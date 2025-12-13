இந்தியா வந்த லியோனல் மெஸ்ஸி - ரசிகர்கள் உற்சாக வரவேற்பு
கொல்கத்தாவிலிருந்து இன்று ஹைதராபாத்திற்கு வரும் மெஸ்ஸி, உப்பலில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச மைதானத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கவுள்ளார்.
Published : December 13, 2025 at 10:06 AM IST
ஹைதராபாத்: மூன்று நாட்கள் சுற்றுப்பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள கால்பந்து ஜாம்பவான் லியோனல் மெஸ்ஸிக்கு, கொல்கத்தா விமான நிலையத்தில் ரசிகர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
கால்பந்து விளையாட்டின் ஜாம்பவான் அர்ஜென்டினா அணியின் கேப்டன் லியோனல் மெஸ்ஸி. தற்போது 38 வயதான மெஸ்ஸி, கால்பந்து விளையாட்டில் பல்வேறு சாதனைகளை படைத்துள்ளார். மேலும், கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு கத்தாரில் நடைபெற்ற ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில், மெஸ்ஸி தலைமையிலான அர்ஜென்டினா அணி, சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றும் சாதனை படைத்தது.
#WATCH | West Bengal | Fans of the Star footballer Lionel Messi eagerly await his arrival at the Netaji Subhash Chandra Bose International Airport in Kolkata.— ANI (@ANI) December 12, 2025
Messi will kick off his G.O.A.T India Tour 2025 in Kolkata, and later travel to Hyderabad, Mumbai, and Delhi. pic.twitter.com/UZCb96Zv0D
இந்நிலையில் கால்பந்து விளையாட்டில் உலகப் புகழ்பெற்ற மெஸ்ஸி, இந்தியாவிற்கு வருகை தந்துள்ளதுடன், ஹைதராபாத், கொல்கத்தா, அஹமதாபாத், மும்பை மற்றும் டெல்லியில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளார். இந்நிலையில் இன்று அதிகாலை 2.20 மணிக்கு தனி விமானம் மூலம் கொல்கத்தா வந்தடைந்த லியோனல் மெஸ்ஸிக்கு, விமான நிலையில் திரண்ட ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
Thanks to the arrival of current football legend Lionel Messi in India as part of the GOAT INDIA TOUR 2025,— Anish Verma (@ErAKverma_) December 13, 2025
A 70-foot statue of Lionel Messi holding the World Cup trophy has been erected in Kolkata.
Lionel Messi also has a large fan following in India.♥️#LionelMessi pic.twitter.com/G0Y5h8MqLY
இதனையடுத்து கொல்கத்தாவின் சால்ட் லேக் மைதானத்தில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் லியோனல் மெஸ்ஸி பங்கேற்கவுள்ளார். அந்நிகழ்ச்சியின் போது அவர் கொல்கத்தாவை சேர்ந்த கால்பந்து வீரர்கள், கிளப் அணி வீரர்களுடன் கலந்துரையாடவுள்ளார். அதனை தொடர்ந்து சந்தோஷ் கோப்பையை வென்ற மேற்கு வங்க அணியை மெஸ்ஸி கவுரவிப்பதுடன், அணி வீரர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கவுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
பின்னர் கொல்கத்தாவில் நிறுவப்பட்டுள்ள 70 உயர உருவச்சிலையும் மெஸ்ஸி திறந்து வைக்கவுள்ளார். இந்த நிகழ்வில் அவருடன், ரோட்ரிகோ டி பால் (அர்ஜென்டினா) மற்றும் லூயிஸ் சுவாரெஸ் (உருகுவே), மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி, பாலிவுட் நடிகர் ஷாரூக் கான் உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் பங்கேற்பார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது.
#WATCH | Kolkata, West Bengal: Star footballer Lionel Messi will virtually unveil his 70-foot statue installed at the Sreebhumi Sporting Club in Lake Town today during the first leg of his G.O.A.T. Tour India 2025. pic.twitter.com/hKJ389f16B— ANI (@ANI) December 13, 2025
ஹைதராபாத் வருகை
கொல்கத்தாவிலிருந்து இன்று ஹைதராபாத்திற்கு வருகை தரும் மெஸ்ஸி, உப்பலில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச மைதானத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கவுள்ளார். அங்கு நடைபெற இருக்கும் கண்காட்சி கால்பந்து போட்டியை பார்வையிடும் மெஸ்ஸி, அதில் வெற்றி பெறுவோருக்கு பரிசுகளை வழங்கவுள்ளார். ஹைதராபாத்தில் நடைபெற இருக்கும் மெஸ்ஸியின் தி கோட் டூர் நிகழ்ச்சிக்கான டிக்கெட்டின் ஆரம்ப விலையானது ரூ.1,250 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.