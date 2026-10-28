'இலக்கை அடையும் வரை தொடர்ந்து போராடுங்கள்' - பாரா பேட்மிண்டன் வீரர் நவீன் சிவகுமார் அறிவுரை!
முயற்சியும் கடின உழைப்பும் இருந்தால் எந்தவொரு மாற்றுத்திறனையும் வென்று உலக அரங்கில் சாதனை படைக்க முடியும் என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளார் காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த பாரா பேட்மிண்டன் வீரர் நவீன் சிவகுமார்.
Published : October 28, 2026 at 2:32 PM IST
-BY எஸ்.சிவக்குமார்
ஜப்பானில் நடைபெற்று முடிந்த 5ஆவது ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பாரா விளையாட்டு வீரர்கள் 3 தங்கம், 5 வெள்ளி மற்றும் 7 வெண்கலம் என மொத்தம் 15 பதக்கங்களை வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளனர். இதில் பாரா பேட்மிண்டன் ஆடவர் ஒற்றையர் 'SL4' பிரிவின் விறுவிறுப்பான இறுதிப் போட்டியில், தமிழக வீரர் நவீன் சிவகுமார், இந்தோனேசியாவின் பிரெடி செட்டியாவனை 21-9, 21-17 என்ற கணக்கில் நேர் செட்களில் வீழ்த்தித் தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து ஆடவர் இரட்டையர் (Men's Doubles SL3-SU5) பிரிவிலும் திறம்பட விளையாடி வெண்கலப் பதக்கத்தையும் வென்று, இரட்டைப் பதக்கங்களுடன் சாதனை படைத்துள்ளார். இரட்டைப் பதக்கத்துடன் தமிழகம் திரும்பிய நவீன் சிவகுமாருக்கு, சென்னை விமான நிலையத்தில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் சிறப்பான வரவேற்பு வழங்கப்பட்டது. சாதனை படைத்த நவீன் சிவகுமாருக்குத் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் மொத்தமாக ரூ. 1 கோடியே 5 லட்சம் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் எனத் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
'க்ளப்ஃபூட்' குறைபாட்டை முறியடித்த 8 ஆண்டுகால உழைப்பு
காஞ்சிபுரத்தைப் பூர்வீகமாகக் கொண்ட நவீன் சிவகுமார் காலில் 'க்ளப்ஃபூட்' (Clubfoot) குறைபாட்டைக் கொண்டவர் ஆவார். சிறு வயது முதலே பேட்மிண்டன் போட்டியின் மீது கொண்ட ஆர்வம் காரணமாக, கடந்த 8 ஆண்டுகளாக இதற்கான முயற்சியில் அவர் ஈடுபட்டு வந்தார். விளையாட்டில் மட்டுமின்றி படிப்பிலும் ஆர்வம் கொண்ட இவர் ஒரு பொறியியல் பட்டதாரி ஆவார். தற்போது தனது முதுகலை பொறியியல் பட்டத்தைப் (M.E.) பயின்று வருகிறார்.
'இலக்கை அடையும் வரை தொடர்ந்து போராடுங்கள்'
இந்நிலையில் ஈடிவி பாரத் செய்தி நிறுவனத்திற்கு நவீன் சிவகுமார் அளித்த பிரத்யேகப் பேட்டியில், "ஜப்பானில் நடைபெற்ற பாரா ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் இந்திய அணி சார்பில் பங்கேற்று ஒரு தங்கம், ஒரு வெண்கலம் வென்று நாட்டிற்கும் தமிழகத்திற்கும் பெருமை சேர்த்தது என்னால் மறக்க முடியாத நிகழ்வு. எனது சிறு வயதில் எனது உறவினர்கள் பேட்மிட்டன் விளையாடுவதை பார்க்கும் பொழுது தனக்கும் பேட்மிட்டன் விளையாட வேண்டும் என்று ஆசை வந்தது.
பின்பு அந்த ஆசையே கனவாக மாறி இந்த விளையாட்டில் மேற்கொண்டு சாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றியது. எனது பயிற்சியாளரின் உதவியோடு 8 ஆண்டுகளாகப் பயிற்சி பெற்று வருகிறேன். குறிப்பாக இப்போட்டியில் பதக்கம் பெறக் கடந்த 6 ஆண்டுகளாகக் கடினப் பயிற்சி எடுத்தேன். உலக சாம்பியன்ஷிப் மற்றும் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் பதக்கம் வெல்வதே எனது அடுத்த இலக்கு. எனது அம்மா எனக்கு முழு ஆதரவு அளித்தார். சாதிக்கத் துடிக்கும் இளைஞர்கள் உங்கள் இலக்கை அடையும் வரை தொடர்ந்து போராடுங்கள்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
பெற்றோர் பெருமிதம்
மகனின் வெற்றி குறித்துப் பேசிய நவீனின் தாய் சரஸ்வதி, "நவீனுக்குக் காலில் ஏற்பட்ட குறைபாட்டைப் போக்கவே மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி பேட்மிண்டன் விளையாட அனுமதித்தோம். ஆனால், அதையே வாழ்க்கையாக எடுத்து அவர் வெற்றி பெற்றிருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இந்த முறை அவர் நிச்சயம் பதக்கம் வெல்வார் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருந்தது. எங்கள் நம்பிக்கையைக் காப்பாற்றிவிட்டார்.
இந்த வெற்றிக்கு முழுக்காரணம் அவரது கடின உழைப்புதான், நாங்கள் உறுதுணையாக மட்டுமே இருந்தோம். விளையாட்டைப் போலவே படிப்பிலும் கவனத்தோடு இருந்து பொறியியல் பட்டம் பெற்றுள்ளார்" எனக் குறிப்பிட்டார். இதையடுத்து, பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த நவீன் சிவகுமாருக்கு வரும் நாளை சென்னையில் நடைபெறும் விழாவில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் ஊக்கத்தொகை வழங்கிச் சிறப்பிக்கவுள்ளார்.
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உடல் குறைபாடுகள் ஒருபோதும் சாதனைக்கு தடையாக இருக்க முடியாது என்பதை நவீன் சிவகுமார் தனது விடாமுயற்சியாலும் கடின உழைப்பாலும் நிரூபித்துள்ளார். மருத்துவ ஆலோசனையாகத் தொடங்கிய ஒரு விளையாட்டு, இன்று அவரை உலக அரங்கில் தங்கப் பதக்கம் வெல்லும் அளவிற்கு உயர்த்தி இருப்பது, சாதிக்கத் துடிக்கும் அனைத்து இளைஞர்களுக்கும் ஒரு மாபெரும் உத்வேகமாக மாறியுள்ளது என்றால் அது மிகையல்ல.