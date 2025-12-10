ETV Bharat / sports

ஜூனியர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை; ஜெர்மனி சாம்பியன்! இந்தியாவுக்கு வெண்கலம்!

ஜூனியர் ஹாக்கி உலக கோப்பை வரலாற்றில் 9 ஆண்டுகளுக்கு பின் இந்தியாவுக்கு பதக்கம் கிடைத்துள்ளது. கடைசியாக 2016ல் சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஜெர்மனி சாம்பியன்
ஜெர்மனி சாம்பியன் (TV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று வந்த 14-ஆவது ஆடவர் ஹாக்கி இளையோர் உலகக்கோப்பைப் போட்டியில் ஜெர்மனி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.

14-ஆவது ஆடவர் ஹாக்கி இளையோர் உலக கோப்பைப் போட்டி, தமிழ்நாட்டில், சென்னை மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் ஹாக்கி விளையாட்டரங்கம் மற்றும் மதுரையில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் ஹாக்கி விளையாட்டரங்கம் ஆகிய இரு இடங்களிலும் கடந்த நவம்பர் 28ஆம் தேதி துவங்கி நடைபெற்றது.

இந்த போட்டியில் ஜெர்மனி, இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, அர்ஜென்டினா, நியூசிலாந்து, ஜப்பான், ஆஸ்திரியா, வங்கதேசம், பெல்ஜியம், கனடா என மொத்தமாக 24 அணிகள் மோதின. இந்தத் தொடரின் இறுதிப் போட்டி இன்று சென்னை மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இறுதிப் போட்டியில் பலம் பொருந்திய ஜெர்மனி அணி, ஸ்பெயின் அணியை எதிர்கொண்டது. 7 முறை சாம்பியன் பட்டம் பெற்ற ஜெர்மனி அணி முதல் முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்ற ஸ்பெயின் அணியுடன் களமாடியது.

இரண்டு அணிகளும் ஆட்டத்தின் தொடக்கத்தில் சமமான பலத்தை வெளிப்படுத்தின. போட்டியின் முதல் பாதையில் 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஜெர்மனி அணி முன்னிலை வகித்தது. பின்னர் ஆட்டத்தின் இரண்டாம் பாதியில் ஸ்பெயின் அணி 1 கோலை போட்டு ஆட்டத்தின் இறுதியில் 1-1 என்ற கோல் கணக்கில் இரு அணிகளும் சமமான கோல் கணக்கில் ஆட்டத்தை முடித்தன.

பின்னர் ஃபெனால்டி சூட் அவுட் முறையில் இரு அணிகளும் மாறி மாறி கோல்களை போட்டு வந்தன. இதில் இறுதியாக 1 கோல் வித்தியாசத்தில் 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் ஜெர்மனி அணி இறுதிப் போட்டியில் அபாரமாக வெற்றி பெற்றது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் தொடர்ந்து ஜெர்மனி 8வது முறையாக ஜூனியர் ஹாக்கி உலக கோப்பையை வென்றது. இந்த போட்டியில் பெனால்டி சூட் அவுட் முறையில் சிறப்பாக விளையாடி ஜெர்மனி அணியை வெற்றி அடையச் செய்த கோல் கீப்பர் ஜாஸ்பர் டிட்ஷர் ஆட்ட நாயகன் விருது பெற்றார். மேலும் தொடரின் சிறந்த கோல் கீப்பருக்கான விருதையும் கோல் கீப்பர் ஜாஸ்பர் டிட்ஷர் தட்டி சென்றார்.

வெண்கலம் வென்ற இந்திய அணி
வெண்கலம் வென்ற இந்திய அணி (TV Bharat Tamil Nadu)

முன்னதாக ஜூனியர் ஆடவர் ஹாக்கி போட்டிக்கான 3வது மற்றும் 4வது இடத்திற்கான போட்டியில் இந்தியா - அர்ஜென்டினா அணிகள் மோதின. விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் முதல் பாதியில் அர்ஜென்டினா 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலையில் இருந்தது. 2-வது பாதியில் எழுச்சி பெற்ற இந்திய அணி அடுத்தடுத்து கோல் அடித்து அசத்தியது. முழு நேர ஆட்ட முடிவில் இந்திய அணி 4-2 என்ற கோல் கணக்கில் அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி வெண்கல பதக்கத்தை தட்டி சென்றது. இந்தியா - அர்ஜன்டீனா போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடிய இந்திய வீரர் அன்மோல் இக்கா ஆட்டநாயகன் விருது பெற்றார்.

இந்த வெற்றியின் மூலம் முதன்முறையாக இந்திய அணி வெண்கல பதக்கத்தை கைப்பற்றியுள்ளது. மேலும், ஜூனியர் ஹாக்கி உலக கோப்பை வரலாற்றில் 9 ஆண்டுகளுக்கு பின் இந்தியாவுக்கு பதக்கம் கிடைத்துள்ளது. கடைசியாக 2016ல் சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

வெண்கலம் வென்ற இந்திய ஹாக்கி வீரர்களுக்கு வெண்கலப் பதக்கத்தையும், 2வது இடம் பிடித்த ஸ்பெயின் அணி வீரர்களுக்கு வெள்ளிப் பதக்கத்தையும் தமிழ்நாடு துணை முதல்வரும், விளையாட்டுத்துறை அமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் வழங்கினார். பின்னர் 14-ஆவது ஆடவர் ஹாக்கி இளையோர் உலகக்கோப்பைப் போட்டியை வென்ற ஜெர்மனி அணிக்கு உலகக்கோப்பையையும், ஜெர்மனி வீரர்களுக்கு தங்கப் பதக்கத்தையும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வழங்கினார்.

