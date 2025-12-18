2025 ரீவைண்ட்: ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தி கிரிக்கெட்டுக்கு விடை கொடுத்த இந்திய ஜாம்பவான்கள்
இந்திய கிரிக்கெட்டின் ஜாம்பவான் வீரர்கள் சிலர் இந்த 2025ல் ஓய்வை அறிவித்து ரசிகர்களை பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளனர். அந்த வகையில் இந்த ஆண்டில் ஓய்வை அறிவித்த இந்திய ஜாம்பவான்கள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
2025ஆம் ஆண்டு இந்திய கிரிக்கெட்டின் பொற்காலம் என்று பலராலும் அழைக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் இந்த ஆண்டில் தான் இந்திய ஆடவர் அணி ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் கோப்பை, ஆசிய கோப்பை தொடர்களை வென்றது. அதேபோல் இந்திய மகளிர் அணி ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பையையும், அண்ட19 மகளிர் அணி உலகக் கோப்பையையும் வென்று ரசிகர்களுக்கு விருந்து படைத்திருந்தது.
இதனால் நாம் இந்த ஆண்டை இந்திய கிரிக்கெட்டின் பொற்காலம் என்று எழைத்தாலும், சிலருக்கு இது பெரும் சோகத்தைக் கொடுத்த ஆண்டாகவே இருந்து வருகிறேன். ஏனெனில் இந்திய கிரிக்கெட்டின் ஜாம்பவான் வீரர்கள் இந்த ஆண்டு தங்களின் ஓய்வை அறிவித்தது ரசிகர்களுக்கு பேரிடியாக அமைந்தது. அந்தவகையில் இந்த ஆண்டில் ஓய்வை அறிவித்த இந்திய ஜாம்பவான்கள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
விருத்திமான் சஹா
இந்திய டெஸ்ட் அணியில் சிறந்த விக்கெட் கீப்பர்களில் ஒருவராக இருந்தவர் விருத்திமான் சஹா. இந்திய அணிக்காக கடந்த 2010 ஆம் ஆண்டே அறிமுகமான சஹா, இதுவரை 40 டெஸ்ட் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடும் வாய்ப்பை பெற்றுள்ளார். முன்னதாக எம்.எஸ்.தோனியின் மாற்ற வீரராக அணியில் இடம் பிடித்த சஹா, அவரது ஓய்வு பிறகு இந்திய அணியில் தனது இடத்தை தக்கவைத்துக் கொண்டார். ஆனால் அதன் பிறகு ரிஷப் பந்தின் வருகை காரணமாகவும், காயங்கள் காரணமாகவும் அணியில் தனது இடத்தை இழந்தார் விருத்திமான் சஹா.
இந்திய அணியில் 2010 முதல் 2021 ஆம் ஆண்டு வரை அங்கம் வகித்த சஹா 40 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 8 சதங்கள், 18 அரை சதங்கள் என 3,427 ரன்களை எடுத்துள்ளார். இதுதவிர 156 கேட்சுகளையும், ஒரு ரன் அவுட் மற்றும் 15 ஸ்டம்பிங்-களையும் அவர் செய்துள்ளார். இந்திய அணியில் தொடர்ந்து வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டு வந்ததை அடுத்து, இந்தாண்டு பிப்ரவரி மாதம் அனைத்து வடிவிலான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார். இவர் இந்திய அணிக்காக குறைந்த போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி இருந்தாலும், தனது விக்கெட் கீப்பிங் திறமையினால் இன்றளவும் ரசிகர்கள் மத்தியில் விருப்பமான விக்கெட் கீப்பர் தேர்வாக இருந்து வருகிறார்.
ரோஹித் சர்மா
இந்திய டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வந்த ரோஹித் சர்மா, இந்தாண்டு இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடுவார் என பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், மே மாதம் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்து ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தினார். முன்னதாக கடந்தாண்டு ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்ற பார்டர் கவாஸ்கர் கோப்பை டெஸ்ட் தொடரில் சோபிக்க தவறிய ரோஹித் சர்மா, தாமாக முன் வந்து பிளேயிங் லெவனில் இருந்தும் வெளியேறி இருந்தார். இதனால் அவர் அப்போது ஓய்வை அறிவிப்பார் என்ற கேள்விகளும் எழத் தொடங்கி இருந்தன. ஆனால், அதன்பின் நடைபெற்ற இங்கிலாந்து ஒருநாள் தொடர், சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடர்களில் சிறப்பாக செயல்பட்டதால், டெஸ்டிலும் கம்பேக் கொடுப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
ஆனால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பொய்யாக்கும் வகையில் இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடருக்கு முன்னதாக டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஒய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார். இந்திய டெஸ்ட் அணிக்காக 2013ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான ரோஹித் சர்மா 67 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 12 சதங்கள், 18 அரைசதங்கள் என 4,301 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளார். இதுதவிர இந்திய அணியின் கேப்டனாக 24 டெஸ்ட் போட்டிகளில் செயல்பட்டுள்ள நிலையில் அதில் 12 போட்டிகளில் வெற்றியையும், 9 தோல்விகளையும், மூன்று போட்டிகள் டிராவிலும் முடிவடைந்துள்ளன.
