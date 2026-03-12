'புன்னகை மாறா போர்வீரன்': நாடே போற்றும் உலக கோப்பை சாம்பியன் சஞ்சு சாம்சன்
நியூசிலாந்து தொடருக்கு பிறகு தன்னுடைய கனவுகள் சிதைந்து விட்டதாக கூறிய வீரன், இன்று நாடே போற்றும் உலகக் கோப்பை நாயகனாக மாறிய சஞ்சு சாம்சனின் சாதனை பயனத்தை விவரிக்கிறது இந்த தொகுப்பு...
Published : March 12, 2026 at 3:00 PM IST
ஹைதராபாத்: தன் மீதான விமர்சனங்கள் எல்லை மீறிய போதும், அணியில் வாய்ப்பு தொடர்ச்சியாக மறுக்கப்பட்ட நேரங்களிலும் சஞ்சு சாம்சன் காட்டிய அந்தப் பொறுமையும், புன்னகையும் இன்று அவருக்கு மிகப் பெரிய வெற்றியைத் தேடித் தந்துள்ளன.
கடந்த ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்க தொடர் முடிந்த கையோடு இந்திய அணி 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்காக தயாராகி வந்தது. அப்போது, டிசம்பர் 20 ஆம் தேதி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் 15 பேர் அடங்கிய இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டது. இதில் கேப்டனாக சூர்யகுமார் யாதவ் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்.
அதே சமயம் அதுவரை அணியின் துணை கேப்டனாக செயல்பட்டு வந்த ஷுப்மன் கில் அதிரடியாக நீக்கப்பட்டதுடன், அக்ஸர் படேலுக்கு துணை கேப்டன் பதவி வழங்கி பிசிசிஐ அதிரடி காட்டி இருந்தது. ஷுப்மன் கில்லின் நீக்கம் காரணமாக சஞ்சு சாம்சனை அணியின் தொடக்க வீரராக களமிறக்கும் திட்டத்தையும் பிசிசிஐ தீட்டியது. இதன் காரணமாக சஞ்சு சாம்சன் மீதான எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்தன.
உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி பெரும்பாலான போட்டிகளை இந்தியாவில் மட்டுமே விளையாட இருந்ததால், தொடருக்கு தயாராகும் வகையில் நியூசிலாந்து அணியுடன் 5 போட்டிகளை உள்ளடக்கிய டி20 தொடரில் விளையாடியது. இந்த தொடரில் அணியின் தொடக்க வீரர்களாக சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா வாய்ப்பை பெற்றனர்.
சஞ்சுவின் சரிவும், இஷானின் எழுச்சியும்
ஆனால் இந்த தொடரில் ஒரு பக்கம் அபிஷேக் சர்மா வழக்கம் போல் தனது அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுதியதுடன் ரன்களையும் குவித்து வந்தார். ஆனால் மறுபக்கம் ரசிகர்களால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட சஞ்சு சாம்சனின் நிலை வேறாக இருந்தது. ஏனெனில் முதல் ஆட்டத்தை அதிரடியாக தொடங்கிய சாம்சன் 19 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்த போட்டி 6 ரன்களிலும், மூன்றாவது ஆட்டத்தில் முதல் பந்திலேயே டக் அவுட் என விக்கெட்டை இழந்தார்.
அதே சமயம் யாரும் எதிர்பாராத வரவாக இந்திய அணியில் இடம் பிடித்த இஷான் கிஷன் தனது முரட்டுத்தனமான ஃபார்மின் மூலம் எதிரணியை துவம்சம் செய்தார். குறிப்பாக முதல் ஆட்டத்தில் 8 ரன்களுடன் நடையை கட்டிய இஷான் கிஷன், அடுத்த போட்டியில் அரை சதம் கடந்தும், மூன்றாவது ஆட்டத்தில் அதிரடியாக விளையாடி 28 ரன்களையும் சேர்த்தார். இதனால் அப்போதே சஞ்சு சாம்சனுக்கு கூடுதல் அழுத்தம் ஏற்பட்டது.
