கடந்த 2002ஆம் ஆண்டு நடைபெற்றது. ஆம், அந்த ஆண்டில் லிதுவேனியாவில் ஒளிபரப்பான ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி, வால்டாஸின் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையையும் தலைகீழாக மாற்றிப்போட்டது.

நாம் தமிழில் பார்த்த 'நீங்களும் வெல்லலாம் ஒரு கோடி' நிகழ்ச்சியைப் போல, அப்போது லிதுவேனியாவில் நடத்தப்பட்ட 'யார் கோடீஸ்வரர் ஆக விரும்புகிறார்கள்?' (Who Wants to Be a Millionaire?) என்ற வினாடி-வினா நிகழ்ச்சியில் வால்டாஸ் பங்கேற்றார். அந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பாக விளையாடிய அவர், 4,000 லித்துவேனியன் லிட்டாக்களை வென்றார். அதன் அப்போதைய மதிப்பு சுமார் 725 யூரோக்கள் மற்றும் 1,200 டாலர்கள் ஆகும்.

இந்த இடத்தில் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி எழலாம்; இவ்வளவு குறைந்த தொகை எப்படி அவரது வாழ்க்கையை மாற்றியமைக்க முடியும்? என்று. ஆனால், அங்குதான் அவருடைய வரலாறே ஒளிந்துள்ளது. பொதுவாக, அதிர்ஷ்டத்தின் மூலம் எதிர்பாராமல் கிடைக்கும் பணத்தை பலரும் தங்களுக்குப் பிடித்த ஆடம்பரச் செலவுகளுக்கே பயன்படுத்துவர். ஆனால் வால்டாஸ், சற்று வித்தியாசமாக அப்பணத்தில், இங்கிலாந்து சென்று கால்பந்து பயிற்சிப் படிப்பு மற்றும் விளையாட்டு அறிவியல் (Sports Science) படிக்க முதலீடு செய்தார்.

லண்டன் பயணமும் வாழ்க்கை மாற்றமும்

அதன்படி, லண்டனுக்கு இடம்பெயர்ந்த வால்டாஸ், அங்கு ஆரம்பத்தில் பகுதிநேர வேலைகளைச் செய்துகொண்டே உள்ளூர் அளவிலான சிறிய கிளப்களில் பணியாற்றினார். அங்கு தொடங்கிய அவருடைய கடின உழைப்பு படிப்படியாக உயர்ந்து, ஒரு கட்டத்தில் அவரை புகழ்பெற்ற மான்செஸ்டர் யுனைடெட் சாக்கர் பள்ளி (Manchester United Soccer School) வரை அழைத்துச் சென்றது. அங்கிருந்து அவரது கால்பந்து வாழ்க்கை அடுத்த கட்டத்தை நோக்கிப் பயணிக்கத் தொடங்கியது.

வால்டாஸ் டாம்ப்ராஸ்காஸ்
வால்டாஸ் டாம்ப்ராஸ்காஸ் - சபா எஃப்கே (AFP)

அதன்பின் மீண்டும் தனது சொந்த நாடான லிதுவேனியாவிற்குத் திரும்பிய அவர், அங்குள்ள ஜால்கிரீஸ் (Zalgiris) அணியின் பயிற்சியாளராகப் பொறுப்பேற்றார். அதனைத் தொடர்ந்து, பல்கேரியாவின் லுடோகோரேட்ஸ் (Ludogorets), சைப்ரஸின் ஓமோனியா (Omonoia ) மற்றும் குரோஷியாவின் ஹைடுக் ஸ்ப்ளிட் (Hajduk Split) எனப் பல்வேறு ஐரோப்பிய கிளப் அணிகளிலும் தலைமைப் பயிற்சியாளராகச் செயல்பட்டுத் தனது அசாத்திய திறமையை உலகறியச் செய்தார்.மேலும், அவர் பயிற்சியளித்த அணிகள் அனைத்தும் பல்வேறு உள்நாட்டுத் தொடர்களில் வெற்றிகளைக் குவித்து, பல சாம்பியன் பட்டங்களையும் வென்று சாதனை படைத்தன.

