சர் பிரான்சிஸ் ஈடன் லேசி முதல் சர் ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் வரை - நைட்வுட் பட்டம் பெற்ற கிரிக்கெட் வீரர்களின் கதை!
கிரிக்கெட் வரலாற்றில் சிறந்து விளங்கியதற்காக இங்கிலாந்து அரசால் வழங்கப்படும் 'சர்' பட்டம் பெற்ற வீரர்களின் முழு பட்டியலையும் இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
Published : November 18, 2025 at 4:11 PM IST
உலகின் பல்வேறு துறைகளில் சாதித்தவர்களை கவுரவிக்கும் வகையில் இங்கிலாந்து அரசாங்கம் 'சர்' என்றழைக்கப்படும் நைட்வுட் பட்டத்தை வழங்கி வருகிறது. கிரிக்கெட்டில் ஆதிக்கம் செலுத்திய வீரர்களுக்கும் இந்த பட்டம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. கடந்த 1926ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்தின் முன்னாள் வீரர் சர் பிரான்சிஸ் ஈடன் லேசிக்கு சர் பட்டம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த மூலம் சர் பட்டம் பெற்ற முதல் கிரிக்கெட் வீரர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றார். அதேசமயம் கடைசியாக கிரிக்கெட்டர்கள் மத்தியில் சர் பட்டத்தை இங்கிலாந்தின் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் பெற்றிருந்தார். இந்நிலையில் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 30 வீரர்கள் மட்டுமே சர் பட்டத்தை பெற்றுள்ளனர். இந்த பட்டம் பெற்ற கிரிக்கெட் வீரர்கள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
சர் பட்டம் பெற்ற கிரிக்கெட் வீரர்கள்
1. சர் பிரான்சிஸ் ஈடன் லேசி (1926)
கிரிக்கெட் அல்லது வேறு எந்த விளையாட்டுக்காகவும் நைட் பட்டத்தை பெற்ற முதல் வீரர் என்ற பெருமை அவருக்கு உள்ளது. இவர் இங்கிலாந்தின் முதல் தர கிரிக்கெட்டில் 50 போட்டிகளில் விளையாடி 2589 ரன்களையும், 52 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார். மேலும் இவர் எம்.சி.சி என்றழைக்கப்படும் மெல்போன் கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் செயலாளராக கிட்டத்திட்ட 28 ஆண்டுகள் பணியாற்றினார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Congratulations, Sir Jimmy Anderson 👑— England Cricket (@englandcricket) April 11, 2025
Our bowling legend has been awarded a knighthood as part of Rishi Sunak's resignation honours list 🎖️ pic.twitter.com/EnnGucqWsE
2. சர் ஃபிரடெரிக் சார்லஸ் டூன் (1929)
இந்த பட்டியலில் இரண்டாவது நபராக நைட் பட்டத்தை பெற்றிருக்கும் சர் ஃபிரடெரிக் சார்லஸ், எந்தவொரு முதல் தர கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் விளையாடியது கிடையாது. அப்படி இருந்தும் அவருக்கு கிரிக்கெட் வீரர்கள் பட்டியலில் நைட் பட்டமானது வழங்கப்பட்டிருந்தது. ஏனெனில் இவர் லெய்செஸ்டர்ஷையர் மற்றும் யார்க்ஷைர் அணிகளின் கிரிக்கெட் அதிகாரியாக சேவை செய்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Dear Jimmy ❤️ pic.twitter.com/OceSIVCj8Y— England Cricket (@englandcricket) July 12, 2024
3.சர் பெல்ஹாம் பிரான்சிஸ் வார்னர் (1937)
இந்த பட்டியலில் மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ள நபர் இங்கிலாந்தின் முன்னாள் வீரர் சர் பெல்ஹாம் பிரான்சிஸ் வார்னர். இவர் இங்கிலாந்து அணிக்காக 15 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 622 ரன்களையும், முதல் தர கிரிக்கெட்டில் 521 போட்டிகளில் விளையாடி 29,028 ரன்களையும் குவித்துள்ளார். அவருடைய கிரிக்கெட் சேவையை கவுரவிக்கும் வகையில் 1937ஆம் ஆண்டு பெல்ஹாம் ஃபிரான்சிஸ் வார்னருக்கு நைட் பட்டமானது வழங்கப்பட்டது.