பிறகு கடைசி இரண்டு போட்டிகளிலும் அதே அழுத்ததுடன் களமிறங்கிய சஞ்சு சாம்சன் மீண்டும் சோபிக்க தவறினார். அவர் தொடர் முழுவதும் விளையாடி மொத்தமே 46 ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருந்தார். மறுபுறம் இஷான் கிஷன் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தை பதிவு செய்ததன் காரணமாக அணியில் தனக்கான இடத்தை தக்க வைத்து கொண்டார். அப்போது சமூக வலைதளங்களில் 'சஞ்சு சாம்சனின் கதை முடிந்து விட்டது', 'ஓய்வை அறிவிக்கிறாரா சஞ்சு?' போன்ற ஹேஷ்டேக்குகளும் டிரெண்டிங்கில் வலம் வந்தன.
அபிஷேக்கின் ஃபார்ம்
அதற்கேற்றார் போல், டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான பயிற்சி ஆட்டத்திலும் சஞ்சு சாம்சன் அணியின் பிளேயிங் லெவனில் இருந்து புறக்கணிக்கப்பட்டு, இஷான் கிஷனுக்கு தொடக்க வீரர் பதவியுடன் விக்கெட் கீப்பர் அந்தஸ்தும் வழங்கப்பட்டது. மறுபக்கம் சஞ்சு சாம்சன் மீண்டும் ஒரு உலகக் கோப்பை தொடரில் ‘வாட்டர் பாயாக’ பயணத்தை தொடர ஆயத்தமானார்.
பிப்ரவரி 7. இந்தியா தனது முதல் லீக் போட்டியில் அமெரிக்க அணியை எதிர்கொண்டது. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய இந்திய அணியில் அதிரடி தொடக்க வீரரான அபிஷேக் சர்மா ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்தார். ஆனால் அப்போதைய இந்திய ரசிகர்கள் ‘யானைக்கும் அடி சருக்கும்’, ‘வீரனுக்கும் தோல்வி இருக்கும்’ என்பது போன்ற கருத்துகளை கூறி அபிஷேக்கிற்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர்.
ஆனால் இந்த டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்திய அணி எதிர்கொள்ள போகும் டாப் ஆர்டர் சரிவுக்கான ஆரம்ப புள்ளி அது என்பதை யாரும் அறிந்திருக்கவில்லை. காரணம், அபிஷேக் சர்மா தான் விளையாடிய முதல் மூன்று லீக் ஆட்டங்களிலும் ரன்கள் ஏதுமின்றி டக் அவுட்டானார். இதற்கிடையே அவர் உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்டார்.
சஞ்சுவின் முதல் உலக கோப்பை போட்டி
இதனால் சஞ்சுவுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை பிளேயிங் லெவனில் விளையாடும் வாய்ப்பானது கிடைத்தது. ஏப்ரல் 12 ஆம் தேதி டெல்லியில் நடைபெற்ற நமீபியாவுக்கு எதிரான போட்டி அது. அதில் அணியின் தொடக்க வீரராக களமிறங்கிய சஞ்சு சாம்சன், தனது முதல் உலகக் கோப்பை ரன்னை சிக்ஸர் மூலம் பெற்றிருந்தார். இதனால் அன்றைய ஆட்டத்தில் சஞ்சு சரவெடியாக வெடிப்பார் என்று காத்திருந்த ரசிகர்களுக்கு மீண்டும் ஒருமுறை ஏமாற்றமே மிஞ்சியது.
அந்த போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் 8 பந்துகளில் ஒரு பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்களை விளாசிய கையோடு விக்கெட்டை இழந்திருந்தார். இதனால் மீண்டும் அவர் மீதான விமர்சனங்கள் அதிகரிக்க தொடங்கியதுடன், பலரும் சஞ்சு சாம்சனின் பேட்டிங் ஃபார்ம் குறித்த விவாதித்தும், சமூக வலைதளங்களில் கேள்விக்கணைகளால் துளைத்தெடுத்தும் வந்தனர்.
