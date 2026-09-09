கிரிக்கெட்டும் டி.எல்.எஸ் விதியும்: ரசிகர்களைக் குழப்பும் அசல் கணக்குகள்
மழையின் குறுக்கீடும், அதன் பின்னால் இருக்கும் டி.எல்.எஸ் கணிதமும் கூட, கிரிக்கெட் என்ற உலகளாவிய திருவிழாவை மேலும் விறுவிறுப்பாக மாற்றும் ஒரு சுவாரசியமான அங்கமே என்பதில் சந்தேகமில்லை.
Published : September 9, 2026 at 8:01 AM IST
-By பாரதிகண்ணன் மணி
கிரிக்கெட் என்பது வெறும் ஒரு விளையாட்டு மட்டுமல்ல, அது உலகெங்கிலும் உள்ள மில்லியன் கணக்கான ரசிகர்களை ஒன்றிணைக்கும் ஒரு திருவிழா ஆகும். பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் இங்கிலாந்தில் தோன்றிய இந்த விளையாட்டு, இன்று உலகின் மிக பிரபலமான விளையாட்டுகளில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது. பந்துக்கும் பேட்டுக்கும் இடையே நடக்கும் இந்தப் போரைக் காண தினம் தினம் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
அப்படி அணிகளும் தீவிரமாகப் போட்டியில் ஈடுபட, மைதானத்தின் எதிர்பாராத விருந்தாளியாக அவ்வப்போது வந்திறங்கும் மழை ஒட்டுமொத்த ஆட்டத்தையும் மாற்றியமைத்துவிடும். ஆட்டத்தின் ஒவ்வொரு பந்தையும் உற்றுநோக்கிக் கவனிக்கும் வகையில், மைதானத்திலும் தொலைக்காட்சிகள் முன்னாலும் காத்திருந்த கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களின் ஆவலை, இயற்கையின் இந்தத் திடீர் குறுக்கீடு தற்காலிகமாக முடக்கிவிடுவதை நாம் அவ்வப்போது பார்த்திருப்போம்.
டி.எல்.எஸ் எனும் வில்லன்
மைதானத்தில் ஆட்டம் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டும்போது திடீரெனப் பெய்யும் மழை ரசிகர்களுக்கு எப்போதுமே ஒரு வில்லன்தான். ஆனால், அதைவிடப் பெரிய வில்லனாகப் பலருக்குத் தோன்றுவது மைதானத் திரையில் காட்டப்படும் 'டி.எல்.எஸ் (DLS) முறைப்படி புதிய இலக்கு' என்ற அறிவிப்புதான். "அது என்ன டி.எல்.எஸ். விதி?" என்ற கேள்வி நம்மில் பலருக்கும் இருக்கும். ஏன், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விளையாடும் வீரர்களுக்கே அந்த விதிமுறை குறித்துப் போதிய விழிப்புணர்வு இருக்குமா என்பதும் சந்தேகம்தான்.
ஏனெனில், கணித சூத்திரங்களின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படும் இந்த விதிமுறை, சாதாரண ரசிகர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், பல நேரங்களில் அனுபவமிக்க வீரர்களுக்கே புரியாத புதிராக அமைந்துவிடுகிறது. ஏனெனில், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் ஒரு அணி 50 ஓவர்கள் முழுமையாக விளையாடி 300 ரன்களை எடுக்கிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம். அதேசமயம் மழை குறுக்கீட்டின் காரணமாக, இலக்கை விரட்டும் அணிக்கு 20 ஓவர்கள் மட்டுமே விளையாட வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது.
அப்போது ரசிகர்கள் பெரும்பாலானோர் சிந்திக்கும் விஷயம், இரண்டாவதாகப் பேட்டிங் செய்யும் அணிக்கு 20 ஓவர்களில் 120 ரன்கள் என்ற இலக்குதான் நிர்ணயிக்கப்படும் என்பதுதான். ஆனால், டி.எல்.எஸ். முறைப்படி எதிரணிக்குச் சுமார் 180 ரன்கள் வரை இலக்காக நிர்ணயிக்கப்படும். "இது என்ன புதுக் கணக்கு?" என்பதுதான் கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் 'மைண்ட் வாய்ஸ்'-ஆக இருக்கும்.