சபா எஃப்.கே. கூட்டணி

ஐரோப்பா முழுவதும் வால்டாஸின் புகழ் பரவிய நிலையில், அஜர்பைஜானிலும் அவரது பெயர் முணுமுணுக்கத் தொடங்கியது. குறிப்பாக, தொடங்கப்பட்டு 10 ஆண்டுகளைக்கூட நிறைவு செய்யாத சபா எஃப்.கே. (Sabah FK) அணியானது, வால்டாஸைத் தங்களது பயிற்சியாளராக ஒப்பந்தம் செய்ய வேண்டும் என்று இரண்டு ஆண்டுகளாகத் திட்டமிட்டது. இறுதியில், கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் அதற்கான முயற்சியில் வெற்றியும் கண்டது. அதன்படி, வால்டாஸ் டாம்ப்ராஸ்காஸ் சபா அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டார்.

அவர் சபா அணியில் இணைந்த சிறிது காலத்திலேயே அந்த அணியில் நிகழ்ந்த மாற்றங்கள் அசாத்தியமானவை. ஏனெனில், அஜர்பைஜான் பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடரில் சபா அணி பின்தங்கியிருந்த நிலையில், வால்டாஸ் பயிற்சியாளராகப் பொறுப்பேற்ற தனது முதல் சீசனிலேயே (2025/26) சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தார். அந்த அணியின் வெற்றி வெறும் லீக் கோப்பையோடு மட்டும் நின்றுவிடாமல், அஜர்பைஜான் கோப்பையையும் (Azerbaijan Cup) வென்று, ஒரே சீசனில் இரண்டு உள்நாட்டுத் தொடர்களிலும் சாம்பியனாகி 'டொமஸ்டிக் டபுள்' சாதனையைப் படைத்தது.

வால்டாஸ் டாம்ப்ராஸ்காஸ்
சபா எஃப்கே கால்பந்து அணி (AFP)

சாமியன்ஸ் லீக் என்ட்ரி

வால்டாஸ் டாம்ப்ராஸ்காஸின் சபா அணி தனிநபர் திறமைகளை மட்டுமே நம்பியிருக்கும் அணி அல்ல. அவர் தனது அணியை மிகத் தெளிவான, மீண்டும் மீண்டும் செயல்படுத்தக்கூடிய கூட்டு உத்திகளின் கீழ் கட்டமைத்தார். இதன் மூலம், சபா அணி டிஃபென்ஸில் மிக வலிமையான அணியாகத் திகழ்ந்தது. அதற்காக அட்டாகிங் ஆட்டத்திலும் அவர்கள் சலித்தவர்கள் அல்ல; மின்னல் வேகத்தில் 'கவுண்டர் அட்டாக்' செய்து கோலடிப்பதிலும் வல்லவர்களாக இருந்தனர்.

'ஆந்தை'-யை அதிகாரப்பூர்வச் சின்னமாகக்கொண்ட சபா எஃப்.கே. அணி, சாம்பியன்ஸ் லீக் தகுதிச்சுற்றுப் பயணத்தில் யாரும் எதிர்பார்க்காத விஸ்வரூபத்தை எடுத்தது. குறிப்பாக, இஸ்ரேலின் ஹப்போயல் பீர் ஷேவா (Hapoel Beer Sheva) அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற பிளே-ஆஃப் சுற்றின் இரண்டாவது லெக் போட்டி ரசிகர்களுக்கு ஒரு மறக்க முடியாத விருந்தாக அமைந்தது. முதல் போட்டியில் 2-1 எனப் பின்தங்கியிருந்த சபா அணி, இரண்டாவது போட்டியின் 90ஆவது நிமிடம் வரை ஒட்டுமொத்தக் கோல் கணக்கில் 4-3 எனத் தோற்கும் நிலையில் இருந்தது.