டாப் ஆர்டரின் சொதப்பல்கள்
அதன் பின், மீண்டும் பிளேயிங் லெவனில் இருந்து சஞ்சு சாம்சன் நீக்கப்பட்டார். இஷான் கிஷனுடம் அபிஷேக் சர்மா மீண்டும் தொடக்க வீரராக களமிறங்கினார். ஆனால் இந்திய அணியின் டாப் ஆர்டர் சொதப்பல்கள் தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருந்தன. அதன் பயன், லீக் சுற்று முடிவில் இந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் மிக குறைந்த சராசரி கொண்ட தொடக்க ஜோடி என்ற பெயரையும் இந்தியா பெற்றிருந்தது.
சூப்பர் 8 தோல்வி
இருப்பினும் இந்திய அணி தங்களின் தொடக்க வீரர்களை மாற்றுவது குறித்து சிறிதும் சிந்திக்கவில்லை. ஏனெனில் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் சொதப்பிய நிலையிலும், லீக் சுற்றின் அனைத்து போட்டிகளிலும் இந்தியா வெற்றியை பதிவு செய்து ராஜநடையும் சூப்பர் 8 சுற்றுக்குள் நுழைந்திருந்தது. மேலும் நெதர்லாந்துக்கு எதிரான வெற்றிக்குப் பிறகு செய்தியாளர் சந்திப்பில் கூட அணியின் டாப் ஆர்டர் பேட்டிங் குறித்த கேள்விகளை கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவிடம் எழுப்பட்டிருந்தது.
ஆனால் அந்த சமயத்தில் சூர்யகுமார் வழங்கிய பதில், ஒட்டு மொத்த இந்திய ரசிகர்களை கோபத்தில் ஆழ்த்தியது என்று தான் கூற வேண்டும். ஏனெனில் அவர் ஒரு புன்னகையுடன், "அப்படின்னா அபிஷேக் ஷர்மாவிற்கு பதிலா அவரை விளையாடச் சொல்றீங்களா?" என்று கேள்வி எழுப்பினார். இல்லையெனில் மூன்றாம் வரிசையில் விளையாட வைக்கலாமே? என்று அடுத்த கேள்விக்கு, நக்கலாக சிரித்தபடி, "அப்போ திலக் வர்மாவிற்கு பதிலா விளையாட வைக்கலாமா?" என்று பதிலளித்தார். இது அவரது ஓவர் கான்பிடன்ஸை காட்டுவதாகவும், அவர் ஒருசாரராக போசுவதாகவும் விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டார்.
பின்னர் சூப்பர் 8 சுற்று ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவுடன் முதல் போட்டியை எதிர்கொண்டது இந்திய அணி. அப்போது தான் இந்திய அணியின் முக்கிய பிரச்சனை குறித்த அபாய மணியும் அடிக்கப்பட்டது. ஏனெனில் பார்ட் டைம் ஸ்பின்னர் என்றழைக்கப்படும் ஐடன் மார்க்ரமுக்கு எதிராக கூட இந்திய அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் சோபிக்க தவறி விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். விளைவு... சூப்பர் 8 சுற்றில் இந்திய அணி தோல்வியை சந்தித்ததுடன், அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பும் கடினமாகி இருந்தது.
சஞ்சுவுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு
அந்த தோல்வி காரணமாக இந்திய அணி பெரும் விமர்சனங்களை எதிர் கொண்டிருந்தது. அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் வென்றால் மட்டுமே இந்திய அணியால் அரையிறுதி செல்ல முடியும் என்ற நிலை. அப்போது அணி நிர்வாகம் மீண்டும் சஞ்சு சாம்சனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வழங்க முன் வந்தது. ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான போட்டியில் மீண்டும் விக்கெட் கீப்பர் தொடக்க வீரர் என்ற பெயருடன் சஞ்சு சாம்சன் விளையாடினார்.