இவ்வாறு ரசிகர்கள் முதல் கிரிக்கெட் வல்லுநர்கள் வரை அனைவரையும் திக்குமுக்காட வைக்கும் இந்த டக்வொர்த்-லூயிஸ்-ஸ்டெர்ன் (டி.எல்.எஸ்) விதிமுறை குறித்தும், அதன் பின்னால் இருக்கும் கணிதம் குறித்தும் இந்தப் பதிவில் சற்று விரிவாகப் பார்ப்போம்.
ஆரம்ப புள்ளி
கடந்த 1992 உலகக் கோப்பை அரையிறுதியில் இங்கிலாந்து மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி 45 ஓவர்களில் 252 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. பின்னர், இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணி 13 பந்துகளில் 22 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியது. அப்போது மழை பெய்ததால் ஆட்டம் பாதியில் நிறுத்தப்பட்டது.
சில நிமிடங்கள் மட்டுமே மழை பெய்திருந்தாலும், அப்போதிருந்த விதிகளின்படி அந்த போட்டியில் 2 ஓவர்கள் குறைக்கப்பட்டன. இதனால் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு மீதமிருந்தது ஒரே ஒரு பந்துதான். ஏனெனில், அந்தச் சமயத்தில் டி.எல்.எஸ் விதிமுறை கிடையாது. அதற்குப் பதிலாக அதிக ரன்கள் எடுக்கப்பட்ட ஓவர்கள் தொடர்பான விதி (Most Productive Overs Rule) கடைபிடிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த விதியின்படி, இரண்டாவதாகப் பேட்டிங் செய்யும் அணிக்கு ஓவர்கள் குறைக்கப்படும்போது, முதலில் பேட்டிங் செய்த அணியின் இன்னிங்ஸிலிருந்து மிகக் குறைந்த ரன்கள் எடுக்கப்பட்ட ஓவர்கள் கணக்கிலிருந்து நீக்கப்படும். அதன்படிப் பார்த்தால், தென்னாப்பிரிக்க அணியானது அந்தப் போட்டியில் இரண்டு மெய்டன் ஓவர்களை வீசியிருந்ததன் காரணமாக, இங்கிலாந்தின் மொத்த ரன்னிலிருந்து 0 ரன்கள் மட்டுமே குறைக்கப்பட்டன.
இதனால் ஓவர்கள் குறைந்ததே தவிர, தென்னாப்பிரிக்கா எடுக்க வேண்டிய இலக்கு அப்படியே இருந்தது. இறுதியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 21 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியைத் தழுவியது. அப்போது ரசிகர்களைக் கொந்தளிக்கச் செய்த இந்த சம்பவத்திற்குப் பிறகுதான், சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐசிசி) அந்த விதியை முற்றிலுமாக ரத்து செய்துவிட்டு, புதிய விதிமுறைக்கான தேடலில் ஈடுபட்டது.
கணித மேதைகளின் தீர்வு
அதன் பயனாக, பிராங்க் டக்வொர்த் மற்றும் டோனி லூயிஸ் என்ற இரு பிரிட்டிஷ் கணிதம் மற்றும் புள்ளியியல் வல்லுநர்களால் கடந்த 1997ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த டி.எல் என்ற விதிமுறை. பின்னர், கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு டி20 போட்டிகளுக்கு ஏற்ப, ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த புள்ளியியல் நிபுணர் ஸ்டீவன் ஸ்டெர்ன் என்பவர் இந்த விதிமுறையில் சில மாற்றங்களைச் செய்தார். இதன் காரணமாகவே இந்த விதிமுறைக்கு 'டி.எல்.எஸ்' (DLS) எனப் பெயர் சூட்டப்பட்டது. இதன் முழு வடிவம் 'டக்வொர்த்-லூயிஸ்-ஸ்டெர்ன் விதிமுறை' என்பதுதான்.