விராட் கோலி
இந்திய கிரிக்கெட்டில் 'கிங்' என அழைக்கப்படும் விராட் கோலி, இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடர் மட்டுமின்றி, அடுத்த உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டி வரையிலும் விளையாடுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்திருந்தன. ஆனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே அவுட் சைட் ஆஃப் பந்துகளில் அவர் தொடர்ந்து விக்கெட்டுகளை இழந்தது பெரும் விமர்சனங்களுக்கு வழிவகுத்தது. மேலும் கடந்த பார்டர் - கவாஸ்கர் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரிலும் அவரால் பேதிய ரன்களைச் சேர்க்க முடியாமல் தடுமாறினார். இதனால் யாரும் எதிர்பாரா வகையில் கடந்த மே மாதம் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்து அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கினார்.
இந்திய டெஸ்ட் அணிக்காக கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான விராட் கோலி இதுநாள் வரை 123 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி, 30 சதங்களையும், 31 அரைசதங்களும் என 9,230 ரன்களை அடித்துள்ளார். இதுதவிர விராட் கோலியின் தலைமையின் கீழ் இந்திய அணி டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 68 போட்டிகளை எதிர்கொண்டுள்ள நிலையில், அதில் 40 போட்டிகளில் வெற்றியையும் 17 போட்டிகளில் தோல்வியையும், 11 போட்டிகள் டிராவிலும் முடிவடைந்துள்ளன. இதன் காரணமாக இந்திய டெஸ்ட் அணியின் மிகச்சிறந்த கேப்டனாகவும் விராட் கோலி வர்ணிக்கப்படுகிறார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
சட்டேஷ்வர் புஜாரா
இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டின் ஜாம்பவான் சட்டேஷ்வர் புஜாரா. தனது நிதனமான பேட்டிங்காலும், அபாரமான யுக்தியாலும் இந்திய அணியின் தடுப்புச்சுவர் என்ற புனைப்பெயருக்கு சொந்தக்காரரான புஜாரா, கடந்த சில ஆண்டுகளாக சரியான ஃபார்மின்றி தடுமாறி வந்தார். இதனால் இந்திய அணியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட புஜரா, அதன்பின் கவுண்டி கிரிக்கெட் தொடரில் அபாரமாக செயல்பட்டு 2023ஆம் ஆண்டு உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்கான இந்திய அணியில் இடத்தை பிடித்திருந்தார்.
ஆனால் அதிலும் அவர் சோபிக்க தவற, அதன்பின் அவரால் இந்திய அணியில் இடத்தைப் பிடிக்க முடியாமல் இருந்து வந்தார். இந்த நிலையில் தான் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் அனைத்து வடிவிலான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓயுவு பெறுவதாக அறிவித்தார். இந்திய அணிக்காக 2010ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான புஜாரா, இதுவரை 103 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 19 சதங்களையும், 35 அரைசதங்களையும் விளாசி 7,195 ரன்களை எடுத்துள்ளார். இதுதவிர ஒரு இன்னிங்ஸில் 500 பந்துகளை எதிர்கொண்ட வீரர், ஒரு போட்டியில் 5 நாள்களும் விளையாடிய வீரர் உள்பட பல தனித்துவ சாதனைகளும் அவர் பெயரில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அமித் மிஸ்ரா
இந்திய அணியின் பழம்பெரும் ஸ்பின்னராக அறியப்படுபவர் அமித் மிஸ்ரா. இந்திய அணிக்காக கடந்த 2003ஆம் ஆண்டே அறிமுகமான அமித் மிஸ்ரா, மூன்று வடிவிலான கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் விளையாடியுள்ளார். மேலும் இவரது சர்வதேச புள்ளி விவரங்கள் பலரையும் ஆச்சரியப்பட வைக்கலாம். ஏனெனில், டெஸ்டில் 22 போட்டிகளில் விளையாடி 76 விக்கெட்டுகளையும், 648 ரன்களையும் எடுத்துள்ளார். ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 36 போட்டிகள் இந்திய அணிக்காக விளையாடியுள்ள அமித் மிஸ்ரா, அதில் 64 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார். டி20 கிரிக்கெட்டில் 10 போட்டிகளில் விளையாடி 16 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார்.
இவ்வாறு சிறப்பான புள்ளி விவரங்களை வைத்துள்ள அமீத் மிஸ்ரா, தனது உடற்தகுதி காரணமாக இந்திய அணியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார். அதிலும் குறிப்பாக, யோ-யோ உடற்தகுதி தேர்வுக்கு பிறகு அவரால் இந்திய அணியில் இடம்பிடிக்க முடியாமல் போனது. அவர் இந்திய அணிக்காக கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு கடைசியாக விளையாடிய நிலையில், அதன்பின் அணியில் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்டார். இருப்பினும் அவர் ஐபிஎல் தொடரை பொறுத்தவரையில், 2008ஆம் ஆண்டு முதல் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு வரையிலும் விளையாடினார்.