அந்த போட்டி சஞ்சு சாம்சன் 15 பந்துகளில் ஒரு பவுண்டரி மற்றும் 2 சிக்ஸர்களை விளாசி விக்கெட்டை இழந்திருந்தார். ஆனால் அன்றைய தினம் அவர் மீது விமர்சனங்கள் எழவில்லை. மாறாக பாராட்டுகள் மட்டுமே குவிந்தன. ஏனெனில் அவர் கொடுத்த அந்தவொரு தொடக்கம் இந்திய அணி 250 ரன்களை கடக்க உதவியதுடன், டாப் ஆர்டர் மீதிருந்த அழுத்தத்தையும் முழுவதுமாக அகற்றி இருந்தது. இதனால் அந்த போட்டியில் இந்திய அணி அபார வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன் ரன் ரேட்டையும் சரி செய்திருந்தது.
சஞ்சு சாம்சனின் கம்பேக்
பிறகென்ன... சஞ்சு சாம்சனின் சம்பவங்களுக்கான தொடக்க புள்ளியாகவும் அந்த போட்டி அமைந்திருந்தது. அதன் பின் இந்திய அணி வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான ஒரு விரிச்சுவல் காலிறுதி ஆட்டத்தில் மோதியது. அதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 195 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நிர்ணயித்தது. இது இந்திய அணி ரசிகர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுக்கும் இலக்காகவும் அமைந்தது.
ஏனெனில் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் இந்திய அணி ஒருபோது 190 ரன்கள் என்ற இலக்கை எட்டியதில்லை என்பது தான் அந்த அச்சத்திற்கு காரணமாக அமைந்திருந்தது. அதற்கேற்ப, அணியின் நட்சத்திர வீரர்கள் அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ் உள்ளிட்டோர் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர்.
ஆனால் மறுமுனையில் தனக்கான சரியான நாள் இது என்பதை புரிந்த கொண்ட சஞ்சு சாம்சன் தன்னுடையை ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த தொடங்கினார். இந்த போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் அரை சதம் கடந்ததுடன், இறுதி வரை ஆட்டமிழக்காமல் 97 ரன்களை அடித்து அணியை தனி ஒருவனாக அரையிறுதிக்கு அழைத்து சென்றார். இதன் மூலம் அவருக்கு ஆட்ட நாயகன் விருதும் வழங்கப்பட்டது.
இந்த இன்னிங்ஸை ரசிகர்கள் வேறு ஒரு கோணத்தில் பார்க்க தொடங்கினர். ஏனெனில் வழக்கமாக சஞ்சு சாம்சன் அதிரடியாக விளையாடினால் அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் சொதப்பிவிடுவார் என்ற சிந்தனை ரசிகர்களிடம் இருந்தது. ஆனால் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான சஞ்சுவின் ஆட்டம், அவர் பந்துகளை எதிர்கொண்ட விதம், ஷாட் தேர்வு என ஒரு சேர முழுமையான கிரிக்கெட் ஜாம்பவானை போல இருந்தது. அதுவும் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகள் விழுந்த சமயத்திலும் அவர் ரன் வேகத்தை கட்டுப்படுத்திய விதம் அவர் மீது ஒரு புது நம்பிக்கையை ரசிகர்களிடம் கொடுத்திருந்தது.
உலக கோப்பை நாயகன்
பிறகென்னா? எப்போதும் தம்மை வசைபாடும் ரசிகர்கள் இப்போது வாழ்த்துகளை வாரி வழங்கி வந்தது சஞ்சு சாம்சனுக்கு புது உத்வேகத்தை அளித்தது. விளைவு... இங்கிலாந்துக்கு எதிராகவும் ஒரு சரவெடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 42 பந்துகளில் 89 ரன்களை குவித்து அணியை வெற்றி பெற செய்ததுடன் ஆட்ட நாயகன் விருதையும் வென்றார்.
அதனைத் தொடர்ந்து அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியிலும் அபாரமாக விளையாடிய சஞ்சு சாம்சன் 46 பந்துகளில் 89 ரன்களை விளாசி இமாலய இலக்கை நிர்ணயிக்க உதவினார். இதன் மூலம் இந்திய அணியும் சொந்த மண்ணில் டி20 உலகக் கோப்பை பட்டத்தை வென்றதுடன், மூன்றாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி சாதனை படைத்தது. மேலும் தொடரின் ஆரம்பத்தில் பிளேயிங் லெவனில் கூட சேர்க்கப்படாத சஞ்சு சாம்சன், இறுதியில் தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்று சாதித்தார்.
