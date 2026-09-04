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'ஜென்டில்மேன் கேமின் நிழல் யுத்தம்' - கிரிக்கெட் 'ஸ்லெட்ஜிங்' வரலாறும், தண்டனைகளும்!

ஸ்லெட்ஜிங்கில் எல்லை மீறாத கிண்டல்கள் ரசிகர்களை ரசிக்க வைக்கும் அதே அளவு, அது வரம்பை மீறும்போது அதற்கான விலை பல மடங்காக இருக்கும் என்பதை வீரர்கள் உணர்ந்து செயல்படுவது அவசியம்.

ஸ்லெட்ஜிங்
ஸ்லெட்ஜிங் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2026 at 7:59 AM IST

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-BY பாரதிகண்ணன் மணி

கிரிக்கெட் என்பது பாரம்பரியமாக 'ஜென்டில்மேன் கேம்' (Gentlemen's Game) என்று அழைக்கப்படுவது வழக்கம். ஆனால், அதே மைதானத்தில் பந்துக்கும் பேட்டுக்கும் இடையே நடக்கும் போரை விட, வீரர்களுக்கு இடையே நடக்கும் வார்த்தை மோதல், அதாவது 'உளவியல் போர்’ மிகவும் தீவிரமானது. இந்த வார்த்தைப் போரைத்தான் கிரிக்கெட் உலகில் ‘ஸ்லெட்ஜிங்’ (Sledging) என்று அழைக்கிறோம்.

கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஸ்லெட்ஜிங் என்பது வெறும் வார்த்தை விளையாட்டு மட்டும் அல்ல, எதிரணி வீரரின் தன்னம்பிக்கையை உடைத்து, ஆட்டத்தின் போக்கை தங்களுக்குச் சாதகமாக மாற்றப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தீவிரமான உளவியல் ஆயுதமாகும். இதில் ஒரு வீரரின் கவனத்தைச் சிதறடித்து, அவருடையை தன்னம்பிக்கையைக் குலைத்து அவரை ஆட்டமிழக்க வைப்பதற்காகவே கிரிக்கெட்டில் இந்த உத்தி தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

தொடக்கத்தில் ஆஸ்திரேலியாவின் உள்ளூர் கிரிக்கெட்டில் மட்டுமே காணப்பட்ட இந்த உத்தி, காலப்போக்கில் சர்வதேச கிரிக்கெட், உள்ளூர் போட்டிகள் தொடங்கி இன்று சாதாரணமாகத் தெருவில் விளையாடும் 'கல்லி கிரிக்கெட்' வரை பரவியுள்ளது. அவ்வாறு கிரிக்கெட் உலகையே தன் பக்கம் திருப்பியுள்ள இந்த 'ஸ்லெட்ஜிங்'-ன் பின்னணி மற்றும் ஐசிசியின் நடவடிக்கைகள் குறித்து இந்தப் பதிவில் விரிவாகப் பார்ப்போம்.

Crickets Sledging
ஷுப்மன் கில் - ஜாக் கிரௌலி (IANS)

ஸ்லெட்ஜிங்-ன் வரலாறு

'ஸ்லெட்ஜிங்' என்ற சொல் 1960-70களின் காலகட்டத்தில் ஆஸ்திரேலிய உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டிலிருந்து உருவானதாகப் பல வரலாற்றுத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதன்படி, ஆஸ்திரேலியாவின் புகழ்பெற்ற உள்ளூர் கிரிக்கெட் தொடரான ஷெஃபீல்டு ஷீல்டு (Sheffield Shield) தொடரின் போது ஒரு வீரர், எதிரணி பேட்ஸ்மேனை மிகக் கடுமையான வார்த்தைகளைக் கூறி அவருடன் வார்த்தை மோதலில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

அவரது அந்த ஆக்ரோஷமான அனுகுமுறையை பார்க்கும் போது அது சாதாரண வார்த்தை மோதலாக இல்லாமல், ஒரு 'சுத்தியலைக் கொண்டு ஓங்கி அடிப்பது' போல (Sledge Hammer) இருந்ததாக சக வீரர்களால் கிண்டல் செய்துள்ளனர். காலப்போக்கில் அந்த 'ஸ்லெட்ஜ்ஹேமர்' என்ற வார்த்தையே சுருங்கி, 'ஸ்லெட்ஜிங்' என்ற சொல்லாக கிரிக்கெட் அகராதியில் இடம்பெற்றதாக கூறப்படுகிறது.

