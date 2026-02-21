ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: இந்தியா vs பாகிஸ்தான் மீண்டும் போட்டி - வாய்ப்புகள் என்ன?

டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் மீண்டும் மோதுவதற்கான் வாய்ப்புகள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

இந்தியா vs பாகிஸ்தான்
இந்தியா vs பாகிஸ்தான் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 21, 2026 at 3:52 PM IST

3 Min Read
அஹமதாபாத்: ஐசிசி தொடர் என்றாலே அதில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையே நடைபெறும் போட்டியின் மீது கூடுதல் எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். ஏனெனில் இரு நாடுகளுக்கு இடையே உள்ள எல்லை பிரச்சனை மற்றும் அரசியல் அழுத்தங்கள் காரணமாக, ஒவ்வொரு முறையும் இந்த இரண்டு அணிகள் மோதும் போட்டியை காண ஏராளமான ரசிகர்கள் காத்திருப்பதை வழக்கமாக வைத்துள்ளனர்.

அதிலும் தற்போது பெஹல்காம் தாக்குதலுக்கு பிறகு இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான போர் பதற்றம் அதிகரித்ததன் விளைவு கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் எதிரொலித்து வருகிறது. ஏனெனில் அதன்பின் இவ்விரு அணிகளும் மோதும் போட்டிகளில் இந்திய வீரர்கள் பாகிஸ்தானுடன் கை குலுக்குவதை தவிர்த்து வருகின்றன. அது ஆசிய கோப்பை தொடங்கி தற்சயம் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரையிலும் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது.

அதிலும் நடைபெற்று வரும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய அணி அபாரமான வெற்றியைப் பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. மேலும் இந்த போட்டியானது 16 கோடி பார்வைகளை கடந்து சாதனை படைத்த நிலையில், இந்த தொடரில் மீண்டும் இந்த இரு அணிகளும் மோதும் வாய்ப்பு உள்ளதா என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றன.

ஏனெனில் இவ்விரு அணிகளும் லீக் சுற்றில் ஒரே குரூப்பில் இடம் பிடித்ததன் காரணமாக, அவர்கள் மோதும் வாய்ப்பானது கிடைத்தது. ஆனால் தற்சமயம் சூப்பர் 8 சுற்றில் இரு அணிகளும் வெவ்வேறு குரூப்-களில் இடம் பிடித்துள்ளன. இதனால், இந்த சூப்பர் 8 சுற்றில் இவ்விரு அணிகளும் நேருக்கு நேர் மோதும் வாய்ப்பானது இல்லை என்பது உறுதியாகியுள்ளது.

இந்தியா vs பாகிஸ்தான் போட்டி மீண்டும் நடக்குமா?

ஒருவேளை நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் மீண்டும் மோத வேண்டும் எனில், அதற்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு மட்டுமே உள்ளது. அது, இரு அணிகளும் அரையிறுதி அல்லது இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேற வேண்டும் என்பது மட்டும் தான். ஏனெனில் இரு அணிகளும் சூப்பர் 8 சுற்றில் வெவ்வொரு குழுவில் இடம் பிடித்து விளையாடி வருகின்றன.

அதன் காரணமாக குழு ஒன்றில் இடம் பிடித்துள்ள இந்திய அணி முதலிடத்தையும், குரூப் இரண்டில் இடம் பிடித்துள்ள பாகிஸ்தான் இரண்டாம் இடத்தையும் பிடுத்தால் மட்டுமே அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இரு அணிகளும் மோதும் வாய்ப்பு உருவாகும். ஒருவேளை அது நடக்காத பட்சத்தில், இரு அணிகளும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறினால் மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதும் வாய்ப்பை பெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சூப்பர் 8 போட்டிகளில் பாகிஸ்தானின் சவால்கள்

சூப்பர் 8 சுற்றில் குரூப் 2-ல் இடம் பிடித்துள்ள பாகிஸ்தான் அணியானது இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து மற்றும் இலங்கை போன்ற வலுவான அணிகளை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இதில் முதல் போட்டியில் நியூசிலாந்தை எதிர்கொள்ளும் பாகிஸ்தான், அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் இலங்கை மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. இதனால் அவர்களுடைய ஒவ்வொரு சூப்பர் 8 போட்டியும் இறுதிப் போட்டி போன்றது. அதில் அவர்கள் வெற்றிகளைப் பெற்றால் மட்டுமே இந்தியாவை எதிர்கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தியாவின் சூப்பர் 8 ஆட்டங்கள்

மறுபுறம் சூப்பர் 8 சுற்றில் குரூப் 1-இல் இடம் பிடித்டிருக்கும் இந்திய அணி, தென்னாப்பிரிக்கா, வெஸ்ட் இண்டீஸ் மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகளை எதிர்கொள்ள உள்ளது. இதில் முதல் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்காவை எதிர்கொள்ளும் இந்திய அணி, அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் வெஸ்ட் இண்டீஸ், ஜிம்பாப்வே அணிகளை எதிர்கொள்கிறது. மேலும் சிறந்த ஃபார்மில் உள்ள இந்திய அணி, இந்த குரூப்பில் முதலிடம் பிடித்து அரையிறுதிக்கு முன்னேற நல்ல வாய்ப்பு உள்ளது.

இந்தியா-பாகிஸ்தான் நேருக்கு நேர்

சர்வதேச கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரையில் சமீப காலமாகமே இந்திய அணியின் கை ஓங்கியுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக இந்திய அணி ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. ஏனெனில் இவ்விரு அணிகளும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இதுவரை மோதிய 9 போட்டிகளில் 8-ல் இந்திய அணி வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. அதேசமயம் பாகிஸ்தான் அணி ஒரே ஒரு போட்டியில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது.

இந்த சாதனைகளின் அடிப்படையில் இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி அரையிறுதியில் பாகிஸ்தானை எதிர்கொண்டாலும் சரி, இறுதிப் போட்டியில் எதிர்கொண்டாலும் சரி, இந்தியா மற்றொரு வெற்றியை பதிவு செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. இருப்பினும், இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் மீண்டும் விளையாடும் வாய்ப்பு தற்போது பாகிஸ்தானின் கைகளில் தான் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