வால்டாஸ் டாம்ப்ராஸ்காஸ்
சபா எஃப்.கே - மான்செஸ்டர் யுனைடெட் (AP)

ஆனால், ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரத்தில் (90+4' நிமிடம்) சபா அணி ஒரு கோல் அடித்து, ஆட்டத்தை கூடுதல் நேரத்திற்கு எடுத்துச் சென்றார். பின்னர் கூடுதல் நேரத்திலும் அதிரடியைத் தொடர்ந்த சபா அணி, அடுத்தடுத்து இரண்டு கோல்களைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், அந்தப் போட்டியை 5-2 என்ற கணக்கில் வென்றது. இதன் மூலம், இரண்டு போட்டிகளின் ஒட்டுமொத்த கோல் கணக்கில் 6-4 என்ற முன்னிலையுடன், சபா எஃப்.கே. தனது கிளப் வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக சாம்பியன்ஸ் லீக் சுற்றுக்கு முன்னேறி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்தது.

சாம்பியன்ஸ் லீக் அத்தியாயம்

இதையடுத்து, யுஇஎஃப்ஏ சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரின் லீக் சுற்றில், உலகின் முன்னணி கால்பந்து கிளப்களான பார்சிலோனா, மான்செஸ்டர் யுனைடெட் உள்ளிட்ட பலம்பொருந்திய அணிகளுக்கு எதிராகச் சபா எஃப்.கே. அணி தனது வரலாற்றுப் பயணத்தைத் தொடங்கியுள்ளது. இதில் சமீபத்தில், இங்கிலாந்தின் புகழ்பெற்ற ஓல்ட் டிராஃபோர்ட் மைதானத்தில், மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணிக்கு எதிராகச் சபா அணி தனது வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சாம்பியன்ஸ் லீக் அறிமுக போட்டியில் விளையாடியது.

அப்போட்டியில் 4-0 என்ற கணக்கில் சபா அணி தோல்வியைத் தழுவினாலும், உலக கால்பந்து ரசிகர்களை வாயடைக்கச் செய்யும் ஒரு தனித்துவமான சாதனையைப் படைத்து வரலாற்றில் இடம்பிடித்தது. அதன்படி, அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் வால்டாஸ் டாம்ப்ராஸ்காஸ், இப்போட்டிக்கான தொடக்க லெவனில் 11 வெவ்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த வீரர்களைக் களமிறக்கினார்.

வால்டாஸ் டாம்ப்ராஸ்காஸ்
சாம்பியன்ஸ் லீக் (AP)
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இதன் மூலம், சாம்பியன்ஸ் லீக் வரலாற்றிலேயே தனது அறிமுகப் போட்டியில் 11 வெவ்வேறு நாட்டு வீரர்களுடன் களமிறங்கிய முதல் கிளப் என்ற அசாத்திய சாதனையுடன் சபா எஃப்.கே. தன் பயணத்தைத் தொடங்கியுள்ளது. வால்டாஸ் டாம்ப்ராஸ்காஸ் மற்றும் சபா எஃப்சி கூட்டணியின் இந்த அசாத்தியப் பயணம் வெறும் கால்பந்து வெற்றிகளைப் பற்றியது மட்டுமல்ல, இது விடாமுயற்சி, கனவு மற்றும் கடின உழைப்பு ஆகியவற்றின் கூட்டு வடிவமாகும்.

வினாடி-வினா மேடையில் கிடைத்த சிறு தொகையைக் கொண்டு, தன் லட்சியத்தை நோக்கிப் பயணித்த ஒருவர், இன்று உலக கால்பந்து அரங்கில் தனது அணியை வழிநடத்திச் சென்றுள்ளார். அவரது துணையுடன் அஜர்பைஜானின் 'ஆந்தைகள்' சபா எஃப்.கே அணி உலக அரங்கில் சிறகடித்துப் பறக்கத் தொடங்கியுள்ள இந்த வரலாறு, எந்தவொரு சிறிய கிளப்பும் உலகின் மிக உயர்ந்த சிகரத்தைத் தொட முடியும் என்பதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக மாறிவுள்ளது.

TAGGED:

வால்டாஸ் டாம்ப்ராஸ்காஸ்
யுஇஎஃப்ஏ சாம்பியன்ஸ் லீக்
அஜர்பைஜான் பிரீமியர் லீக்
சபா எஃப்கே கால்பந்து அணி
SABAH FC UNDER VALDAS DAMBRAUSKAS

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