ஆனால், ஸ்லெட்ஜிங் என்ற வார்த்தை உருவாவதற்கு பல தசாப்தங்களுக்கு முன்னரே, கிரிக்கெட்டில் இதுபோன்ற உளவியல் சீண்டல்கள் நடந்துள்ளதாகவும் சில வரலாற்று தரவுகள் கூறுகின்றன. கிரிக்கெட்டின் ஆரம்ப காலமான 1800-களிலிருந்தே வீரர்களுக்கு இடையில் இதுபோன்ற வார்த்தை மோதல்கள் அவ்வப்போது அரங்கேறியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

அதன்பின், கடந்த 1970-களில் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் உலகம் 'ஸ்லெட்ஜிங்' என்ற ஒற்றைச் சொல்லுக்குள் அதிகாரப்பூர்வமாக அடக்கியது. சர்வதேச கிரிக்கெட்டைப் பொறுத்தவரை, 1970களில் இயன் சேப்பல் தலைமையிலான ஆஸ்திரேலிய அணிதான் ஸ்லெட்ஜிங்கை ஒரு ஆட்ட உக்தியாக பயன்படுத்தியுள்ளது.

Crickets Sledging
ஷுப்மன் கில் - ஜாக் கிரௌலி (Getty Images)

அப்போதைய ஆஸ்திரேலிய அணியின் ஜாம்பவான்களான டென்னிஸ் லில்லி மற்றும் ஜெஃப் தாம்சன் ஆகியோர், தங்களின் பந்துவீச்சோடு மற்றும் நிறுத்தாமல், வார்த்தைகளாலும் எதிரணி பேட்டரை நிலைத்தடுமாறச் செய்துள்ளனர். உலக கிரிக்கெட்டில் ஸ்லெட்ஜிங் ஒரு அச்சுறுத்தும் ஆயுதமாக உருவெடுத்ததற்கு அந்த காலகட்டமே ஒரு தொடக்கப் புள்ளியாகவும் இருந்துள்ளது.

ஸ்லெட்ஜிங்-ன் பரிணாமம்

பின்னர் தனிநபர் கேலியாக மட்டுமே இருந்த இந்த ஸ்லெட்ஜிங், நாளடைவில் விளையாட்டின் தீவிரத்திற்கு ஏற்ப அதன் தன்மையும் மாறத் தொடங்கியது. உலக கிரிக்கெட் ஜாம்பவான்களான விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ், ஜாவேத் மியான்டட், கிளென் மெக்ராத், ஷேன் வார்னே போன்றோர் இந்த மோதலை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் சென்றனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து ரிக்கி பாண்டிங், சோயப் அக்தர், பிரெட் லீ, ஆண்ட்ரூ ஃபிளிண்டாஃப் போன்றோர் ஸ்லெட்ஜிங் செய்வதை தங்களின் இயல்பான பாணியாகவே மாற்றிக் கொண்டனர்.

ஆனால், 2000ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால், ஸ்டம்ப்களில் மைக் பொருத்தப்பட்டது. இதனால் வீரர்கள் களத்தில் பேசும் வார்த்தைகள் அனைத்தும் ரசிகர்களுக்கு நேரடியாகக் கேட்கத் தொடங்கியதால், அதுவரை எல்லை தாண்டிச் சென்ற ஆக்ரோஷமான ஸ்லெட்ஜிங்கின் தன்மை சற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்டது.

இந்தியாவும் விதிவிலக்கல்ல

2000-க்குப் பிறகான நவீன கிரிக்கெட் யுகத்தில், ஸ்லெட்ஜிங் என்பது வெறும் தற்செயலான கோப வெளிப்பாடாக இல்லாமல், எதிரணியை வீழ்த்துவதற்கான ஒரு திட்டமிட்ட உத்தியாகவே மாற்றப்பட்டது. அதிலும் அந்த இந்த காலத்தில் கிரிக்கெட்டை தங்கள் கட்டுப்பட்டில் வைத்திருந்த ஆஸ்திரேலிய அணி உலக கிரிக்கெட்டை ஆட்டிப்படைத்தோடு, அவர்களின் அசைக்க முடியாத வெற்றிக்கு இந்த ஸ்லெட்ஜிங்கும் முக்கியக் காரணமாக இருந்தது.

