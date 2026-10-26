கால்கள் முடங்கினாலும் சாதனை முடங்கவில்லை... யார் இந்த ’கொளத்தூர் நாயகி’ கஸ்தூரி ராஜாமணி?
பாரா ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் மகளிர் 67 கிலோ வலுத்தூக்குதல் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று தமிழக வீராங்கனை கஸ்தூரி ராஜாமணி பெருமை சேர்த்துள்ளார்.
Published : October 26, 2026 at 4:04 PM IST
-BY எஸ்.சிவக்குமார்
போலியோ பாதிப்பால் கால்கள் செயலிழந்தாலும், வறுமையும் எதிர்ப்பும் முட்டுக்கட்டையாக இருந்தாலும், விடாமுயற்சி இருந்தால் உலகையே வெல்லலாம் என்பதை நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளார் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வலுத்தூக்குதல் வீராங்கனை கஸ்தூரி ராஜாமணி.
ஜப்பானில் நடைபெற்று முடிந்துள்ள 5-ஆவது ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில், மகளிர் வலுத்தூக்குதல் 67 கிலோ எடைப் பிரிவில் பங்கேற்ற தமிழக வீராங்கனை கஸ்தூரி ராஜாமணி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று இந்தியாவிற்கும் தமிழகத்திற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளார். வரலாற்றுச் சாதனை படைத்து சென்னை திரும்பிய அவருக்கு, சென்னை விமான நிலையத்தில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
மேலும், பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த கஸ்தூரி ராஜாமணிக்கு, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் வாழ்த்துகளையும், பாராட்டுகளையும் தெரிவித்ததுடன் ரூ.50 லட்சம் ஊக்கத்தொகையும் வழங்கி கௌரவித்துள்ளார்.
யார் இந்த கஸ்தூரி ராஜாமணி?
சென்னை கொளத்தூரைச் சேர்ந்த கஸ்தூரி ராஜாமணி, சிறு வயதிலேயே போலியோ பாதிப்பால் தனது இரு கால்களின் செயல்திறனையும் இழந்தார். இளம் வயதிலேயே தாயையும் இழந்த அவர், தனது பாட்டியின் அரவணைப்பில் வளர்ந்தார். உடல் குறைபாட்டையும் சோகங்களையும் பொருட்படுத்தாமல், உடற்பயிற்சி மீது கொண்ட ஆர்வத்தால் நண்பர்களுடன் உடற்பயிற்சி கூடம் செல்லத் தொடங்கினார்.
நாளடைவில் வலுத்தூக்குதல் போட்டிகளில் ஈர்ப்பு ஏற்பட்டு, தீவிர பயிற்சிகளை மேற்கொண்ட அவர், தனது திறமையால் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் முறையான பயிற்சி மற்றும் ஆதரவைப் பெற்றார். அதன்பின், கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டில் டெல்லியில் நடைபெற்ற கேலோ இந்தியா பாரா போட்டிகளில் 100 கிலோ எடையைத் தூக்கி தங்கம் வென்ற கஸ்தூரி, பாரிஸில் நடைபெற்ற பாராலிம்பிக் போட்டிகளிலும் பங்கேற்றார்.
இருப்பினும் அந்தத் தொடரில் அவர் 107 கிலோ எடையை மட்டுமே தூக்கி, இறுதிப் போட்டியில் 8-ஆம் இடத்தைப் பிடித்து பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பினைத் தவறவிட்டார். இந்த நிலையில் தான் தற்போது ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்று, தனது சர்வதேச பதக்கக் கனவை நனவாக்கியுள்ளார்.
'டபுள் ஹேப்பி, டபுள் டமாக்கா'
இந்த வரலாற்று வெற்றி குறித்து 'ஈடிவி பாரத்' ஊடகத்திற்கு கஸ்தூரி ராஜாமணி அளித்த பிரத்தியேக பேட்டியில், "ஜப்பானில் பதக்கம் வென்றது எனக்கு மகா மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது. இறைவனுக்கும், என்னை வளர்த்த பாட்டிக்கும், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் மற்றும் எனது பயிற்சியாளருக்கும் நன்றிகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனது விடாமுயற்சிக்கு நிச்சயம் பலன் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு எப்போதும் இருந்தது.
இப்போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றது 'டபுள் ஹேப்பி, டபுள் டமாக்கா'வாக உணர்கிறேன். கோமதி என்ற தோழியின் மூலமாகவே எனக்கு வலுத்தூக்கும் போட்டியில் ஈடுபடும் ஆர்வம் வந்தது. அதன்படி ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வலுத்தூக்கும் போட்டியில் எனது பங்களிப்பு நன்றாக இருந்ததால் இப்போட்டியில் நான் தொடர்ந்து பயணித்தேன். ஆரம்பத்தில் நான் போட்டிகளில் பங்கேற்பதே எனது குடும்பத்தினருக்குத் தெரியாது.
தேசிய அளவிலான பதக்கங்கள் வென்ற பிறகுதான் நான் போட்டியில் பங்கேற்பதையே வீட்டுக்குத் தெரியப்படுத்தினேன். வாழ்க்கையில் எல்லோருக்கும் போராட்டங்கள் இருக்கும், கடின உழைப்பும் விடாமுயற்சியும் இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம். உங்கள் கனவுகளைப் பாதியில் விட்டுவிடாதீர்கள். தொடர்ந்து உழையுங்கள், வெற்றி நிச்சயம்" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
குடும்பத்தினர் பெருமிதம்
கஸ்தூரியின் வெற்றி குறித்து அவரது உறவினர் வசந்தி பேசுகையில், "கஸ்தூரியின் தனிப்பட்ட முயற்சியால் மட்டுமே இந்த நிலைக்கு உயர்ந்துள்ளார். ஆரம்பக் காலத்தில் அவர் இந்த விளையாட்டில் ஈடுபட நாங்கள் தடையாக இருந்தோம். ஆனால், தடைகள் அனைத்தையும் உடைத்து சாதித்துள்ளார். மாற்றுத்திறனாளியாகப் பிறந்த தான், சாதனையாளராக உருவெடுத்து குடும்பத்திற்கு நற்பெயர் பெற்றுத் தராமல் மறைய மாட்டேன் என்ற குறிக்கோளுடன் போராடி அதில் வெற்றியும் கண்டுள்ளார்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
|இதையும் படிங்க
கஸ்தூரி ராஜாமணியின் இந்த வெற்றி, உடல் குறைபாடுகளோ வறுமை கலந்த பின்னணியோ ஒருவரின் சாதனைக்கு ஒருபோதும் தடையாக இருக்க முடியாது என்பதை உலகிற்கு மீண்டுமொருமுறை நிரூபித்துள்ளது. தடைகளையும் குடும்பத்தின் ஆரம்பகால எதிர்ப்புகளையும் தனது விடாமுயற்சியால் உடைத்தெறிந்து, சர்வதேச அரங்கில் சாதனை படைத்து அனைவருக்கும் ஒரு மிகச்சிறந்த முன்னுதாரணமாக மாறியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.