ஆனால், இந்த விதிமுறையைப் புரிந்துகொள்வது அவ்வளவு எளிதானது கிடையாது. அதற்கு நாம் முதலில் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய ஒரே வார்த்தை, 'இருப்பு' (அதாவது 'ரிசோர்சஸ்') என்பதுதான். கிரிக்கெட்டைப் பொறுத்தவரையில், அணிகள் ரன்களைச் சேர்க்க இருக்கும் ரிசோர்சஸ் இரண்டு மட்டும்தான். ஒன்று, அவர்களின் கைவசம் எத்தனை ஓவர்கள் இருப்பில் உள்ளன. மற்றொன்று, அவர்களின் கைவசம் எத்தனை விக்கெட்டுகள் இருப்பில் உள்ளன என்பது மட்டும்தான்.
ஒரு ஒருநாள் போட்டி தொடங்கும்போது இரு அணிகளின் கைவசமும் 50 ஓவர்கள், 10 விக்கெட்டுகள் என 100 சதவீத 'இருப்பு' முழுமையாக இருக்கும். ஆனால், ஆட்டம் மழையால் தடைபடும்போது, அந்த அணியிடம் மீதமிருக்கும் ஓவர்கள் மற்றும் கைவசம் உள்ள விக்கெட்டுகளின் எண்ணிக்கையைக் கொண்டு, அவர்களின் 'கைவசம் உள்ள இருப்பு' எவ்வளவு என்பது கணக்கிடப்படுகிறது. இதனை ஐசிசி-யின் (ICC) நவீன மென்பொருள் துல்லியமாகக் கணக்கிட்டுப் புதிய இலக்கை நிர்ணயிக்கிறது.
இலக்கு ஏன் அதிகமாகிறது?
ஆனால், ரசிகர்களின் பெரும் குழப்பத்திற்குக் காரணம், "சில சமயங்களில் இலக்கு ஏன் அதிகமாக இருக்கிறது?" என்பதுதான். இதனை விளக்குவது சற்றுச் சிரமம்தான். ஏனெனில், ஒரு ஒருநாள் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்யும் அணி, 30 ஓவர்களை எதிர்கொண்டு 2 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 160 ரன்கள் எடுத்திருக்கும்போது பலத்த மழை பெய்கிறது என வைத்துக்கொள்வோம்.
இதனால் ஆட்டம் தலா 20 ஓவர்களாக குறைக்கப்படுகிறது என்று வைத்துக்கொள்ளலாம். இதில் முதலில் ஆடிய அணி தங்களுக்கு இன்னும் 20 ஓவர்களும், கைவசம் 8 விக்கெட்டுகளும் இருக்கிறதே என்ற நினைப்பில், விக்கெட்டுகளைப் பாதுகாத்து நிதானமாக விளையாடி வந்திருக்கும். மேலும், ஒருவேளை மழையின் குறுக்கீடு இல்லாமல் இருந்திருந்தால், அந்த அணி இறுதி ஓவர்களில் அதிரடியாக விளையாடிப் பெருமளவில் ரன் குவிப்பிலும் ஈடுபட்டிருக்கலாம்.
இவை அனைத்தையும் கருத்தில் கொண்டுதான், முதலில் பேட்டிங் செய்த அணியின் 'இழப்பீட்டை' ஈடுகட்ட, இரண்டாவதாகப் பேட்டிங் செய்யும் அணிக்கு ரன் இலக்கு கணிசமாக உயர்த்தப்படும். அதன்படி, அந்த அணி 20 ஓவர்களில் 176 ரன்கள் எடுக்க வேண்டும் என டி.எல்.எஸ் மென்பொருள் புதிய இலக்கை நிர்ணயிக்கும். இதுவே முதலில் விளையாடிய அணி அதிக விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தால், இலக்கின் அளவு குறைக்கப்படும். இதுவே டி.எல்.எஸ் விதியின் மூலக்கருத்தாகும். ஆனால், இது முதலில் பேட்டிங் செய்யும்போது மழை பெய்தால் மட்டுமே இவ்வாறாகக் கடைப்பிடிக்கப்படும்.