Crickets Sledging
முகமது சிராஜ் - ரவீந்திர ஜடேஜா (Getty Images)

அந்த அணியின் அப்போதைய கேப்டன் ரிக்கி பாண்டிங் ஸ்லெட்ஜிங் செய்வதில் பெயர்போன ஒருவராகவும் இருந்தார். இதற்கு இந்திய வீரர்களும் விதிவிலக்கல்ல என்பதே நிதர்சனம். அதுவரையிலும் ஆஸ்திரேலியாவின் இந்த மனரீதியான தாக்குதல்களுக்கு அமைதியாகப் பதிலளித்து வந்த இந்திய அணி, 2000களுக்குப் பிறகு தன் ஆக்ரோஷ முகத்தைக் காட்டத் தொடங்கியது.

அப்போதைய இந்தியக் கேப்டன் சௌரவ் கங்குலி ஆஸ்திரேலியர்களின் ஸ்லெட்ஜிங்கிற்கு அதே பாணியில் தனது பதிலடி கொடுக்கத் தொடங்கினார். அவரைத் தொடர்ந்து வந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஹர்பஜன் சிங், இர்ஃபான் பதான், ஸ்ரீசாந்த், அஜித் அகர்கர் போன்றோரும் ஆஸ்திரேலிய வீரர்களுடன் வார்த்தை மோதல்களில் இடுபட்டனர்.

மறுபுறம், இங்கிலாந்து அணியும் இந்த வார்த்தை மோதலை தங்களுடிய உக்தியாக மாற்றத்தொடங்கியது. குறிப்பாக, ஆண்ட்ரூ ஃபிளிண்டாஃப், கெவின் பீட்டர்சன் மற்றும் ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் ஆகியோர் பேட்ஸ்மேன்களைத் தொடர்ந்து சீண்டுவதில் பெயர்பெற்றவர்களாக இருந்தனர். இதில் ஃபிளிண்டாஃப், 2007 டி20 உலகக்கோப்பையில் இந்திய வீரர் யுவராஜ் சிங்கை வம்புக்கு இழுத்ததும், அதற்குப் பதிலடியாக அவருடிய ஒரே ஓவரில் யுவராஜ் சிங் 6 சிக்ஸர்களைப் பறக்கவிட்டதையும் இன்றளவும் கிரிக்கெட் உலகம் மறந்திருக்காது.

இந்த ஆக்ரோஷப் போக்கை இந்திய கிரிக்கெட்டின் உச்சத்திற்குக் கொண்டு சென்ற பெருமை விராட் கோலியைச் சேரும். எதிரணி வீரர்கள் தன்னை வம்புக்கு இழுக்கும் போதெல்லாம், அதற்கேற்ப பதிலடி கொடுப்பதை அவர் தனது பாணியாக கொண்டிருந்தார். தற்போது அவரது வழியைப் பின்பற்றி, ஷுப்மன் கில், ரிஷப் பந்த், முகமது சிராஜ், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி போன்றோரும் எதிரணியை சீண்டி வருவதையும் நாம் தொடர்ந்து பார்த்து வருகிறோம்.

Crickets Sledging
ரிக்கி பாண்டிங் (Getty Images)

எல்லைமீறல்

கிரிக்கெட் மைதானத்தில் ஸ்லெட்ஜிங் என்பது ஆட்டத்தின் சுவாரசியத்தைக் கூட்டினாலும், பல நேரங்களில் வீரர்கள் தங்களின் நிதானத்தை இழந்து எல்லைமீறும்போது, அது பெரும் சர்ச்சையாகவும், விமர்சனங்களுக்கும் வழிவகுத்துள்ளது. ஆரம்பத்தில் வெறும் கேலி கிண்டலாகத் தொடங்கும் இந்த வார்த்தை மோதல், வீரர்களின் இனம், நிறம், குடும்பத்தினர் அல்லது அவர்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை நோக்கித் திரும்பும்போது வேறொரு பிம்பத்தை காட்டுகிறது.

ஆஸ்திரேலியா, தென்னாப்பிரிக்கா, இங்கிலாந்து போன்ற அணிகள் தீவிரமாக ஸ்லெட்ஜிங்கில் ஈடுபட்ட 2000-களின் காலகட்டத்தில், இத்தகைய எல்லைமீறல்கள் உச்சகட்டத்தை எட்டின. கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிக மோசமான எல்லைமீறலாகக் கருதப்படுவது கடந்த 2008ஆம் ஆண்டில் சிட்னியில் நடந்த இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா டெஸ்ட் போட்டியின் போது நடந்த 'மங்கி கேட்' (Monkeygate) சர்ச்சை தான்.