சஞ்சு சாம்சனின் சாதனைகள்
- ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் தொடர் நாயகன் விருதை வென்ற ஒரே விக்கெட் கீப்பர்
- ஒரு டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்தியாவுக்காக அதிக ரன்கள் (321) அடித்த வீரர்
- ஒரு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக சிக்ஸர்களை (24) அடித்த வீரர்
- டி20 உலகக் கோப்பை நாக் அவுட் போட்டிகளில் அதிக ரன்களை (178) அடித்த வீரர்
- டி20 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் அதிக ரன் (89) அடித்த வீரர்
- ஐசிசி தொடரிகள் அதிக ஆட்ட நாயகன் விருதை வாங்கிய இந்திய விக்கெட் கீப்பர்
- டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் முதல் ஓவரில் அதிக சிக்ஸர்களை அடித்த வீரர்
- டி20 உலகக் கோப்பையில் தொடர்ச்சியாக 80+ ரன்களை குவித்த ஒரே வீரர் என அடுக்கடுக்கான சாதனைகளையும் குவித்துள்ளார்.
சஞ்சுவின் வார்த்தைகள்
டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் முடிந்த பின் அவர் அளித்த ஒரு பேட்டியில், "நியூசிலாந்து தொடருக்குப் பிறகு, என் கனவுகள் சிதைந்துவிட்டதாக நினைத்தேன். அதன் பின் என்னால் சரியாக பேட்டிங் செய்ய முடியாமல் போனது. அப்போது எனக்கு கிடைத்த வாய்ப்புகளை நான் தவறவிட்டேன் என்று புரிந்து கொண்டேன். அந்த நேரத்தில் மிகவும் மனவேதனை அடைந்திருந்தேன்" என்றும் கூறி இருந்தார்.
அதன் பின் தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்புகளை சரியாக பயன்படுத்திய சஞ்சு சாம்சன் அபாரமாக விளையாடி தன் மீதான விமர்சனங்களையும் துடைத்தெறிந்தார். மேலும் அவர் கூறுகையில், "நேர்மையாக கூற வேண்டும் எனில், அணியில் உள்ள சக வீரர்களுடன் போட்டி போட எனக்கு விருப்பம் இல்லை. நாங்கள் அனைவரும் ஒரே காரணத்திற்காக விளையாடும் போது, என்னுடைய சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று மட்டுமே எண்ணினேன்" என்றார்.
இதையும் படிங்க
புன்னகை மாறா போர்வீரன்
மேலும் "நியூசிலாந்து தொடரின் போது, 'நான் அணியில் இருக்கேனா? இல்லையா? என்ற கேள்விகள் இருந்தன. மேலும் அணியில் இடத்தை தக்க வைக்க விளையாடும் போது என்னால் சிறப்பாக விளையாட முடியவில்லை. ஆனால் உலகக் கோப்பை தொடரில் வாய்ப்பு கிடைத்த போது நாங்கள் ஒன்றாக போராடி, வெற்றியையும் பெற்றது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது" என்று சக அணி வீரர்களையும் விட்டுக் கொடுக்காமல் பேசியது ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தி இருந்தது.
நியூசிலாந்து தொடருக்கு பின் தன் மீது எழுந்த அனைத்து விமர்சனங்களுக்கும் அவரது இந்த வார்த்தைகள் சிறந்த பதிலடியை கொடுத்திருக்கும். தன் மீதான விமர்சனங்கள் எல்லை மீறிய போதும், அணியில் வாய்ப்பு தொடர்ச்சியாக மறுக்கப்பட்ட நேரங்களிலும் அவர் காட்டிய அந்தப் பொறுமையும், புன்னகையும் இன்று அவருக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியைத் தேடித்தந்துள்ளன.
சஞ்சு சேட்டா உண்மையாலுமே நீ ஒரு சளைக்காத போர் வீரன் தான்..அடிபொழி, இது நங்களோட விஜயம்..!