4. விஜய ஆனந்த கஜபதி ராஜு
இங்கிலாந்தின் கவுரவ பட்டமான நைட்வுட்டை வென்ற ஒரே இந்தியர் எனும் பெருமை விஜயநகரின் மகாராஜ்குமார் என்றழைக்கப்படும் விஜய ஆனந்த கஜபதி ராஜுவையே சேரும். இவரது கிரிக்கெட் திறனை பாராட்டி இங்கிலாந்து அரசாங்கம் 1936ஆம் ஆண்டு சர் பட்டத்தை வழங்கியது. ஆனால் 1947ஆம் ஆண்டில் இந்தியா சுந்திரமடைந்ததை அடுத்து, ஆங்கிலேயர்களின் பட்டங்களை பெயருக்கு முன்னாள் சேர்ப்பதை இந்தியர்கள் தவிர்த்தார்கள். அதன் காரணமாக விஜய ஆனந்த கஜபதி ராஜூவின் பெயருக்கு முன்னாள் சர் பட்டம் இடம் பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
🗣️ @jimmy9 on his recent trip to Windor Castle to receive a knighthood from the Princess Royal:— Lancashire Cricket (@lancscricket) November 14, 2025
🌹 #RedRoseTogether pic.twitter.com/roLkwmFWhZ
5. சர் டொனால்ட் பிராட்மேன் (1949)
1950களில் கிரிக்கெட் உலகின் முடிசூடா மன்னனாக திகழ்ந்த ஆஸ்திரேலியாவின் முன்னாள் ஜாம்பவான் டொனால்ட் பிரேட்மேனுக்கும் இங்கிலாந்து அரசு தரப்பில் நைட் பட்டம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் நைட் பட்டம் வென்ற முதல் வெளிநாட்டு வீரர் மற்றும், ஒரே ஆஸ்திரேலிய வீரர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார். ஆஸ்திரேலியாவுக்காக 52 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள பிராட்மேன் 29 சதங்களுடன், 99.9 என்ற சராசரியில் 6,996 ரன்களைக் குவித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நைட்வுட் பட்டம் வென்ற கிரிக்கெட் வீரர்கள்
- 6. சர் ஜாக் ஹாப்ஸ், 1953 (இங்கிலாந்து)
- 7. சர் ஹச்.டி.ஜி. லெவ்சன்-கோவர், 1953 (இங்கிலாந்து)
- 8. சர் லென் ஹட்டன், 1956 (இங்கிலாந்து)
- 9. சர் ஃபிராங்க் வொரெல், 1964 (வெஸ்ட் இண்டீஸ்)
- 10. சர் கார்ஃபீல்ட் சோபர்ஸ், 1975 (வெஸ்ட் இண்டீஸ்)
- 11. சர் கப்பி ஆலன், 1986 (இங்கிலாந்து)
- 12. சர் ரிச்சர்ட் ஹாட்லி, 1990 (நியூசிலாந்து)
- 13. சர் காலின் கவுட்ரி, 1992 (இங்கிலாந்து)
- 14. சர் கிளைட் வால்காட் 1993(வெஸ்ட் இண்டீஸ்)
- 15. சர் எவர்டன் வீக்ஸ், 1995 (வெஸ்ட் இண்டீஸ்)
- 16. சர் அலெக் பெட்சர், 1996 (இங்கிலாந்து)- நைட் பட்டம் வென்ற முதல் பவுலர் என்ற பெருமையும் இவருக்கு உண்டு.
- 17. சர் கான்ராட் ஹன்ட் 1998 (வெஸ்ட் இண்டீஸ்)
- 18. சர் விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ் 1999 (வெஸ்ட் இண்டீஸ்) உலகின் மிகச்சிறந்த பேட்டர்களில் ஒருவராக இன்றளவும் போற்றப்படுகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
- 19. லார்ட் இயன் போத்தம், 2007 (இங்கிலாந்து)
- 20. ரெவரெண்ட் சர் வெஸ்லி ஹால், 2012 (வெஸ்ட் இண்டீஸ்)
- 21. சர் கர்ட்லி அம்ப்ரோஸ், 2014 (வெஸ்ட் இண்டீஸ்)
- 22. சர் ஆண்டி ராபர்ட்ஸ், 2014, (வெஸ்ட் இண்டீஸ்)
- 23. சர் ரிச்சி ரிச்சர்ட்சன், 2014 (வெஸ்ட் இண்டீஸ்)
- 24. சர் சார்லஸ் கிரிஃபித், 2017 (வெஸ்ட் இண்டீஸ்)
- 25. சர் அலஸ்டர் குக் (இங்கிலாந்து)
- 26. சர் ஜெஃப்ரி பாய்காட், 2019 (இங்கிலாந்து)
- 27. சர் ஆண்ட்ரூ ஸ்ட்ராஸ், 2019 (இங்கிலாந்து)
- 28. சர் கிளைவ் லாயிட், 2020 (வெஸ்ட் இண்டீஸ்) 2
- 29. சர் கோர்டன் கிரீனிட்ஜ், 2020 (வெஸ்ட் இண்டீஸ்)
சர் ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன், 2025
சமகால கிரிக்கெட்டில் இங்கிலாந்து அணியின் ஜாம்பவான் பந்துவீச்சாளர் ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன். இங்கிலாந்து அணிக்காக கடந்த 2003ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான இவர், 188 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி அதில் 704 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். இதன் மூலம் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 700 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் வேகப்பந்து வீச்சாளர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார்.
Congratulations to all who received their honours from The Princess Royal at Windsor Castle today! 🏅👏 pic.twitter.com/LrHNfe3YtA— The Royal Family (@RoyalFamily) October 28, 2025
இதுதவிர்த்து இங்கிலாந்துக்காக 194 ஒருநாள் போட்டிகளிலும், 19 டி20 போட்டிகளிலும் விளையாடியுள்ள அவர், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 269 விக்கெட்டுகளையும், டி2 கிரிக்கெட்டில் 18 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார். இதன் மூலம் ஒட்டுமொத்தமாக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 991 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி, அதிக விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய வீரர்கள் பட்டியலிலும் மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
இங்கிலாந்து அணிக்காக ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் செய்த சேவைகளை பாராட்டி கவுரவிக்கும் விதமாக, கடந்த மாதம் அவருக்கு சர் பட்டத்தை வழங்கி இங்கிலாந்து அரசு கவுரவித்தது. அதேசமயம் இந்திய ஜாம்பவான்கள் சுனில் கவாஸ்கர், சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆகியோர் இங்கிலாந்து அரசாங்கத்தின் சர் பட்டத்தை நிராகரித்தனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.