அந்தப் போட்டியின் போது ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஆண்ட்ரூ சைமண்ட்ஸை, இந்திய வீரர் ஹர்பஜன் சிங் 'குரங்கு' என்று திட்டியதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டது. இது சைமண்ட்ஸை இன ரீதியில் தொடர்பு படுத்தியதாக சர்ச்சையாக்கப்பட்டது. சர்வதேச அளவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய இந்த நிகழ்வு, கிரிக்கெட் களத்துடன் மட்டும் நின்றுவிடாமல் இரு நாடுகளின் உறவிலேயே பெரும் விரிசலை ஏற்படுத்தும் அளவுக்குப் பூதாகரமாக வெடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஐசிசி நடவடிக்கை

இத்தகைய மோசமான சம்பவங்கள் விளையாட்டின் மாண்பைக் கெடுப்பதால், சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் தனது நடத்தை விதிகளின்படி (Code of Conduct) கடுமையான கட்டுப்பாடுகளைக் கொண்டுவந்தது. களத்தில் இனம், நிறம், மதம் மற்றும் குடும்பத்தினரைக் குறித்துத் தவறாகப் பேசும் வீரர்களுக்கு அபராதம் மற்றும் சர்வதேசப் போட்டிகளில் விளையாடத் தடை போன்ற கடுமையான தண்டனைகள் விதிக்கப்படுகின்றன.

இத்தகைய விதிகள் மற்றும் ஸ்டம்ப் மைக் தொழில்நுட்பத்தின் துல்லியத்தன்மை காரணமாக, தற்கால நவீன கிரிக்கெட்டில் வீரர்கள் தங்களின் வரம்பை மீறாமல், ஆட்டத்திற்குள் மட்டுமே தங்களின் வார்த்தைப் போரைச் சுருக்கிக் கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். இதுபோன்ற கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் வந்தபோதிலும் கிரிக்கெட் களத்தில் இந்த ஸ்லெட்ஜிங்கின் தாக்கம் மட்டும் இன்றளவும் குறையவில்லை. மாறாக அது புதிய வடிவங்களில் தொடர்வதை நாமும் நாளுக்கு நாள் பார்த்துக்கொண்டுதான் இருக்கிறோம்.

Crickets Sledging
விராட் கோலி (Getty Images)

தண்டனை விவரங்கள்

சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் விதிகளின்படி, களத்தில் வீரர்கள் செய்யும் தவறுகள் அவற்றின் தீவிரத்தைப் பொறுத்து 4 நிலைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு தண்டனைகள் வழங்கப்படுகின்றன. அதன்படி, லெவல் 1 மற்றும் லெவல் 2 குற்றங்களைச் செய்யும் வீரர்களுக்கு அவர்களின் போட்டி ஊதியத்தில் 25 சதவீதம் முதல் 100 சதவீதம் வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம். மேலும், வீரர்களின் நடத்தைக்கு ஏற்ப அவர்களுக்கு டிமெரிட் புள்ளிகள் (Demerit Points) வழங்கப்படும்.

ஒரு வீரர் 24 மாதங்களுக்குள் 4 டிமெரிட் புள்ளிகளைப் பெற்றால், அந்த வீரருக்கு ஒரு டெஸ்ட் போட்டி அல்லது இரண்டு ஒருநாள்/டி20 போட்டிகளில் விளையாடத் தடை விதிக்கப்படும். அதேசமயம், ஸ்லெட்ஜிங் என்ற பெயரில் எல்லையை மீறி தீவிரமான குற்றங்களில், அதாவது லெவல் 3 அல்லது லெவல் 4 போன்ற செயல்களில் ஈடுபடும் வீரர்களைக் கட்டுப்படுத்த போட்டி நடுவர் மற்றும் கள நடுவர்களுக்கு எல்லையற்ற அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

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ஸ்லெட்ஜிங்-யை சரியாக பயன்படுத்தினால் அது ஒரு கலையாக பார்க்கப்படுவதுடன், விளையாட்டின் சுவாரசியத்தையும் அதிகரிக்கும் ஒன்றாக்க கருதப்படும். ஆனால் அதே நிகழ்வு எல்லை மீறும் போது அது விளையாட்டின் மாண்பைக் குலைக்கும் செயல். எல்லை மீறாத கிண்டல்கள் ரசிகர்களை ரசிக்க வைக்கும் அதே அளவு, அது வரம்பை மீறும்போது அதற்கான விலையும், தண்டனையும் பல மடங்காக இருக்கும் என்பதை வீரர்கள் உணர்ந்து செயல்படுவது அவசியம் என்பதை நினைவில் கொள்ளவேண்டு.

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CRICKET SLEDGING HISTORY
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