டி.எல்.எஸ். பார் ஸ்கோர் (DLS Par Score)
ஒருவேளை இலக்கை நோக்கி ஒரு அணி விளையாடி வரும்போது மழை குறுக்கிட்டு ஆட்டம் தடைப்பட்டால், அப்போது 'டி.எல்.எஸ். பார் ஸ்கோர்' (Par Score) என்ற விதிமுறையானது கடைப்பிடிக்கப்படும். அதன்படி, ஒருநாள் போட்டியில் இரண்டாவதாக விளையாடும் அணி குறைந்தபட்சம் 20 ஓவர்களாவது (டி20 போட்டியில் 5 ஓவர்கள்) விளையாடியிருக்க வேண்டும். மழையால் ஆட்டம் தடைப்படும் அந்த ஓவரில், இலக்கைத் துரத்தும் அணியின் கையிருப்பில் உள்ள விக்கெட்டுகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப, அவர்கள் எவ்வளவு ரன்கள் எடுத்திருக்க வேண்டும் என்ற கணக்கீடு இதில் உள்ளது.
இந்த விதியின் கீழ் இலக்கைத் துரத்தும் அணிக்கு, அவர்கள் எடுக்கும் ரன்கள் எவ்வளவு முக்கியமோ, அதைவிட அவர்கள் கைவசம் வைத்திருக்கும் விக்கெட்டுகளின் எண்ணிக்கை மிக முக்கியமானது. மழை எந்த நேரத்திலும் வரலாம் என்ற சூழல் நிலவும்போது, மைதானத் திரையில் ஒவ்வொரு ஓவருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு திரையிடப்படும். இந்த இலக்கானது விக்கெட்டுகள் குறையக் குறைய அதிகரித்துக்கொண்டே செல்லும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
டக்வொர்த்-லூயிஸ்-ஸ்டெர்ன் முறை, கிரிக்கெட்டில் மழையால் ஏற்படும் பாதிப்புகளுக்கு மிகச்சிறந்த தீர்வாக இருந்தாலும், இதில் சில முக்கிய குறைபாடுகளும் விமர்சனங்களும் இன்னும் நீடிக்கவே செய்கின்றன. ஏனெனில், இந்த விதிமுறையால் அணிகள் எந்த அளவுக்குச் சாதகங்களைச் சந்திக்கின்றனவோ, அதே அளவுக்குப் பின்னடைவுகளையும் சந்திக்கின்றன. அப்படி, இந்த டி.எல்.எஸ் முறையால் ஆட்டத்தின் போக்கே மாறிய சில முக்கிய வரலாற்றுப் போட்டிகளையும் இனிப் பார்ப்போம்.
டி.எல்.எஸ் முறையால் மாறிய வரலாற்றுப் போட்டிகள்
இந்தியா vs நியூசிலாந்து – 2019 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை அரையிறுதி
கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்திய ரசிகர்களால் எளிதில் மறக்க முடியாத ஒரு போட்டி என்றால் அது, கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான அரையிறுதிப் போட்டிதான். ஏனெனில், அந்தப் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி 46.1 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 211 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது, மழை காரணமாக ஆட்டம் தடைப்பட்டதுடன், அந்தப் போட்டி 'ரிசர்வ் டே'வுக்குச் சென்றது.
பின்னர், ரிசர்வ் டே அன்று தொடர்ந்து பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி, எஞ்சிய ஓவர்களையும் விளையாடி 50 ஓவர்களில் 239 ரன்களைக் குவித்தது. போட்டி ரிசர்வ் டேவிற்குச் சென்றதால், டி.எல்.எஸ் முறைப்படி இந்திய அணிக்கு ஓவர்கள் குறைக்கப்படவில்லை என்றாலும், மழையின் காரணமாக பிட்ச் மற்றும் மைதானத்தின் சூழல் எதிரணியின் பந்துவீச்சுக்குச் சாதகமாக அமைந்தது. அதில் இந்தியா இறுதிவரை போராடியும் வெற்றி பெற முடியாமல் தோல்வியடைந்து, இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
தென்னாப்பிரிக்கா vs இலங்கை – 2003 உலகக் கோப்பை
டி.எல்.எஸ் விதியின் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய ஆட்டம் என்றால், அது 2003 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் இலங்கை - தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டிதான். ஏனெனில், சொந்த மண்ணில் நடந்த அந்தத் தொடரில், சூப்பர் சிக்ஸ் சுற்றுக்கு முன்னேற இலங்கை அணியை வீழ்த்தியே ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணி அந்தப் போட்டியை எதிர்கொண்டது.
இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இலங்கை அணி, 50 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 268 ரன்களைச் சேர்த்திருந்தது. அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணி பேட்டிங் செய்துகொண்டிருந்தபோது, இறுதி கட்ட ஓவர்களில் மழை பெய்யத் தொடங்கியது. அப்போது டக்வொர்த்-லூயிஸ் விதிமுறைப்படி, "45 ஓவர்கள் முடிவில் 229 ரன்கள் எடுத்திருக்க வேண்டும்" என்ற தகவல், மைதானத்திற்கு வெளியிலிருந்து தென்னாப்பிரிக்க வீரர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டது.
அப்போது இலங்கை தரப்பில் 45ஆவது ஓவரை முத்தையா முரளிதரன் வீச, அந்த ஓவரின் 5ஆவது பந்தை எதிர்கொண்ட மார்க் பவுச்சர் சிக்ஸர் விளாசி, அணியின் ஸ்கோரை 229 ஆக உயர்த்தினார். அதன்பின், குறிப்பிட்ட இலக்கை எட்டிவிட்டோம் என்ற நம்பிக்கையில், அவர் அந்த ஓவரின் கடைசிப் பந்தில் ரன் எதுவும் எடுக்காமல் தடுத்து விளையாடினார். அதன்பின் மழை தீவிரமடைந்த காரணத்தால், ஆட்டம் அத்துடன் முடிவடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது.
ஆனால், தாங்கள் சேர்த்த 229 ரன்கள் என்பது போட்டியில் வெற்றி பெறுவதற்கான இலக்கு அல்ல, மாறாக ஆட்டத்தை 'டை' செய்வதற்கான 'பார் ஸ்கோர்' என்பது அவர்களுக்குப் பின்னர்தான் புரிந்தது. இதனால் அந்தப் போட்டி டை ஆனதாக அறிவிக்கப்பட்டது. ஒரே ஒரு ரன் கூடுதலாக எடுத்திருந்தால் வரலாற்று வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்குச் சென்றிருக்க வேண்டிய தென்னாப்பிரிக்க அணி, தங்களின் சொந்த நாட்டு ரசிகர்களின் முன்னிலையிலேயே உலகக் கோப்பைத் தொடரிலிருந்து துரதிர்ஷ்டவசமாக வெளியேறியது.
நவீன கிரிக்கெட்டின் சுவரஸ்யம்
டக்வொர்த்-லூயிஸ்-ஸ்டெர்ன் (DLS) விதிமுறை என்பது கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கும் வீரர்களுக்கும் சில நேரங்களில் ஒரு புரியாத புதிராக இருந்தாலும், இயற்கையின் திடீர் குறுக்கீடுகளுக்கு இடையே போட்டியை நியாயமான முறையில் நடத்தி முடிக்கக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு மிகச்சிறந்த கண்டுபிடிப்பாகும். ஒருபுறம் இது 1992 மற்றும் 2003 உலகக் கோப்பைகளில் தென்னாப்பிரிக்கா போன்ற அணிகளுக்குத் துரதிர்ஷ்டவசமான தோல்விகளையும் ஏமாற்றங்களையும் தந்திருந்தாலும், மறுபுறம் நவீன கிரிக்கெட்டில் மிகப்பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
இதையும் படிங்க:
சமகால கிரிக்கெட்டில் தொழில்நுபம் மிக துல்லியமாக அனைத்தையும் கணக்கிட்டாலும், மைதானத்தில் காட்டப்படும் அந்த 'டி.எல்.எஸ் பார் ஸ்கோர்' (DLS Par Score) விதி இந்த விளையாட்டின் சுவராஸ்யத்தையும், ரசிகர்களின் ஆர்வத்தையில் பல மடங்க அதிகரிக்கவே செய்கிறது. மழையின் குறுக்கீடும், அதன் பின்னால் இருக்கும் இந்த டி.எல்.எஸ் கணிதமும் கூட, கிரிக்கெட் என்ற திருவிழாவை மேலும் விறுவிறுப்பாக மாற்றும் ஒரு சுவாரசியமான காரணியே என்பதில் சந்தேகமில்லை.